Men In Black: Στα σκαριά η μεγάλη επιστροφή

Φαίνεται πως ούτε το πιο ισχυρό neuralyzer δεν μπόρεσε να σβήσει από τη μνήμη του Χόλιγουντ την επιτυχία της αυθεντικής συνταγής των Men in Black. Έξι χρόνια μετά την όχι και τόσο επιτυχημένη απόπειρα ανανέωσης του franchise, οι φήμες για μια νέα ταινία έχουν πάρει φωτιά και στο επίκεντρο βρίσκεται το όνομα που όλοι οι fans περίμεναν: Will Smith.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που μετέδωσε το έγκυρο Deadline, η Sony Pictures έχει βάλει μπροστά τις μηχανές για μια ολοκαίνουργια ταινία στο σύμπαν των Men in Black. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο; Οι παραγωγοί δεν ψάχνουν για νέους πρωταγωνιστές αυτή τη φορά, αλλά έχουν θέσει ως πρωταρχικό τους στόχο την επιστροφή του θρυλικού «Πράκτορα J».

Αν και ο Will Smith δεν έχει βάλει ακόμη την υπογραφή του στο συμβόλαιο, το κλίμα είναι εξαιρετικά θετικό. Το στούντιο φαίνεται να έχει κατανοήσει πως η χημεία και το χάρισμα του Smith ήταν βασικά συστατικά της αρχικής τριλογίας, κάτι που έλειψε αισθητά από το Men in Black: International του 2019. Τότε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των Chris Hemsworth και Tessa Thompson, η ταινία δεν κατάφερε να κερδίσει το κοινό ή τους κριτικούς, αφήνοντας το franchise σε μια κατάσταση «λήθης» μέχρι σήμερα.

Για να δελεάσουν τον χολιγουντιανό σταρ, οι παραγωγοί επιστρατεύουν ένα γνώριμο και επιτυχημένο πρόσωπο. Το σενάριο της νέας ταινίας έχει αναλάβει να γράψει ο Chris Bremner, ο άνθρωπος που αναγέννησε την καριέρα του Smith μέσω του franchise των Bad Boys.

Η συνεργασία τους στο Bad Boys for Life (και η μετέπειτα συνέχεια) απέδειξε ότι ο Bremner ξέρει πώς να διαχειριστεί τον Smith: γράφοντας ρόλους που συνδυάζουν τη δράση με το χιούμορ και τη συναισθηματική ωριμότητα. Το γεγονός ότι ο Smith και ο Bremner έχουν ήδη ένα επιτυχημένο ιστορικό συνεργασίας, αυξάνει κατακόρυφα τις πιθανότητες να δούμε τον ηθοποιό να ξαναφοράει το μαύρο κοστούμι.

Η κίνηση αυτή της Sony δεν είναι τυχαία. Ζούμε στην εποχή των "legacy sequels", όπου το κοινό διψά για την επιστροφή αγαπημένων ηρώων από τα 90s και τα 00s. Μετά την τεράστια εμπορική επιτυχία του πρόσφατου Bad Boys, η μετοχή του Will Smith στο χρηματιστήριο του θεάματος έχει ανέβει ξανά, αποδεικνύοντας ότι το κοινό έχει αφήσει πίσω του τα περιστατικά του παρελθόντος (όπως το διαβόητο χαστούκι στα Όσκαρ) και θέλει να τον βλέπει σε ρόλους που αγάπησε.

Το ερώτημα που παραμένει αναπάντητο – και για το οποίο οι fans ήδη οργιάζουν στα social media – είναι αν θα υπάρξει κρούση και στον Tommy Lee Jones. Αν και ο χαρακτήρας του «Πράκτορα K» είχε ολοκληρώσει τον κύκλο του, μια cameo εμφάνιση ή μια επανένωση έστω και για λίγο, θα εκτόξευε το ενδιαφέρον στα ύψη.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας, ούτε λεπτομέρειες για την πλοκή. Θα δούμε έναν βετεράνο Πράκτορα J να εκπαιδεύει τη νέα γενιά; Ή μήπως μια εντελώς νέα απειλή που απαιτεί την εμπειρία του παλιού φρουρού;