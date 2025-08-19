Kirby Air Riders: Ημερομηνία κυκλοφορίας για το νέο... Mario Kart

Η Nintendo παρουσίασε μέσα από το σημερινό Kirby Air Riders Direct μια πιο αναλυτική ματιά στο πολυαναμενόμενο παιχνίδι που έρχεται στις 20 Νοεμβρίου αποκλειστικά για το Nintendo Switch 2. Την παρουσίαση ανέλαβε ο ίδιος ο Masahiro Sakurai, ο δημιουργός που έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στη σειρά Kirby, προσφέροντας στους θεατές μια λεπτομερή περιήγηση στις νέες δυνατότητες, τους χαρακτήρες και τις μηχανές του τίτλου.

Το Kirby Air Riders υπόσχεται καταιγιστική δράση σε στεριά, θάλασσα και αέρα, εξελίσσοντας τη συνταγή του Kirby Air Ride που είχε κυκλοφορήσει για το Nintendo GameCube το 2004. Αυτήν τη φορά, οι παίκτες θα έχουν στη διάθεσή τους περισσότερους riders με ξεχωριστά χαρακτηριστικά, νέα Air Ride machines, επιστροφή κλασικών modes και εντελώς φρέσκιες Special κινήσεις. Όλα αυτά, σε έναν τίτλο που αναπτύσσεται από τις Sora Ltd. και Bandai Namco Studios.

Τεχνικές οδήγησης και Boost

Οι μηχανές του παιχνιδιού κινούνται αυτόματα προς τα εμπρός, επιτρέποντας στον παίκτη να εστιάσει περισσότερο στη στρατηγική και τις ελιγμούς. Με το απλό tilt του αριστερού μοχλού, αλλάζεις κατεύθυνση, ενώ η τεχνική Boost Charge προσθέτει μια δυναμική διάσταση. Πατώντας το B Button, η μηχανή φρενάρει και αποθηκεύει ενέργεια. Αφήνοντας το κουμπί, εκτοξεύεται με ένα Boost Dash. Η τεχνική αυτή, όταν συνδυάζεται με στροφές και drifts, ανοίγει τον δρόμο για θεαματικά προσπεράσματα.

Specials και στρατηγική

Η ταχύτητα από μόνη της δεν αρκεί. Με το Y Button, ο κάθε χαρακτήρας ενεργοποιεί τη δική του μοναδική Special κίνηση. Επιθέσεις σε αντιπάλους και εχθρούς γεμίζουν το Special Gauge, το οποίο μόλις γεμίσει επιτρέπει την εκτέλεση ισχυρών επιθέσεων. Ο Kirby ξεχωρίζει, καθώς διαθέτει τέσσερις διαφορετικές Specials – μία για κάθε χρώμα του. Ο συνδυασμός αυτών με τεχνικές όπως το Quick Spin, που εκτελείται με γρήγορο κούνημα του μοχλού, δίνει στους παίκτες πολλούς δρόμους για νίκη.

Riders και Machines

Η επιλογή rider δεν είναι απλή υπόθεση. Το βάρος, η ανθεκτικότητα, τα Specials και οι επιθέσεις κοντινής απόστασης παίζουν σημαντικό ρόλο. Γι’ αυτό και στο Air Ride mode, πρώτα διαλέγεις πίστα και έπειτα rider και μηχανή, ώστε να προσαρμόζεις τη στρατηγική σου ανάλογα με το περιβάλλον. Εκτός από τον αγαπημένο ροζ ήρωα, το παιχνίδι περιλαμβάνει γνώριμα πρόσωπα όπως Meta Knight, King Dedede, Bandana Waddle Dee, αλλά και αντιπάλους όπως Cappy, Chef Kawasaki και Starman.

Οι ίδιες οι Air Ride machines έχουν τις δικές τους ιδιότητες, με κάποιες να αντέχουν περισσότερη ζημιά, άλλες να ειδικεύονται σε άλματα και αιωρήσεις. Η σωστή προσγείωση μετά από άλμα χαρίζει επιπλέον ταχύτητα, ενώ οι rail grinds και τα drifts υπόσχονται θεαματικά περάσματα.

Copy Abilities και μάχη

Πιστό στο πνεύμα του Kirby, το παιχνίδι επιτρέπει σε όλους τους riders να αντιγράφουν ικανότητες από τους εχθρούς. Αυτό ανοίγει τον δρόμο για απρόσμενες ανατροπές, δίνοντας προσωρινά νέα όπλα ή boosts ταχύτητας.

City Trial: Η «ναυαρχίδα» των modes

Ο Sakurai παρουσίασε την επιστροφή του δημοφιλούς City Trial, αυτήν τη φορά σε μια νέα τοποθεσία – τη Skyah, ένα τεράστιο νησί που αιωρείται. Οι παίκτες έχουν πέντε λεπτά να συλλέξουν power-ups, να επιτεθούν σε αντιπάλους και να βελτιώσουν τη μηχανή τους. Στη διάρκεια αυτού του χρόνου, τυχαία Field Events αναστατώνουν τη δράση, από αγώνες ταχύτητας μέχρι μάχες με bosses όπως ο Kracko και η Dyna Blade.

Στη συνέχεια, η δράση μεταφέρεται στα Stadiums, όπου οι παίκτες με τις ενισχυμένες μηχανές τους δοκιμάζουν την τύχη τους σε διαφορετικές προκλήσεις. Τα modes αυτά επιτρέπουν αγώνες τοπικά με έως οκτώ παίκτες, αλλά και online με έως 16, με δυνατότητα επικοινωνίας μέσω GameChat.

Κλασικά modes και εκμάθηση

Πέρα από το City Trial, επιστρέφει το Air Ride mode, όπου έξι παίκτες μάχονται για την πρωτιά. Το μυστικό της επιτυχίας εδώ είναι οι συγκρούσεις: κάθε χτύπημα σε αντίπαλο χαρίζει μικρά αστέρια που αυξάνουν την ταχύτητά σου. Η τεχνική Star Slide, όπου εκμεταλλεύεσαι τα ίχνη αστέρων από άλλους riders, ενισχύει ακόμα περισσότερο τη δράση.

Για τους νέους παίκτες, το Lessons mode λειτουργεί ως φροντιστήριο, προσφέροντας χρόνο για εξάσκηση στις βασικές και προχωρημένες τεχνικές.

Μουσική και πρώτη εμπειρία στη gamescom

Όσοι διαθέτουν Nintendo Switch Online θα έχουν πρόσβαση σε επτά κομμάτια του soundtrack, μεταξύ τους και το main theme με αγγλικούς στίχους, μέσω του Nintendo Music app. Παράλληλα, όσοι βρεθούν στη gamescom της Κολωνίας, από τις 20 έως τις 24 Αυγούστου, θα είναι οι πρώτοι παγκοσμίως που θα δοκιμάσουν το παιχνίδι με το City Trial διαθέσιμο στο booth της Nintendo.