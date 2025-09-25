Adam: Το ανθρωποειδές ρομπότ που περπατά και κοινωνικοποιείται σαν άνθρωπος

Η εικόνα ενός ρομπότ που κινείται με φυσικό βηματισμό, προσανατολίζεται σε χώρους γεμάτους «συναδέλφους» και συμμετέχει σε κοινωνικές αλληλεπιδράσεις δεν ανήκει πλέον στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Η εταιρεία PND Robotics παρουσίασε πρόσφατα νέο βίντεο με τον Adam, το πιο εξελιγμένο της ανθρωποειδές, το οποίο αξιοποιεί έναν αλγόριθμο ενισχυτικής μάθησης, σχεδιασμένο εσωτερικά, για να περπατά με κίνηση που θυμίζει πραγματικό άνθρωπο.

Στο υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο Adam εμφανίζεται να διασχίζει έναν διάδρομο και να κατευθύνεται με αυτοπεποίθηση σε μια αίθουσα γεμάτη άλλα ρομπότ που εκτελούν διαφορετικές δραστηριότητες. Η φυσικότητα του βηματισμού του είναι εντυπωσιακή, κάνοντάς τον να θυμίζει περισσότερο επισκέπτη σε μια εκδήλωση παρά μηχανή σε δοκιμή.

Εκεί τον υποδέχεται ο Adam-U, ένα ακόμη ρομπότ της PND, το οποίο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τις Noitom Robotics και Inspire Robots. Σε αντίθεση με τον Adam, ο Adam-U δεν κινείται, καθώς είναι τοποθετημένος σε σταθερή βάση. Ο ρόλος του είναι να προσφέρει υποστήριξη και να αλληλεπιδρά με τους παρευρισκόμενους. Στον ίδιο χώρο, άλλα ανθρωποειδή εκτελούν χορογραφημένες κινήσεις ή δοκιμάζουν σωματικές ασκήσεις, όπως το ανέβασμα και κατέβασμα σε ξύλινη επιφάνεια, δείχνοντας το εύρος των κινητικών δοκιμών της εταιρείας.

Η επίσημη πρεμιέρα των Adam και Adam-U πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2025 στη World Artificial Intelligence Conference (WAIC) στη Σανγκάη, όπου τράβηξαν αμέσως το ενδιαφέρον των επισκεπτών. Ακολούθησε η παρουσίασή τους στη Smart City and Intelligent Economy Expo στην επαρχία Zhejiang, με νέα επιδείξεις δεξιοτήτων, όπως το απλό αλλά εντυπωσιακό πέρασμα ενός μπουκαλιού νερού από ρομπότ σε ρομπότ. Οι εμφανίσεις αυτές επιβεβαιώνουν τη στροφή του κοινού και της βιομηχανίας προς ρομποτικά συστήματα που δεν περιορίζονται μόνο στην κίνηση, αλλά ενσωματώνονται σε συνεργατικά περιβάλλοντα.

Η φιλοσοφία της PND Robotics βασίζεται στον συνδυασμό βιομιμητικού σχεδιασμού και προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης. Στόχος είναι η δημιουργία ρομπότ προσιτών και ευέλικτων, τα οποία θα μπορούν να προσαρμόζονται σε πραγματικές συνθήκες και να μαθαίνουν από τις ανθρώπινες κινήσεις. Το όραμα είναι μακροπρόθεσμο: η διάδοση ανθρωποειδών που θα είναι οικονομικά προσιτά και ικανά να αλληλεπιδρούν φυσικά με τον άνθρωπο.

Ο χώρος της ρομποτικής δεν είναι βέβαια άγνωστος σε πειράματα με την κίνηση. Το Cassie του Oregon State University και το Digit της Agility Robotics έχουν αποδείξει ότι μπορούν να κινούνται γρήγορα σε δύσβατα εδάφη. Στην Ιαπωνία, το HRP-5P ξεχωρίζει για τη σταθερότητα στο βήμα χάρη στους προηγμένους εσωτερικούς αισθητήρες του. Η DeepMind, από την πλευρά της, έχει πειραματιστεί με μικρά ανθρωποειδή που παίζουν ποδόσφαιρο και συνεργάζονται μεταξύ τους.

Αυτό που διαφοροποιεί τον Adam είναι η φιλοσοφία του σχεδιασμού του: δεν επιδιώκει μόνο ταχύτητα ή δύναμη, αλλά μια ρεαλιστική απομίμηση της ανθρώπινης κίνησης. Ο τρόπος που βαδίζει, ο τρόπος που προσανατολίζεται στον χώρο και η αίσθηση «φυσικότητας» που αποπνέει αποτελούν βήματα προς μια νέα εποχή ανθρωποειδών.

Η PND Robotics βλέπει σε αυτή την τεχνολογία το μέλλον της καθημερινής συνεργασίας ανθρώπου και μηχανής. Ρομπότ όπως ο Adam θα μπορούσαν μια μέρα να βρίσκονται δίπλα μας στο γραφείο, στο εργοστάσιο ή ακόμα και στο σπίτι, λειτουργώντας ως συνάδελφοι, βοηθοί ή συνοδοί. Το μεγάλο στοίχημα είναι να πάψουν να θεωρούνται «ξένα σώματα» στον ανθρώπινο χώρο και να ενταχθούν με φυσικό τρόπο στις κοινωνικές και επαγγελματικές μας δραστηριότητες.

