Έτσι θα κάνουμε δουλειές στο σπίτι; Νέο ανθρωποειδές ρομπότ μας δείχνει τι έρχεται [Video]

Ένα νέο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου έχει καταφέρει να ενθουσιάσει όσους παρακολουθούν την εξέλιξη της οικιακής ρομποτικής. Σε αυτό, ένα ανθρωποειδές ρομπότ εκτελεί με εντυπωσιακή άνεση μια σειρά από καθημερινές δουλειές: ανοίγει κουρτίνες, ποτίζει φυτά, τακτοποιεί αντικείμενα, ακόμα και προσφέρει δώρα, σαν ένας μηχανικός οικιακός βοηθός που δεν κουράζεται ποτέ. Το πιο αξιοσημείωτο; Σύμφωνα με τη δημιουργό του, η επίδειξη γίνεται σε πραγματικό χρόνο και χωρίς τηλεχειρισμό.

Το ρομπότ κινείται με μια φυσικότητα που μέχρι πρόσφατα βλέπαμε μόνο σε προωθητικά βίντεο ή κινηματογραφικές παραγωγές. Η κίνηση των χεριών, το βάδισμα, οι μικρές διορθώσεις ισορροπίας δίνουν την αίσθηση ότι παρακολουθούμε κάτι πολύ πιο ώριμο από τις συνηθισμένες, άκαμπτες επιδείξεις που έχουμε συνηθίσει. Ωστόσο, όπως πάντα, το εντυπωσιακό βίντεο κρύβει και αρκετές ερωτήσεις.

Αυτό που δεν είναι σαφές είναι το πραγματικό επίπεδο αυτονομίας του. Οι σκηνές φαίνεται να έχουν στηθεί με προσοχή: κάθε clip ξεκινά όταν το ρομπότ είναι ήδη στη σωστή θέση για να αρχίσει την εκάστοτε εργασία. Δεν βλέπουμε τη μετάβαση από το ένα δωμάτιο στο άλλο, ούτε πόσο χρόνο χρειάστηκε για να βρει και να πιάσει αντικείμενα όπως οι κουρτίνες, μια κίνηση που θεωρείται ακόμα από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στη ρομποτική χειρισμού.

Παρόλα αυτά, όσοι ασχολούνται με την τεχνολογία αναγνωρίζουν ότι πρόκειται για μία από τις πιο πειστικές δημόσιες παρουσιάσεις ανθρωποειδών ρομπότ μέχρι σήμερα. Και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη MindOn, μια startup εταιρεία από την Κίνα που ιδρύθηκε πρόσφατα και φιλοδοξεί να σπρώξει την οικιακή ρομποτική ένα βήμα πιο κοντά στην καθημερινότητα.

Το ρομπότ που βλέπουμε στο βίντεο δεν είναι αποκλειστική δημιουργία της MindOn. Η μηχανική του βάση είναι το G1 της Unitree, μιας εταιρείας που έχει ήδη κάνει όνομα στον χώρο χάρη στα ευέλικτα τετράποδα και δίποδα ρομπότ της. Το G1 έχει μάλιστα αρχίσει να γίνεται το «νέο στάνταρ» για ερευνητικά εργαστήρια: ομάδες από MIT και Stanford το έχουν επιλέξει για να δοκιμάσουν αλγορίθμους κίνησης λόγω της αξιοπιστίας και του χαμηλότερου κόστους σε σχέση με άλλες ανθρωποειδείς πλατφόρμες.

Αυτό που έκανε η MindOn ήταν να αγοράσει το G1 και να του τοποθετήσει έναν νέο «εγκέφαλο». Η εταιρεία ανέπτυξε το δικό της σύστημα αντίληψης, σχεδιασμού και ελέγχου, επιτρέποντας στο ρομπότ να εκτελεί τις κινήσεις που βλέπουμε χωρίς τηλεχειρισμό και χωρίς επιτάχυνση του υλικού. Το αποτέλεσμα είναι μια επίδειξη στην οποία κάθε κίνηση φαίνεται γρήγορη και φυσική, χωρίς τα συνήθη «ρομποτικά» κοψίματα.

Πίσω από αυτή την εξέλιξη βρίσκεται η Zhou Qinqin, πρώην μηχανικός ρομποτικής στην Tencent Robotics. Η Zhou έχει ειδίκευση στη μηχατρονική και έχει υπογράψει πολλούς αλγορίθμους ελέγχου που χρησιμοποιούνται σε εμπορικά ρομπότ. Στη MindOn, φαίνεται πως κατάφερε να συνδυάσει την τεχνογνωσία της με τη σταθερή πλατφόρμα της Unitree, δημιουργώντας ένα σύστημα που, τουλάχιστον σε demo μορφή, δείχνει εντυπωσιακά ώριμο.

Παρόλα αυτά, το μεγάλο ερώτημα παραμένει: Πόσο κοντά είμαστε σε ένα ρομπότ που μπορεί να ζει πραγματικά σε ένα σπίτι, να αναγνωρίζει απρόβλεπτες καταστάσεις, να κινείται με ασφάλεια ανάμεσα σε ανθρώπους, κατοικίδια και ακαταστασία και να αναλαμβάνει δουλειές χωρίς σενάρια προετοιμασίας; Η ιστορία της ρομποτικής έχει δείξει ότι κάτι που λειτουργεί άψογα σε ένα βίντεο μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά δύσκολο στην πράξη.

Ακόμη και οι πιο προηγμένες προσπάθειες δείχνουν ότι η πραγματική ανεξαρτησία των humanoid ρομπότ απέχει. Η Figure, για παράδειγμα, παρουσίασε πρόσφατα τον δικό της οικιακό «butler», αλλά το project βρίσκεται ακόμα στη φάση δοκιμών. Η 1X Technologies παρουσίασε τον NEO, ένα επίσης πολλά υποσχόμενο ανθρωποειδές, αλλά απαιτεί απομακρυσμένο χειριστή για πιο απαιτητικές εργασίες. Με άλλα λόγια, ακόμη και οι ισχυρότεροι παίκτες του χώρου παραδέχονται ότι η επόμενη γενιά ρομπότ δεν είναι ακόμα έτοιμη για πλήρη αυτονομία στο σπίτι.

Παρά τις αβεβαιότητες, η πρόοδος είναι αδιαμφισβήτητη. Το βίντεο της MindOn είναι μια υπόσχεση για το πού μπορεί να φτάσει η καθημερινή ρομποτική μέσα στα επόμενα χρόνια. Αν ρομπότ όπως το G1 μπορούν σύντομα να λειτουργούν σε οικιακό περιβάλλον με τον ίδιο τρόπο που σήμερα λειτουργούν σε εργαστήρια και demo χώρους, τότε οι δουλειές του σπιτιού θα μπορούσαν να αλλάξουν για πάντα.