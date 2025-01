Acer Predator Helios AI: Νέα σειρά gaming laptops με Intel Core Ultra και γραφικά RTX 50 Series

Η Acer ανακοίνωσε στο CES 2025 σημαντικές αναβαθμίσεις στις επιδόσεις και στα χαρακτηριστικά των νέων ισχυρών laptops της σειράς Predator, συμπεριλαμβανομένων των ναυαρχίδων Predator Helios 16 AI και Predator Helios 18 AI. Η Acer επεκτείνει επίσης το χαρτοφυλάκιο των gaming laptops μεσαίας κατηγορίας Helios Neo, την κυκλοφορία του ολοκαίνουργιου Predator Helios Neo 16S AI, που φέρει λεπτότερο σασί χωρίς όμως να θυσιάζει την απόδοση.

Όλες οι συσκευές τροφοδοτούνται από έως και επεξεργαστή Intel® Core™ Ultra 9 275HX και GPU επόμενης γενιάς NVIDIA® GeForce RTX™ 50 Series Laptop και έχουν κατασκευαστεί για να προσφέρουν επιδόσεις gaming και λειτουργίες AI στο επόμενο επίπεδο. Ενισχυμένα με NVIDIA Blackwell, οι GPUs GeForce RTX™ 50 Series Laptop φέρνουν δυνατότητες που αλλάζουν τα δεδομένα στους gamers και στους δημιουργούς. Ικανή να τρέξει στον απόλυτο βαθμό λειτουργίες Τεχνητής Νοημοσύνης, η σειρά RTX 50 Series επιτρέπει νέες εμπειρίες και νέα επίπεδα γραφικών. Τώρα οι χρήστες βελτιώνουν τις επιδόσεις τους με το NVIDIA DLSS 4, δημιουργούν εικόνες με πρωτοφανή ταχύτητα και απελευθερώνουν τη δημιουργικότητά τους με το NVIDIA Studio. Επιπλέον, αποκτούν πρόσβαση στις μικρολειτουργίες AI NVIDIA NIM - που επιτρέπουν στους λάτρεις της τεχνολογίας και στους προγραμματιστές να δημιουργούν βοηθούς AI, και να ολοκληρώνουν τις εργασίες τους με κορυφαίες επιδόσεις σε NIM-ready συστήματα.

Επιπλέον, οι συσκευές Helios υποστηρίζονται από τους εξαιρετικά λεπτούς ανεμιστήρες AeroBlade™ 3D 6ης γενιάς και τους μηχανικούς διακόπτες MagKey 4.0. Και οι δύο σειρές έλαβαν επίσης σχεδιαστικές ανανεώσεις και πρόσθεσαν οθόνες OLED και Mini LED στα μοντέλα τους. Τα Predator gaming laptops με Windows 11 έρχονται σε συνδυασμό με τρεις μήνες PC Game Pass, το οποίο έχει σχεδιαστεί για τους PC Gamers και περιλαμβάνει από την πρώτη ημέρα παιχνίδια, όπως το Call of Duty: Black Ops 6, το Indiana Jones and the Great Circle, το Ara: History Untold και τίτλους από το EA Play.

Η Acer ανακοίνωσε επίσης τη νέα gaming οθόνη Predator XB323QX, η οποία διαθέτει οθόνη 31,5 ιντσών 5K και ενσωματωμένη τεχνολογία NVIDIA G-SYNC® Pulsar, για να προσφέρει αξιοσημείωτη οπτική ευκρίνεια και πιστότητα.

Predator Helios 16 AI και Predator Helios 18 AI Gaming Laptops

Τα νέα, πανίσχυρα Predator gaming laptops, τα Helios 16 AI και Helios 18 AI, απευθύνονται σε έμπειρους gamers, early adopters και λάτρεις της τεχνολογίας που αναζητούν τις πιο σύγχρονες CPU και GPU, εξελιγμένη τεχνολογία ψύξης και εντυπωσιακές οθόνες. Το Predator Helios 16 AI (PH16-73) προσφέρει έναν εξαιρετικό συνδυασμό επιδόσεων και φορητότητας. Οι gamers ή οι επαγγελματίες που εργάζονται on-the-go και αναζητούν έναν μεσαίου μεγέθους ισχυρό φορητό υπολογιστή για δουλειά και παιχνίδι θα διαπιστώσουν ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά ικανό και εύκολα μεταφερόμενο laptop. Μπορούν να τον έχουν εύκολα πάντα μαζί τους σε τουρνουά, σε συνεδρίες LAN ή όταν χρειάζεται να δουλέψουν μακριά από το γραφείο. Το Predator Helios 18 AI (PH18-73) προσφέρει επιδόσεις ανάλογες με έναν κορυφαίο desktop υπολογιστή, ενώ διαθέτει και μεγάλη οθόνη. Έτσι εξασφαλίζει κορυφαίες εμπειρίες καθηλωτικού gaming στους σκληροπυρηνικούς παίκτες και στους τεχνολογικά καταρτισμένους καταναλωτές που ενδιαφέρονται για τεχνολογία αιχμής ή θέλουν να «τρέχουν» απαιτητικές εφαρμογές πέρα από το gaming.

Αμφότεροι οι φορητοί υπολογιστές προσφέρουν έως και έναν επεξεργαστή Intel Core Ultra 9 275HX με NPU για επιτάχυνση των επιδόσεων AI, έως και NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU και τις τελευταίες τεχνολογίες NVIDIA DLSS για να παρέχουν ταχύτατες επιδόσεις για κορυφαίες εμπειρίες γραφικών και AI. Η NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU ενισχύει επίσης τα laptops με 150+ βελτιστοποιημένες εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, που χρησιμοποιούν NVIDIA GPUs και RTX Tensor Cores για επιτάχυνση της AI, συμπεριλαμβανομένων των κορυφαίων εφαρμογών generative AI για LLMs, δημιουργία οπτικών στοιχείων και πολλές ακόμα δυνατότητες.

Και τα δύο συστήματα διαθέτουν τεράστιο χώρο για παιχνίδια, φωτογραφίες και βιβλιοθήκες ταινιών.Το Helios 16 AI μπορεί να διαμορφωθεί με μνήμη έως 64 GB και υποστηρίζει έως 4 TB αποθηκευτικού χώρου PCIe Gen 5, ενώ το Helios 18 AI υποστηρίζει μνήμη έως 192 GB και έως 6 TB αποθηκευτικού χώρου PCIe Gen 5. Οι συσκευές Predator Helios ανεβάζουν στροφές με τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία θερμότητας με τους μεταλλικούς ανεμιστήρες AeroBlade 3D 6ης γενιάς, που διαθέτουν τα λεπτότερα [1] πτερύγια ανεμιστήρων ψύξης στον κόσμο με μόλις 0,05 mm, που ενισχύουν τη ροή αέρα κατά 20%[] σε σύγκριση με τους πλαστικούς ανεμιστήρες. Το υγρό μεταλλικό θερμικό γράσο και οι ειδικοί σωλήνες θερμότητας βοηθούν επίσης στη διατήρηση των θερμοκρασιών σε χαμηλά επίπεδα.

Οι συσκευές Helios διαθέτουν επίσης εξαιρετικές οθόνες, οι οποίες αποτελούν εκπληκτικούς, φωτεινούς και κρυστάλλινους καμβάδες για gaming και ταινίες. Το Helios 16 AI διαθέτει οθόνη OLED WQXGA (2560x1600) με γρήγορο ρυθμό ανανέωσης 240 Hz. To Helios 18 AI διαθέτει μια οθόνη 4K Mini LED WQXGA, με ρυθμό ανανέωσης 120 Hz, φωτεινότητα έως 1000 nits και μια νέα δυνατότητα για οθόνη διπλής λειτουργίας που επιτρέπει στους χρήστες να μεταβούν απρόσκοπτα σε ανάλυση FHD στα 240 Hz μέσω της εφαρμογής PredatorSense[]. Υποστηρίζουν επίσης την τεχνολογία NVIDIA G-SYNC, το NVIDIA Advanced Optimus αλλά και διακόπτη MUX.

Βελτιώνοντας την εμπειρία πληκτρολόγησης, τα πληκτρολόγια RGB ανά πλήκτρο, διαθέτουν τους μηχανικούς διακόπτες MagKey 4.0 της Acer με δυνατότητα εναλλαγής για τα πλήκτρα WASD και τα βέλη, ενώ βελτιώνουν και την ακρίβεια του σήματος ενεργοποίησης. Με μόλις 0,3 mm διαδρομή πλήκτρου για την καταγραφή ενός πατήματος, οι διακόπτες παρέχουν ταχύτερη ενεργοποίηση και ακριβέστερα σήματα, με αποτέλεσμα ταχύτερους χρόνους απόκρισης εν ώρα gaming. Με ολοκαίνουργιο σχεδιασμό που διαθέτει δυναμικό φωτισμό RGB στο πάνω καπάκι, κατά μήκος του πίσω πλαισίου, στις αριστερές άκρες και στο στήριγμα παλάμης στη δεξιά πλευρά, οι συσκευές αυτές προσδίδουν επιβλητική παρουσία σε κάθε παιχνίδι.

Και τα δύο laptops διαθέτουν την πιο πρόσφατη βοηθητική εφαρμογή PredatorSense, που δίνει πλήρη έλεγχο για την απόδοση, τους ανεμιστήρες και τον φωτισμό του συστήματος. Επιπλέον, η Experience Zone διευκολύνει την εξερεύνηση λειτουργιών με Τεχνητή Νοημοσύνη, όπως το Acer PurifiedView™ 2.0, το Acer PurifiedVoice™ 2.0 και η νέα Acer ProCam™ που αναγνωρίζει και καταγράφει αυτόματα τα highlights του παιχνιδιού. Και οι δύο φορητοί υπολογιστές περιλαμβάνουν το DTS:X Ultra για ήχο υψηλής ποιότητας και χωρίς παραμορφώσεις- το Helios 16 AI διαθέτει τέσσερα ηχεία, ενώ το Helios 18 AI περιλαμβάνει έξι ηχεία. Οι αστραπιαίες συνδέσεις παρέχονται με το πιο πρόσφατο Ethernet E5000, το Intel Killer Wi-Fi 7 και μέσω δύο θυρών Thunderbolt 5.

Predator Helios Neo 16S AI Laptop

Το ολοκαίνουργιο laptop Predator Helios Neo 16S AI συνδυάζει εκπληκτικές επιδόσεις με λεπτότερο σχεδιασμό, επιτυγχάνοντας την ισορροπία μεταξύ απόδοσης, ακρίβειας και στυλ. Με πάχος μικρότερο από 19,9 mm στο λεπτότερο σημείο του, είναι ειδικά σχεδιασμένο για ευελιξία αλλά και υποστήριξη απαιτητικών παιχνιδιών και δημιουργικών εφαρμογών σε προσιτή τιμή.

Όπως και τα υπόλοιπα νέα laptops Helios που παρουσιάστηκαν, το Helios Neo 16S AI (PHN16S-71) δίνει προτεραιότητα στις επιδόσεις, καθώς υποστηρίζει επίσης έως και τον επεξεργαστή Intel Core Ultra 9 275HX με ενσωματωμένη NPU για AI gaming και τη νέα GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop. Περιλαμβάνει τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες NVIDIA DLSS για βελτιωμένη απόδοση, ποιότητα εικόνας και απόκριση ενώ υποστηρίζει μνήμη έως 32 GB και αποθηκευτικό χώρο 2 TB.

Η εκπληκτική οθόνη OLED WQXGA διαθέτει γρήγορο ρυθμό ανανέωσης 240 Hz και ευρεία γκάμα χρωμάτων που υποστηρίζει 100% DCI-P3 για κορυφαία οπτική απεικόνιση, ενώ υποστηρίζει την τεχνολογία NVIDIA G-SYNC, το NVIDIA Advanced Optimus και MUX Switch. Τα προηγμένα χαρακτηριστικά ψύξης περιλαμβάνουν την τεχνολογία AeroBlade 5ης γενιάς της Acer και θερμικό γράσο από υγρό μέταλλο στη CPU. Η εφαρμογή PredatorSense παρέχει έλεγχο των ρυθμίσεων του συστήματος σε πραγματικό χρόνο και η Experience Zone επιτρέπει στους παίκτες να αξιοποιήσουν όλες τις λειτουργίες AI.

Predator XB323QX – Πανίσχυρη Οθόνη 5K

Οι gamers που αναζητούν καθηλωτικό gameplay θα γοητευτούν από την gaming οθόνη Predator XB323QX. Με ευρεία επιφάνεια IPS 5K 31,5 ιντσών, ρυθμό ανανέωσης 144 Hz και χρόνο απόκρισης 0,5 ms (GTG), καθώς και NVIDIA G-SYNC Pulsar, υποστηρίζει εκπληκτικά καθαρές εικόνες και ομαλή δράση για τέσσερις φορές πιο αποτελεσματική σαφήνεια κίνησης. Με πραγματικό βάθος χρώματος 10 bit, η οθόνη εμφανίζει κινηματογραφικές εικόνες με ζωντανά χρώματα, που ενισχύονται ακόμα περισσότερο από την υποστήριξη 95% DCI-P3 ή 99% sRGB χρωματικής γκάμας. Εξοπλισμένη με DisplayPort 1.4 και δύο θύρες HDMI 2.1, προσφέρει εξαιρετική συνδεσιμότητα.

Για μέγιστη άνεση, η οθόνη παρέχει ρυθμιζόμενο ύψος, κλίση και περιστροφή, επιτρέποντας στους παίκτες να βρίσκουν την ιδανική γωνία θέασης για κάθε περιβάλλον. Μπορεί επίσης να τοποθετηθεί στον τοίχο για εξοικονόμηση χώρου στο γραφείο. Τα ενσωματωμένα ηχεία 2 watt ενισχύουν την ποιότητα του ήχου και το widget οθόνης της Acer παρέχει διαισθητικό έλεγχο και calibration.

Χαρακτηριστικά των laptops

Name

Predator Helios 16 AI

Model

PH16-73

Operating System

Windows 11 Home

Screen

16” OLED + WQXGA (2560x1600), 240 Hz, 400 nits, DCI-P3 100%, NVIDIA Advanced Optimus, NVIDIA G-SYNC

Processor

Intel® Core™ Ultra 9 processor 275HX

Graphics

NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU

NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop GPU

Memory

Up to 64 GB of onboard DDR5 system memory, 6400 Hz

Storage

Up to 4 TB, PCIe Gen 5 SSD

Cooling

6th Gen AeroBlade 3D Fans x2, liquid metal thermal grease, vector heat pipes

Dimensions

356.78 x 279.55 x 15.9/27.71 mm

Weight

2.7 kg

Battery

90 Whr

Wi-Fi and Connectivity

Intel® Killer™ Wireless Wi-Fi 7 1750x, Bluetooth 5.3 or above, Intel Killer Ethernet E5000B, dual Thunderbolt 5 Type-C ports

Features

MagKey 4.0, Predator Sense 5.0/ Experience Zone, Acer PurifiedView™ 2.0, Acer PurifiedVoice™ 2.0, Acer ProCam, Copilot, PC Game Pass (3 months)

Audio

DTS®X: Ultra, 4 speakers

Camera

FHD 1920x 1080 IR camera



Name

Predator Helios 18 AI

Model

PH18-73

Operating System

Windows 11 Home

Screen

18” 4K Mini LED + WQXGA, 120 Hz, SDR mode 600 nits/HDR mode 1000 nits, DCI-P3 100%, NVIDIA Advanced Optimus, NVIDIA G-SYNC

18” Mini LED + WQXGA (2560x1600), 250 Hz, SDR mode 600 nits/HDR mode 1000 nits, DCI-P3 100%, NVIDIA Advanced Optimus, NVIDIA G-SYNC

Processor

Intel® Core™ Ultra 9 processor 275HX

Graphics

NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU

NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 Laptop GPU

Memory

Up to 192 GB of onboard DDR5 system memory, 6400 Hz

Storage

Up to 6 TB, PCIe Gen 5 SSD

Cooling

Dual 6th Gen AeroBlade 3D Fans, liquid metal thermal grease, vector heat pipes

Dimensions

400.96 x 307.9 x 17.3-29.55 mm

Weight

3.2 kg

Battery

99 Whr

Wi-Fi and Connectivity

Intel® Killer™ Wireless Wi-Fi 7 1750x, Bluetooth 5.3 or above, Intel Killer Ethernet E5000B, dual Thunderbolt 5 Type-C ports

Features

MagKey 4.0, Predator Sense, Experience Zone 2.0, Acer PurifiedView™ 2.0, Acer PurifiedVoice™ 2.0, Acer ProCam, Copilot PC Game Pass (3 months)

Audio

DTS® X:Ultra, 6 speakers

Camera

FHD 1920x 1080 IR camera



Name

Predator Helios Neo 16S AI

Model

PH16S-71

Operating System

Windows 11 Home

Screen

16” OLED + WQXGA (2560x1600), 240 Hz, DCI-P3 100%, 1 ms, NVIDIA Advanced Optimus, NVIDIA G-SYNC

16” OLED + WQXGA (2560x1600), 165 Hz, DCI-P3 100%, 3 ms, NVIDIA Advanced Optimus, NVIDIA G-SYNC

Processor

Intel® Core™ Ultra 9 processor 275HX

Intel® Core™ Ultra 7 processor 255HX

Graphics

NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop GPU



Memory

Up to 32 GB of onboard DDR5 system memory, 6400 Hz

Storage

Up to 2 TB, PCIe Gen 4 SSD

Cooling

5th Gen AeroBlade 3D Fan technology, liquid metal thermal grease

Dimensions

356.78 x 275.5 x 12.0-19.9 mm

Weight

2.3 kg

Battery

76 Whr

Wi-Fi and Connectivity

Intel® Killer™ Wireless Wi-Fi 6E 1675i, Bluetooth 5.3 or above, Intel Killer Ethernet E3100G, Thunderbolt 4 Type-C

Features

Predator Sense, Experience Zone 2.0, Acer PurifiedView™ 2.0, Acer PurifiedVoice™ 2.0, Acer ProCam, Copilot, PC Game Pass (3 months)

Audio

DTS® X:Ultra, 2 speakers

Camera

FHD 1920x 1080 IR camera



Τιμές και Διαθεσιμότητα

Το Predator Helios 16 AI (PH16-73) θα είναι διαθέσιμο στην Ευρώπη τον Ιούνιο, με τιμή στα 2.799 ευρώ.

Το Predator Helios 18 AI (PH18-73) θα είναι διαθέσιμο στην Ευρώπη τον Απρίλιο, με τιμή στα 3.699 ευρώ.

Το Predator Helios Neo 16S AI (PHN16S-71) θα είναι διαθέσιμο στην Ευρώπη τον Μάιο, με τιμή στα 2.399 ευρώ.

Οι ακριβείς προδιαγραφές, οι τιμές και η διαθεσιμότητα διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή.