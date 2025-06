Bugonia: Πρώτο trailer για τη νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου

Η συνεργασία του Γιώργου Λάνθιμου με την Emma Stone φαίνεται πως εξελίσσεται σε μία από τις πιο δημιουργικές και σταθερά επιτυχημένες της σύγχρονης κινηματογραφικής σκηνής. Μετά τις προηγούμενες, πολυβραβευμένες δουλειές τους, το νέο τους εγχείρημα τιτλοφορείται Bugonia και έρχεται να συνεχίσει το ιδιότυπο κινηματογραφικό σύμπαν που έχουν χτίσει μαζί.

Η ταινία σηματοδοτεί την τέταρτη μεγάλου μήκους συνεργασία του ελληνοσκηνοθέτη με τη βραβευμένη ηθοποιό. Πρώτη φορά συναντήθηκαν κινηματογραφικά το 2018 με το The Favourite, μια σκοτεινή ιστορική σάτιρα που χάρισε στην Stone μια υποψηφιότητα για Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου, ενώ ο Λάνθιμος διεκδίκησε το χρυσό αγαλματίδιο στην κατηγορία Σκηνοθεσίας. Το 2023 ακολούθησε το Poor Things μια φαντασμαγορική μεταφορά που εκτόξευσε και πάλι το δίδυμο στα Όσκαρ: η Stone απέσπασε το δεύτερο Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου και ο Λάνθιμος προσέθεσε άλλη μία υποψηφιότητα στη συλλογή του. Μόλις ένα χρόνο αργότερα, το 2024, ήρθε το Kinds of Kindness, μια ανθολογία με μαύρο χιούμορ και υπαρξιακή διάθεση, που συνέχισε την πορεία του Λάνθιμου σε μη συμβατικά κινηματογραφικά μονοπάτια.

Το Kinds of Kindness παρουσίασε στο κοινό και έναν νέο σταθερό συνεργάτη του Λάνθιμου: τον Jesse Plemons. Με τρεις διαφορετικούς ρόλους στην ανθολογική δομή της ταινίας, ο Plemons εντυπωσίασε και κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού στο Φεστιβάλ Καννών το 2024. Σήμερα, ο ηθοποιός επιστρέφει για μία ακόμα συνεργασία, αυτή τη φορά σε μια ιδιόρρυθμη κωμωδία επιστημονικής φαντασίας με τίτλο Bugonia, σε σενάριο του Will Tracy, γνωστού από το The Menu.

Το Bugonia αποτελεί διασκευή της νοτιοκορεατικής ταινίας Save the Green Planet! που κυκλοφόρησε το 2003 και απέκτησε cult φήμη για τον ιδιόμορφο συνδυασμό τρέλας, δράματος και σατιρικής επιστημονικής φαντασίας. Στην ταινία του Λάνθιμου, ο Jesse Plemons ενσαρκώνει τον Teddy Gatz, έναν μελισσοκόμο και συνωμοσιολόγο που πιστεύει ακράδαντα ότι εξωγήινοι έχουν ήδη διεισδύσει στον πλανήτη μας, κρυμμένοι κάτω από ανθρώπινες ταυτότητες και ιδίως πίσω από ισχυρές πολιτικές και επιχειρηματικές φιγούρες.

Ο Teddy στοχοποιεί μία από αυτές τις «εισβολείς», τη Michelle Fuller, CEO μεγάλης φαρμακευτικής εταιρείας, την οποία υποδύεται η Emma Stone. Μαζί με έναν ακόμα συνωμοσιολόγο, τον Aidan Delbis, αποφασίζουν να την απαγάγουν με την ελπίδα ότι έτσι θα σώσουν την ανθρωπότητα από μια επικείμενη εξωγήινη καταστροφή.

Το trailer της ταινίας δίνει μια γεύση από τη χαρακτηριστική αισθητική του Λάνθιμου, με στοιχεία σουρεαλισμού, σκοτεινού χιούμορ και εννοιολογικής σάτιρας. Η χημεία μεταξύ των πρωταγωνιστών φαίνεται αδιάλειπτη, ενώ η σκηνοθετική ματιά παραμένει ιδιαίτερη και άμεσα αναγνωρίσιμη. Η ταινία πλαισιώνεται επίσης από την Alicia Silverstone και τον Σταύρο Χαλκιά σε δεύτερους ρόλους, εμπλουτίζοντας το καστ με ποικιλία και αναπάντεχες ερμηνείες.

Το Bugonia προγραμματίζεται να κάνει την πρεμιέρα του σε περιορισμένο αριθμό αιθουσών στις 24 Οκτωβρίου, ενώ η ευρύτερη κυκλοφορία του στις κινηματογραφικές αίθουσες έχει οριστεί για τις 31 Οκτωβρίου, ημερομηνία που δεν είναι τυχαία, καθώς συμβαδίζει με τη θεματική της ταινίας και το στοιχείο του παράδοξου και του απρόβλεπτου.