Age of Empires II: Definitive Edition, έρχεται το φθινόπωρο! [Video]

Έναν χρόνο μετά την κυκλοφορία του Age of Empires: Definitive Edition, η Microsoft ανακοίνωσε στην Ε3 2019 ότι ετοιμάζει και το αντίστοιχο "ανακαινισμένο" Age of Empires II που θα διαθέτει ανανεωμένα γραφικά με υποστήριξη 4K, remastered ήχο και τρεις ολοκαίνουργιες καμπάνιες με 4 νέους πολιτισμούς υπό τον τίτλο The Last Khans.

Η εταιρεία ανέφερε ότι το Age of Empires II: Definitive Edition είναι μια διαφορετική έκδοση από το Age of Empires II: HD Edition που κυκλοφόρησε το 2013 στην πλατφόρμα Steam. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή για τη beta έκδοση από την ιστοσελίδα της Microsoft.

Δεν έχουμε ακριβή ημερομηνία κυκλοφορίας, αλλά έγινε γνωστό ότι θα το δούμε το φθινόπωρο στο Steam και το Windows Store, ενώ θα προστεθεί και στο Xbox Game Pass.

