Agibot G2: Το ανθρωποειδές ρομπότ μεταχειρίζεται ένα ωμό αυγό χωρίς να το σπάσει [Video]

Η κινέζικη Agibot αποκάλυψε επίσημα το Agibot G2, έναν νέο ανθρωποειδή ρομποτικό εργάτη που στοχεύει να αλλάξει όσα γνωρίζουμε για την αυτοματοποίηση στη βιομηχανία. Και η επίδειξη με το ωμό αυγό δεν είναι καθόλου τρικ: το G2 μπορεί όντως να το πιάσει, να το κρατήσει και να το μετακινήσει χωρίς να το ραγίσει. Η ακρίβεια αυτή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο εξελιγμένων αισθητήρων, αλλά ενός ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου δύναμης που, σύμφωνα με την εταιρεία, δεν έχει προηγούμενο παγκοσμίως.

Το G2 είναι ο διάδοχος του μοντέλου που παρουσιάστηκε το 2023 και ενσωματώνει τρεις μεγάλες τεχνολογικές αναβαθμίσεις: νέας γενιάς ενεργοποιητές, μια μέση με τρεις βαθμούς ελευθερίας, και, το σημαντικότερο, τον πρώτο ρομποτικό βραχίονα με σταυρωτό καρπό ευαίσθητο στη δύναμη. Με άλλα λόγια, μια άρθρωση που διαθέτει υψηλής ακρίβειας αισθητήρες ροπής κατανεμημένους σε όλη τη δομή του χεριού. Αυτοί οι αισθητήρες εντοπίζουν σχεδόν ακαριαία μικροσκοπικές μεταβολές στην πίεση και ρυθμίζουν δυναμικά τη δύναμη που ασκεί το ρομπότ. Το αποτέλεσμα: κινήσεις πιο εκλεπτυσμένες από οτιδήποτε έχουμε δει σε βιομηχανικό ανθρωποειδές και χειρισμός αντικειμένων που μέχρι σήμερα θεωρούνταν υπερβολικά εύθραυστα για ρομπότ.

Η φυσικότητα των κινήσεων δεν περιορίζεται στα χέρια. Η αρθρωτή μέση του G2 του επιτρέπει να σκύβει, να στρίβει και να ισορροπεί με τρόπους που θυμίζουν άνθρωπο χειριστή. Συνδυασμένα με ένα σύστημα κίνησης προς όλες τις κατευθύνσεις, ο ρομποτικός εργάτης μπορεί να περιηγείται με ασφάλεια ακόμη και σε στενούς χώρους παραγωγής, ανάμεσα σε ανθρώπους, μηχανήματα και εμπόδια. Για να μη μένει ποτέ «εκτός λειτουργίας», διαθέτει δύο hot-swappable μπαταρίες και αυτόνομη φόρτιση, καθιστώντας δυνατό έναν 24ωρο κύκλο λειτουργίας.

Πίσω από την κίνηση όμως βρίσκεται η νοημοσύνη. Η Agibot εξοπλίζει τον G2 με τα μοντέλα GO-1 και GE-1, ένα δίδυμο που καλύπτει αντίληψη, σχεδιασμό και δράση. Το GO-1 χρησιμοποιεί μια αρχιτεκτονική που η εταιρεία αποκαλεί three-brain: ένα οπτικο-γλωσσικό σύστημα για κατανόηση του περιβάλλοντος, έναν latent planner για τη χάραξη στρατηγικής και ένα action module που εκτελεί τις εντολές με αυτονομία. Το GE-1 εισάγει ένα ακόμη πιο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό: προγνωστική προσομοίωση. Ο ρομποτικός χειριστής «δοκιμάζει» εικονικά τις επόμενες κινήσεις του πριν τις εκτελέσει στον πραγματικό χώρο, μειώνοντας λάθη και αυξάνοντας την ακρίβεια στις εργασίες υψηλής λεπτομέρειας.

Η ισχύς που απαιτείται για όλα τα παραπάνω προέρχεται από την πλατφόρμα NVIDIA Jetson Thor T5000, η οποία προσφέρει πάνω από 2.000 TFLOPS υπολογιστικής δύναμης. Αυτό μεταφράζεται σε λήψη αποφάσεων μέσα σε λιγότερο από 10 milliseconds. Η επικοινωνία με το περιβάλλον (εικόνα, ήχος, αισθητήρες πίεσης) γίνεται σε πραγματικό χρόνο χωρίς ανάγκη για cloud επεξεργασία. Οι προγραμματιστές μπορούν επίσης να εκπαιδεύουν νέα μοντέλα σε προσομοιωμένα περιβάλλοντα και να τα μεταφέρουν στο ρομπότ όταν είναι έτοιμα, συντομεύοντας σημαντικά το deployment.

Πριν την κυκλοφορία του, το G2 πέρασε από περισσότερα από 230 δοκιμαστικά πρωτόκολλα. Εργάστηκε σε θερμοκρασίες από -15 έως +50 βαθμούς Κελσίου, και δοκιμάστηκε σε τομείς όπως παραγωγή αυτοκινήτων, logistics και μικροηλεκτρονική. Σε εργασίες ακριβείας κατάφερε να ολοκληρώσει συναρμολόγηση εξαρτημάτων μετά από μόλις μία ώρα εκπαίδευσης, επιδεικνύοντας ικανότητα που συναντάται συνήθως σε ανθρώπους με πολυετή εμπειρία. Εντυπωσιακό είναι και ότι διαθέτει ένα εύρος εκφραστικών κινήσεων που καθιστούν την επικοινωνία με τους χειριστές πιο φυσική και λιγότερο απρόσωπη.

Μετά τις πρώτες εγκαταστάσεις στη βιομηχανία αυτοκινήτου και στα καταναλωτικά ηλεκτρονικά, η Agibot ανακοίνωσε ότι το G2 θα εισέλθει σύντομα και σε εκπαιδευτικές, ερευνητικές και ακόμη και σε τομείς ασφαλείας.