Code Vein II: Η πολυαναμενόμενη συνέχεια έρχεται τον Ιανουάριο στο PS5

Η Bandai Namco ανακοίνωσε επίσημα την κυκλοφορία του Code Vein II, του νέου action RPG που έρχεται αποκλειστικά για το PS5 στις 30 Ιανουαρίου 2026. Περίπου επτά χρόνια μετά την πρώτη εμφάνιση του Code Vein, η συνέχεια αποκαλύφθηκε στο πρόσφατο State of Play μαζί με ένα νέο gameplay trailer που δίνει στους παίκτες μια πρώτη γεύση από τον κόσμο, την ιστορία και τις μάχες που τους περιμένουν.

Το παιχνίδι μας μεταφέρει σε ένα σκοτεινό μέλλον όπου άνθρωποι και Revenants προσπαθούν να συνυπάρξουν, την ώρα που η ανθρωπότητα απειλείται με αφανισμό. Μια μυστηριώδης δύναμη, γνωστή ως Luna Rapacis, εμφανίζεται ξαφνικά και μετατρέπει τους Revenants σε άγρια πλάσματα που ονομάζονται Horrors. Ο παίκτης αναλαμβάνει τον ρόλο ενός Revenant Hunter, ο οποίος ξεκινά μια αποστολή να ξαναγράψει τη μοίρα της ανθρωπότητας. Στο πλευρό του βρίσκεται η Lou, ένα μυστηριώδες κορίτσι με την ικανότητα να χειρίζεται τον χρόνο. Μαζί θα ταξιδέψουν στο παρελθόν, αναζητώντας τις ρίζες της Luna Rapacis με στόχο να αποτρέψουν την ολοκληρωτική καταστροφή.

Η ιστορία ξετυλίγεται μέσα από δύο χρονικά επίπεδα: το παρόν και έναν κόσμο που βρίσκεται 100 χρόνια πίσω. Ο παίκτης, ταξιδεύοντας ανάμεσα στις δύο αυτές διαστάσεις, θα επηρεάσει τις τύχες μοναδικών χαρακτήρων του παρελθόντος, αποκαλύπτοντας κρυφές αλήθειες για την κατάρρευση του κόσμου. Στο trailer είδαμε δύο νέα πρόσωπα: τη Lavinia, που αναθέτει στον ήρωα την αποστολή να γυρίσει πίσω στον χρόνο, και την Josee, μια μυστηριώδη συνοδοιπόρο που τον συντροφεύει στο ταξίδι. Η πορεία των σχέσεων που θα δημιουργηθούν στο παρελθόν υπόσχεται να επανακαθορίσει την πραγματικότητα στο παρόν, δημιουργώντας ένα επικό δράμα που εκτείνεται σε έναν αιώνα.

Στο κομμάτι του gameplay, το Code Vein II φέρνει εξελιγμένες μηχανικές μάχης και ακόμα περισσότερες επιλογές εξατομίκευσης. Επιστρέφουν τα όπλα που γνωρίσαμε στο πρώτο παιχνίδι – όπως τα one-handed και two-handed swords, τα bayonets, τα halberds και τα great hammers – ενώ προστίθενται δύο νέοι τύποι: τα Rune Blades και τα Dual Swords. Παράλληλα, το σύστημα των blood-draining επιθέσεων εμπλουτίζεται με νέες επιλογές, όπως οι κινήσεις Reaper και Bat, κάνοντας τις μάχες πιο ευέλικτες και στρατηγικές.

Μια από τις μεγαλύτερες καινοτομίες είναι η χρήση των Forma, υπερφυσικών δυνάμεων που οι Revenants κατείχαν από την αρχαιότητα. Τα Forma επιτρέπουν τη μετατροπή επιθέσεων σε πανίσχυρες τεχνικές, την απόκτηση ικανοτήτων μακρινής εμβέλειας ή ακόμη και την πρόκληση status ailments στους αντιπάλους. Στο trailer είδαμε για πρώτη φορά την ικανότητα Absolute Execution Sword, η οποία καλεί ένα γιγαντιαίο ξίφος που προκαλεί καταστροφικά πλήγματα, προσφέροντας στους παίκτες ένα όπλο-κλειδί που μπορεί να ανατρέψει την έκβαση μιας μάχης.

Μια ακόμα σημαντική πτυχή του παιχνιδιού είναι ο ρόλος του συντρόφου. Ο partner του ήρωα δεν λειτουργεί απλώς υποστηρικτικά αλλά αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του ίδιου του χαρακτήρα. Σφραγισμένος ως μια καρδιά στην πλάτη του πρωταγωνιστή, συνοδεύει τον παίκτη σε όλο το ταξίδι. Μέσα από δύο νέες μηχανικές – το Summon, όπου ο partner υλοποιείται για να πολεμήσει στο πλευρό του παίκτη, και το Assimilation, όπου η δύναμή του διοχετεύεται κατευθείαν στον ήρωα – το σύστημα μάχης γίνεται βαθύτερο και πιο στρατηγικό, δίνοντας έμφαση στη συνεργασία και στη σωστή στιγμή εκτέλεσης ισχυρών επιθέσεων.

Στόχος της δημιουργικής ομάδας είναι να προσφέρει μια εμπειρία γεμάτη προκλήσεις και συγκινήσεις, όπου η στρατηγική και η συνεργασία με τον partner θα αποτελούν καθοριστικά στοιχεία. Όπως τόνισε η Bandai Namco, το παιχνίδι θέλει να δώσει στους παίκτες όχι μόνο εντυπωσιακές μάχες αλλά και μια συναισθηματική ιστορία που θα τους παρασύρει.

Ήδη οι προπαραγγελίες έχουν ξεκινήσει, με διαθέσιμες διαφορετικές εκδόσεις. Ανάμεσα τους περιλαμβάνονται η Digital Deluxe Edition και η Digital Ultimate Edition, καθεμία με αποκλειστικά αντικείμενα για τους αγοραστές. Όσοι προπαραγγείλουν ή αποκτήσουν το παιχνίδι νωρίς θα έχουν και πρόσθετα bonus.