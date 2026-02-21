AI και Ενεργειακή Κατανάλωση: Η Big Tech ψεύδεται - Το αντίκτυπο (και) για την Ελλάδα

Σύνοψη (TL;DR)

Σύμφωνα με νέα έκθεση του Ketan Joshi και περιβαλλοντικών οργανώσεων, το 74% των ισχυρισμών εταιρειών όπως η Google και η Microsoft σχετικά με τα περιβαλλοντικά οφέλη της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν τεκμηριώνεται επιστημονικά. Η βιομηχανία κατηγορείται για "greenwashing", καθώς συγχέει τη χαμηλών ενεργειακών απαιτήσεων παραδοσιακή AI με την εξαιρετικά ενεργοβόρα παραγωγική AI (π.χ. ChatGPT, Gemini). Η δεύτερη αυξάνει ραγδαία την κατανάλωση ενέργειας στα Data Centers, παρατείνοντας την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.

Η ανάπτυξη της παραγωγικής AI παρουσιάζεται συχνά από τις τεχνολογικές εταιρείες ως πολύτιμο εργαλείο για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο, η νέα, αναλυτική έκθεση The AI Climate Hoax (Φεβρουάριος 2026), έρχεται να ανατρέψει πλήρως αυτό το αφήγημα, κατηγορώντας τους κολοσσούς της Silicon Valley για εκτεταμένο greenwashing και παραπλανητική χρήση δεδομένων.

Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας της παραγωγικής AI

Σε αντίθεση με την παραδοσιακή μηχανική μάθηση (π.χ. αλγόριθμοι βελτιστοποίησης δικτύων ή πρόβλεψης καιρού) που έχει διαχειρίσιμο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLMs) απαιτούν τεράστια επεξεργαστική ισχύ. Η εκπαίδευση και η λειτουργία τους εκτοξεύει την κατανάλωση ρεύματος και νερού στα Data Centers.

Βασικά συμπεράσματα της έρευνας:

Το 74% των δημόσιων ισχυρισμών περί κλιματικών οφελών της AI στερείται πραγματικών αποδείξεων.

περί κλιματικών οφελών της AI στερείται πραγματικών αποδείξεων. Μόλις το 26% των ισχυρισμών βασίζεται σε δημοσιευμένες και επικυρωμένες ακαδημαϊκές έρευνες, ενώ ένα 36% δεν παραθέτει απολύτως καμία πηγή.

των ισχυρισμών βασίζεται σε δημοσιευμένες και επικυρωμένες ακαδημαϊκές έρευνες, ενώ ένα 36% δεν παραθέτει απολύτως καμία πηγή. Οι ερευνητές δεν εντόπισαν ούτε ένα καταγεγραμμένο παράδειγμα όπου καταναλωτικά εργαλεία παραγωγικής AI (όπως το Gemini ή το Copilot) να έχουν οδηγήσει σε "ουσιαστική και επαληθεύσιμη" μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

όπου καταναλωτικά εργαλεία παραγωγικής AI (όπως το Gemini ή το Copilot) να έχουν οδηγήσει σε "ουσιαστική και επαληθεύσιμη" μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), οι ενεργειακές ανάγκες των data centers αναμένεται να τετραπλασιαστούν έως το 2030, φτάνοντας τα επίπεδα κατανάλωσης ολόκληρων κρατών.

Τι σημαίνει αυτό για την ελληνική αγορά

Στην Ελλάδα, βρισκόμαστε εν μέσω υλοποίησης σημαντικών επενδύσεων για τη δημιουργία νέων Data Centers από εταιρείες όπως η Microsoft και η Google. Αν και οι εταιρείες δεσμεύονται για τροφοδοσία κυρίως από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), η ραγδαία αύξηση της συνολικής ζήτησης για ρεύμα στο ελληνικό δίκτυο δημιουργεί ισχυρές πιέσεις. Δεδομένου ότι το εγχώριο ενεργειακό μείγμα εξαρτάται ακόμη σε μεγάλο βαθμό από το φυσικό αέριο, η ανεξέλεγκτη δέσμευση ενέργειας από τοπικά data centers για διεργασίες AI ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στον εθνικό στόχο μείωσης των εκπομπών ρύπων, μετακυλώντας το κόστος της «πράσινης μετάβασης» στους καταναλωτές.

Η άποψη του Techgear

Η τεχνολογική πρόοδος δεν μπορεί να έρχεται με λευκή επιταγή για την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Οι εταιρείες της Big Tech παίζουν ένα επικίνδυνο παιχνίδι, καθώς παρουσιάζουν την παραδοσιακή AI ως σωτήρα του κλίματος, αλλά στο παρασκήνιο καταναλώνουν ασύλληπτες ποσότητες ενέργειας για να τροφοδοτήσουν chatbots που συχνά απλώς συνθέτουν κείμενο ή δημιουργούν εικόνες.