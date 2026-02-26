AI Message Polish: Διόρθωση και μετάφραση μηνυμάτων στο Viber μέσω OpenAI

Σύνοψη

Η Rakuten Viber ανακοίνωσε το AI Message Polish (Βελτίωση Μηνύματος AI) για βελτίωση και μετάφραση μηνυμάτων πριν την αποστολή.

(Βελτίωση Μηνύματος AI) για βελτίωση και μετάφραση μηνυμάτων πριν την αποστολή. Η νέα λειτουργία μπορεί να διορθώνει ορθογραφικά λάθη, να προσαρμόζει τον τόνο της γραφής και να μεταφράζει μηνύματα.

Η επεξεργασία του κειμένου πραγματοποιείται με τη χρήση της τεχνολογίας της OpenAI.

Το κείμενο δεν χρησιμοποιείται για εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης και διαγράφεται αμέσως μετά την επεξεργασία.

Η AI Βελτίωση Μηνύματος θα είναι σύντομα διαθέσιμη σε κινητά (iOS και Android) σε όλους τους χρήστες του Viber.

Η Rakuten Viber λανσάρει τη λειτουργία AI Message Polish - Βελτίωση Μηνύματος AI με τεχνητή νοημοσύνη για την βελτίωση και την ταχύτερη αποστολή μηνυμάτων. Πρόκειται για μια ουσιαστική αναβάθμιση στον πυρήνα της επικοινωνίας μέσω της δημοφιλούς πλατφόρμας, καθώς η Βελτίωση Μηνύματος AI ανανεώνει τη διατύπωση ενός μηνύματος απευθείας μέσα στη συνομιλία του Viber.

Η συγκεκριμένη υλοποίηση αντικατοπτρίζει την ευρύτερη τάση ενσωμάτωσης παραγωγικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης σε καθημερινές εφαρμογές, στοχεύοντας στην ελαχιστοποίηση των λαθών και την επιτάχυνση της ψηφιακής αλληλεπίδρασης.

Τι είναι το AI Message Polish του Viber και πώς λειτουργεί;

Το AI Message Polish είναι μια νέα λειτουργία που επιτρέπει στους χρήστες να βελτιώνουν και να μεταφράζουν τα μηνύματά τους απευθείας στο πεδίο εισαγωγής κειμένου πριν από την αποστολή. Η νέα λειτουργία μπορεί να διορθώνει ορθογραφικά λάθη, να προσαρμόζει τον τόνο της γραφής και να μεταφράζει μηνύματα σε άλλες γλώσσες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καθίσταται η καθημερινή επικοινωνία πιο σαφή και με λιγότερα λάθη.

Η διαδικασία χρήσης έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την ταχύτητα:

Για να βελτιώσουν ένα μήνυμα, οι χρήστες πατούν το κουμπί Βελτίωση Μηνύματος AI, το οποίο βρίσκεται στα δεξιά του πεδίου εισαγωγής κειμένου.

Στη συνέχεια, επιλέγουν την επιθυμητή ενέργεια: βελτίωση κειμένου, τροποποίηση τόνου ή μετάφραση.

Με αυτή τη δυνατότητα, οι χρήστες μπορούν να μετατρέπουν γρήγορα ένα πρόχειρο κείμενο που δημιούργησαν εν κινήσει σε ένα δομημένο και περιεκτικό μήνυμα με λίγα μόνο αγγίγματα.

Αφού παραχθεί το αποτέλεσμα, μπορούν είτε να χρησιμοποιήσουν απευθείας το προτεινόμενο μήνυμα είτε να δημιουργήσουν μια νέα εκδοχή.

Η λειτουργία συμβάλλει στο να ακούγονται τα μηνύματα σωστά διατυπωμένα. Αυτή η αυτοματοποίηση της επιμέλειας λειτουργεί υποστηρικτικά, επιτρέποντας στους χρήστες να επικεντρώνονται στο νόημα και στην ταχύτητα της συνομιλίας, χωρίς να ανησυχούν για συντακτικές ή γραμματικές αστοχίες. Η AI Βελτίωση Μηνύματος θα είναι σύντομα διαθέσιμη σε κινητά, καλύπτοντας συσκευές iOS και Android, σε όλους τους χρήστες του Viber.

Η αρχιτεκτονική πίσω από την Τεχνητή Νοημοσύνη και η προστασία δεδομένων

Η τεχνική υποδομή της νέας υπηρεσίας βασίζεται σε κορυφαία γλωσσικά μοντέλα της αγοράς. Συγκεκριμένα, η επεξεργασία του κειμένου πραγματοποιείται με τη χρήση της τεχνολογίας της OpenAI. Η χρήση εξωτερικών API για την ανάλυση κειμένου εγείρει παραδοσιακά ερωτήματα σχετικά με την ιδιωτικότητα, τα οποία η Rakuten Viber σπεύδει να απαντήσει κατηγορηματικά.

Για τη διασφάλιση των προτύπων ιδιωτικότητας και ασφάλειας του Viber, το κείμενο δεν χρησιμοποιείται για εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι σαφές ότι η υποδομή ακολουθεί αρχιτεκτονική "zero-retention", καθώς τα δεδομένα που αποστέλλονται για βελτίωση ή μετάφραση διαγράφονται αμέσως μετά την επεξεργασία. Συνεπώς, τα πρότυπα ιδιωτικότητας και ασφάλειας του Viber παραμένουν πλήρως σε ισχύ, διατηρώντας την ακεραιότητα των συνομιλιών.

Στρατηγική Triple 20: Η μετάβαση σε μια υπερ-εφαρμογή (Super-App)

Η κυκλοφορία του AI Message Polish αποτελεί μέρος της διαρκούς επένδυσης της Rakuten Viber σε λειτουργίες που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη. Ο βασικός γνώμονας αυτών των επενδύσεων είναι να απλοποιούν την επικοινωνία και να εξοικονομούν χρόνο στους χρήστες. Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε αντίστοιχα εργαλεία στην πλατφόρμα. Πρόσφατα, το Viber είχε ανακοινώσει την κυκλοφορία των λειτουργιών AI Σύνοψη Συνομιλίας και AI Σύνοψη Συνδέσμου.

Η εταιρεία έχει καταστήσει σαφή τον οδικό της χάρτη για το μέλλον. Σχεδιάζει να επεκτείνει τη σειρά με επιπλέον βοηθούς και νέες δυνατότητες. Αυτές οι προσθήκες αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει την καθημερινή επικοινωνία μέσα στην εφαρμογή. Όλες αυτές οι κινήσεις υπάγονται σε μια ευρύτερη εταιρική ομπρέλα. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής Triple 20 του Rakuten Group. Ο φιλόδοξος αυτός σχεδιασμός έχει ως στόχο την ενίσχυση της αποδοτικότητας στο marketing, στις λειτουργίες και στην εξυπηρέτηση πελατών κατά 20% μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.

Η άποψη του Techgear

Η ενσωμάτωση του AI Message Polish στο Viber αντικατοπτρίζει μια θεμελιώδη αλλαγή στο πώς αντιλαμβανόμαστε τις εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων το 2026. Η μετάβαση από το απλό κείμενο στην επικοινωνία "υποβοηθούμενη από AI" είναι πλέον το στάνταρ της βιομηχανίας.

Το γεγονός ότι το Viber επιλέγει το API της OpenAI εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα φυσικής γλώσσας (ιδιαίτερα στην ελληνική μετάφραση και διατύπωση), ωστόσο το στοίχημα παίζεται στο User Experience. Το κουμπί επιμέλειας δίπλα ακριβώς από το πλαίσιο κειμένου πρέπει να λειτουργεί ακαριαία, αλλιώς ο χρήστης απλώς θα πατήσει αποστολή στο ανορθόγραφο πρόχειρο μήνυμά του. Θετικό πρόσημο λαμβάνει η ξεκάθαρη δέσμευση της εταιρείας για "zero data retention", κάτι απολύτως απαραίτητο για τη συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Αν η λειτουργία αποδειχθεί γρήγορη και αξιόπιστη σε συνθήκες μειωμένου σήματος δεδομένων στα κινητά, θα δώσει στο Viber ένα σημαντικό πλεονέκτημα απέναντι στον ανταγωνισμό, ειδικά για επαγγελματική χρήση εν κινήσει.