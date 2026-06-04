Ace Combat 8: Ανακοινώθηκε επίσημα και έρχεται στις 2 Οκτωβρίου

Επτά ολόκληρα χρόνια μετά την κυκλοφορία του προηγούμενου βασικού τίτλου της σειράς, η Bandai Namco επιβεβαίωσε τις φήμες που κυκλοφορούσαν έντονα το τελευταίο διάστημα. Με επίσημη ανακοίνωση της, η ιαπωνική εταιρεία παρουσίασε το Ace Combat 8: Wings of Theve, το οποίο ετοιμάζεται να κατακτήσει τους αιθέρες φέρνοντας ριζικές αλλαγές τόσο στον τεχνικό τομέα όσο και στη δομή του περιεχομένου.

Το Ace Combat 8: Wings of Theve κυκλοφορεί παγκοσμίως στις 2 Οκτωβρίου 2026 για PlayStation 5, Xbox Series X|S και PC μέσω Steam. Οι κάτοχοι της Deluxe Edition εξασφαλίζουν πρώιμη πρόσβαση (early access) στις 29 Σεπτεμβρίου. Ο τίτλος αναπτύχθηκε αποκλειστικά για hardware νέας γενιάς αξιοποιώντας την Unreal Engine 5.

Η απουσία των PlayStation 4 και Xbox One από τη λίστα των υποστηριζόμενων συστημάτων αποτελεί το πιο σαφές μήνυμα της Bandai Namco Aces Inc. προς την κοινότητα των gamers: ο τίτλος έχει σχεδιαστεί από το μηδέν για να εκμεταλλευτεί τους ταχύτατους NVMe SSDs και τους σύγχρονους επεξεργαστές, αφήνοντας οριστικά πίσω τους τεχνικούς περιορισμούς του παρελθόντος. Η χρήση της Unreal Engine 5, σε συνδυασμό με την αποκλειστική τεχνολογία Cloudly, υπόσχεται ρεαλιστικές απεικονίσεις των καιρικών φαινομένων, απαράμιλλη λεπτομέρεια στα αστικά περιβάλλοντα και εξαιρετικά πολύπλοκα συστήματα φυσικής κατά τη διάρκεια των πτήσεων.

Η ανάπτυξη του σεναρίου επαναφέρει τους παίκτες στο γνώριμο σύμπαν του Strangereal, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια του πολύπλοκου γεωπολιτικού χάρτη που χαρακτηρίζει τη σειρά. Η αφήγηση τοποθετείται χρονικά σε μια περίοδο έντονων πολεμικών συγκρούσεων, όπου το κράτος της Federation of Central Usea (FCU) τελεί υπό καθεστώς κατοχής μετά τη σφοδρή επίθεση της Republic of Sotoa.

Οι παίκτες αναλαμβάνουν τον ρόλο ενός θρυλικού πιλότου με την κωδική ονομασία Wings of Theve, ένα όνομα άμεσα συνδεδεμένο με την Theve, την πρωτεύουσα της FCU. Το βάρος της επιβίωσης ενός ολόκληρου έθνους πέφτει στους ώμους του πρωταγωνιστή, ο οποίος καλείται να αποτελέσει το σύμβολο της ελπίδας. Μαζί του επιχειρεί η μοίρα Joker Flight, αποτελούμενη από τρεις εξειδικευμένους συμμάχους πιλότους: τους Baxter, Tasha και Coster. Η Bandai Namco υπόσχεται την πιο κινηματογραφική εμπειρία που έχει δημιουργηθεί μέχρι σήμερα για το franchise, εστιάζοντας σε συναισθηματικά φορτισμένα ζητήματα ταυτότητας, καθήκοντος και πατριωτισμού.

Αδιαμφισβήτητα, η πιο ηχηρή ανακοίνωση αφορά το πακέτο προπαραγγελίας του τίτλου. Η Bandai Namco προχώρησε σε μια εξαιρετικά γενναιόδωρη κίνηση προσφέροντας στους παίκτες που θα προπαραγγείλουν οποιαδήποτε ψηφιακή έκδοση (Standard ή Deluxe) ένα ψηφιακό αντίγραφο του Ace Combat Zero: The Belkan War.

Το συγκεκριμένο παιχνίδι, το οποίο κυκλοφόρησε αρχικά το 2006, θεωρείται από τους σκληροπυρηνικούς οπαδούς ως το κορυφαίο δείγμα γραφής της σειράς. Αποτελεί την ιστορία προέλευσης του σύμπαντος του Ace Combat και εισήγαγε τον εμβληματικό μηχανισμό Ace Style. Πρόκειται για ένα δυναμικό σύστημα αξιολόγησης που καταγράφει τη συμπεριφορά του παίκτη στο πεδίο της μάχης, κρίνοντας εάν θα λειτουργήσει ως Ιππότης, Μισθοφόρος ή Στρατιώτης, επηρεάζοντας άμεσα την έκβαση της ιστορίας και τις αντιδράσεις των εχθρών. Επιπλέον, οι προπαραγγελίες ξεκλειδώνουν το μαχητικό F-14A από την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας.

Ο τίτλος θα λανσάρει το Premium Ace Pass, την πρώτη υλοποίηση τύπου Battle Pass στην ιστορία της σειράς. Το πάσο αυτό επιτρέπει το άμεσο ξεκλείδωμα 30 επιπέδων (tiers), δίνοντας στους παίκτες προβάδισμα για την απόκτηση εποχιακών ανταμοιβών. Στις ανταμοιβές αυτές περιλαμβάνονται αποκλειστικά skins αεροσκαφών, κοστούμια για τα avatars και το θρυλικό πειραματικό αεροσκάφος ADFX-02 MORGAN –PIXY.

Για τους λάτρεις των συλλεκτικών αντικειμένων, η εταιρεία ανακοίνωσε το "Joker Flight Pack", το οποίο διατίθεται αποκλειστικά μέσω του επίσημου καταστήματος της Bandai Namco. Αυτή η εξαιρετικά περιορισμένη έκδοση περιλαμβάνει όλα τα προνόμια της Deluxe Edition, καθώς και την "The Vinyl Collection" (ένα σετ με δύο δίσκους βινυλίου με το επίσημο soundtrack), το εντυπωσιακό artbook 200 σελίδων με τίτλο "ACES at WAR HISTORY 2029", ένα συλλεκτικό slipcase και ένα ειδικό slipmat για πικάπ.