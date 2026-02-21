OpenAI: Φήμες για premium έξυπνο ηχείο με ενσωματωμένη κάμερα και AI

Σύνοψη

Η OpenAI αναπτύσσει την πρώτη της premium συσκευή για το έξυπνο σπίτι (smart speaker), η οποία θα ενσωματώνει κάμερα και πιθανότατα οθόνη. Στόχος είναι η πλήρης αξιοποίηση των πολυτροπικών δυνατοτήτων των AI μοντέλων της, επιτρέποντας αναγνώριση περιβάλλοντος και φυσική αλληλεπίδραση στον χώρο. Η τιμή της συσκευής αναμένεται σημαντικά υψηλότερη από τον ανταγωνισμό.

Τι φημολογείται για το έξυπνο ηχείο της OpenAI;

Το φημολογούμενο έξυπνο ηχείο της OpenAI θα είναι μια premium συσκευή που θα ενσωματώνει κάμερα για οπτική αναγνώριση του χώρου σε πραγματικό χρόνο. Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, η συσκευή θα βασίζεται στα εξελιγμένα πολυτροπικά μοντέλα της εταιρείας, θα κοστίζει περισσότερο από τα παραδοσιακά smart speakers και σχεδιάζεται από μια νέα, εξειδικευμένη εσωτερική ομάδα hardware με πάνω από 200 εργαζόμενους..

Τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά

Αναμένεται να ανήκει στην υψηλή (premium) κατηγορία, υπερβαίνοντας το κόστος συσκευών όπως τα Amazon Echo και Google Nest. Ομάδα ανάπτυξης: Το νεοσύστατο εσωτερικό τμήμα hardware της OpenAI, στελεχωμένο από μηχανικούς με προϋπηρεσία στην Apple και άλλους τεχνολογικούς κολοσσούς.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του The Information, το οποίο επικαλείται πολλαπλές πηγές της βιομηχανίας, η εταιρεία πίσω από το ChatGPT δεν περιορίζεται πλέον αποκλειστικά στην ανάπτυξη λογισμικού. Η δημιουργία μιας in-house ομάδας συσκευών υποδηλώνει τη στρατηγική της να μεταφέρει την τεχνητή νοημοσύνη απευθείας στον φυσικό χώρο του χρήστη. Η κάμερα δεν θα λειτουργεί απλώς ως μέσο επικοινωνίας (π.χ. video κλήσεις), αλλά ως «μάτια» για την AI. Αυτό θα του επιτρέπει να βλέπει αντικείμενα, να κατανοεί το χωρικό πλαίσιο και να προσφέρει μια φυσική εμπειρία αλληλεπίδρασης.

Η άποψη του Techgear

Η κίνηση της OpenAI να εισέλθει στην απαιτητική αγορά του hardware είναι ριψοκίνδυνη αλλά απολύτως στρατηγική. Εφόσον το «λειτουργικό σύστημα» (η τεχνητή νοημοσύνη της) είναι ήδη υψηλού επιπέδου, η απουσία ιδιόκτητου hardware περιορίζει τη συλλογή πολυτροπικών δεδομένων και τον απόλυτο έλεγχο της εμπειρίας χρήστη.

Για την ελληνική αγορά, η ενδεχόμενη κυκλοφορία μιας τέτοιας συσκευής θα είχε ενδιαφέρον, καθώς το ChatGPT ήδη κατανοεί, αναλύει και ομιλεί Ελληνικά. Ένα smart speaker που λειτουργεί με αυτή τη μηχανή θα μπορούσε να μονοπωλήσει το εγχώριο smart home οικοσύστημα. Τα μεγάλα εμπόδια στην Ελλάδα θα είναι δύο: η premium τιμολόγηση, που ενδεχομένως θα μεταφραστεί σε εγχώριες τιμές άνω των 300-400 ευρώ, και οι αυτονόητες ανησυχίες περί ιδιωτικότητας με μια κάμερα εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης μόνιμα ενεργή στο σαλόνι.