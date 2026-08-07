Ακυρώνεται οριστικά το αμερικανικό Squid Game του David Fincher στο Netflix

Σύνοψη

Το αγγλόφωνο spin-off του επιτυχημένου νοτιοκορεατικού franchise Squid Game, το οποίο βρισκόταν υπό την ανάπτυξη του καταξιωμένου σκηνοθέτη David Fincher, δεν πρόκειται να προχωρήσει στην πλατφόρμα του Netflix.

Το συγκεκριμένο εγχείρημα έφερε τον εσωτερικό τίτλο Heckler και τη συγγραφή του σεναρίου είχε αναλάβει ο Dennis Kelly, γνωστός από τη δημιουργία της εξαιρετικής βρετανικής σειράς Utopia.

Η στρατηγική της συνδρομητικής υπηρεσίας διαφοροποιείται αισθητά, καθώς η εταιρεία εγκαταλείπει το συγκεντρωτικό μοντέλο της μίας μεγάλης αμερικανικής παραγωγής, προκειμένου να διερευνήσει τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών, μικρότερων spin-offs που θα είναι αυστηρά προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες συγκεκριμένων τοπικών αγορών.

Η πολυσυζητημένη εμφάνιση της Cate Blanchett στο φινάλε της τρίτης σεζόν στον ρόλο μιας στρατολόγου στο Λος Άντζελες δεν πρόκειται τελικά να αποτελέσει το άμεσο εφαλτήριο για το συγκεκριμένο αμερικανικό project, παρά τις αρχικές εικασίες του κοινού.

Ο David Fincher εστιάζει πλέον τις δημιουργικές του προσπάθειες στην παραγωγή της ταινίας The Adventures of Cliff Booth για το Netflix, η οποία αποτελεί συνέχεια του σύμπαντος του Once Upon a Time in Hollywood, με τον Brad Pitt να επιστρέφει στον χαρακτηριστικό πρωταγωνιστικό ρόλο.

Το φιλόδοξο αμερικανικό spin-off του νοτιοκορεατικού φαινομένου Squid Game, το οποίο αναμενόταν να σκηνοθετήσει ο David Fincher, αποτελεί πλέον παρελθόν για τον προγραμματισμό του Netflix, αφήνοντας ανεκπλήρωτες τις προσδοκίες όσων περίμεναν μια σκοτεινή, αγγλόφωνη μεταφορά του επιτυχημένου concept.

Σύμφωνα με πηγές που βρίσκονται κοντά στον αμερικανικό κολοσσό του streaming, το συγκεκριμένο project, το οποίο συζητιόταν έντονα στα παρασκήνια της βιομηχανίας θεάματος κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, έχει τεθεί οριστικά εκτός πλάνων. Η απόφαση αυτή έρχεται να ανατρέψει τον προγραμματισμό που ήθελε την παραγωγή να ξεκινάει τα γυρίσματα μέσα στο 2026, αποδεικνύοντας πόσο ρευστά παραμένουν τα δεδομένα στη διαχείριση των μεγάλων πνευματικών ιδιοκτησιών.

Η συμμετοχή του David Fincher στο συγκεκριμένο εγχείρημα είχε δημιουργήσει τεράστιες προσδοκίες, καθώς η κινηματογραφική του αισθητική και η δοκιμασμένη ικανότητά του να διαχειρίζεται ψυχολογικά θρίλερ με έντονο κοινωνικό σχολιασμό ταίριαζαν απόλυτα με τον πυρήνα της ιστορίας του Squid Game. Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος διατηρεί μια εξαιρετικά παραγωγική και μακροχρόνια σχέση συνεργασίας με το Netflix, έχοντας παραδώσει σειρές ορόσημα όπως το Mindhunter και το House of Cards, η συγκεκριμένη σύμπραξη δεν ευδοκίμησε, αποδεικνύοντας ότι ακόμα και τα ισχυρότερα ονόματα του Χόλιγουντ υπόκεινται στις ευρύτερες στρατηγικές αποφάσεις των πλατφορμών.

Το ακυρωθέν αγγλόφωνο project βρισκόταν υπό ανάπτυξη με τον τίτλο εργασίας Heckler και αρχικά είχε σχεδιαστεί ως μια αμερικανική εκδοχή της ιστορίας, η οποία ωστόσο προοριζόταν να γυριστεί κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο προκειμένου να αξιοποιηθούν συγκεκριμένες υποδομές και φορολογικά κίνητρα. Για τη συγγραφή του σεναρίου, ο Fincher είχε στραφεί στον Dennis Kelly, τον διακεκριμένο δημιουργό της βρετανικής σειράς Utopia, ο οποίος διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στη δημιουργία δυστοπικών αφηγήσεων με περίπλοκους χαρακτήρες και έντονες θεωρίες συνωμοσίας.

Πριν από αρκετά χρόνια, ο Fincher βρισκόταν κοντά στη σκηνοθεσία μιας αμερικανικής διασκευής του Utopia για λογαριασμό του τηλεοπτικού δικτύου HBO, με τη Gillian Flynn να έχει αναλάβει τη διασκευή του σεναρίου και τη Rooney Mara να προορίζεται για τον πρωταγωνιστικό ρόλο, όμως η παραγωγή κατέρρευσε εξαιτίας σημαντικών διαφωνιών σχετικά με τον προϋπολογισμό.

Η απόφαση για την ακύρωση του συγκεκριμένου project δεν φαίνεται να σχετίζεται άμεσα με την ποιότητα του υλικού ή με πιθανές δημιουργικές διαφωνίες, αλλά πηγάζει κυρίως από μια ευρύτερη αλλαγή κατεύθυνσης στον τρόπο με τον οποίο η Netflix επιλέγει να διαχειριστεί την επέκταση του μεγαλύτερου franchise στην ιστορία του. Καθώς ο ανταγωνισμός στις συνδρομητικές υπηρεσίες εντείνεται διαρκώς, τα στελέχη της πλατφόρμας αξιολόγησαν εκ νέου την κατάσταση και έκριναν ότι μια τεράστιας κλίμακας αμερικανική παραγωγή ενδεχομένως να αποδεικνυόταν περιττή ή ακόμα και ριψοκίνδυνη για την εμπορική αξία του τίτλου.

Αντί να επενδύσει τα κεφάλαιά της σε μια ενιαία, τεράστια αγγλόφωνη σειρά που θα προσπαθούσε να καλύψει ολόκληρη τη δυτική αγορά, η πλατφόρμα προσανατολίζεται πλέον στη δημιουργία πολλαπλών, μικρότερης κλίμακας spin-offs, τα οποία θα είναι ειδικά σχεδιασμένα για να ανταποκρίνονται στις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες συγκεκριμένων ευρωπαϊκών ή ασιατικών χωρών. Αν και οι πληροφορίες παραμένουν συγκρατημένες, διαρροές κάνουν λόγο για την πιθανότητα διερεύνησης εκδοχών προσαρμοσμένων στη γαλλική ή τη νορβηγική αγορά, ακολουθώντας ουσιαστικά το πολύ επιτυχημένο μοντέλο που έχει εφαρμόσει το Netflix με τη δημιουργία τοπικού περιεχομένου που προσελκύει εγχώριους συνδρομητές ενώ ταυτόχρονα διατηρεί τη δυνατότητα παγκόσμιας προβολής.

Το κοινό και οι αναλυτές της βιομηχανίας είχαν θεωρήσει σχεδόν βέβαιη την άμεση εκκίνηση του αμερικανικού Squid Game αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τρίτης σεζόν, η οποία περιλάμβανε μια από τις πιο συζητημένες σκηνές της χρονιάς. Η παρουσία του Lee Byung-hun (Front Man) στις ΗΠΑ και η τυχαία συνάντησή του με μια στρατολόγο, την οποία υποδύθηκε η βραβευμένη με Όσκαρ Cate Blanchett, ερμηνεύτηκε ευρέως ως μια άμεση, κλεισμένη συμφωνία για τη μετάβαση της ιστορίας στο Λος Άντζελες. Η εικόνα της Blanchett να παίζει το παραδοσιακό κορεατικό παιχνίδι ddakji με έναν υποψήφιο παίκτη λειτούργησε ως μια ισχυρή οπτική υπενθύμιση ότι οι φονικοί αγώνες αποτελούν ένα παγκόσμιο δίκτυο εκμετάλλευσης και δεν περιορίζονται γεωγραφικά στην Ασία.

Ωστόσο, ο αρχικός δημιουργός της σειράς, Hwang Dong-hyuk, είχε σπεύσει να διαχωρίσει τη θέση του από αυτές τις εικασίες, διευκρινίζοντας ότι το συγκεκριμένο φινάλε σχεδιάστηκε αποκλειστικά για να εξυπηρετήσει τη θεματική της κεντρικής ιστορίας και δεν αποτελούσε σε καμία περίπτωση ένα κατευθυνόμενο "backdoor pilot" για το project του Fincher. Η ίδια η Blanchett έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι παραμένει απολύτως ανοιχτή στο ενδεχόμενο να επιστρέψει στο franchise υπό οποιαδήποτε μορφή, αλλά όπως ξεκαθαρίζουν οι τελευταίες εξελίξεις, εάν αυτό συμβεί στο μέλλον, δεν πρόκειται να υλοποιηθεί υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του David Fincher.

Με το κεφάλαιο του Squid Game να έχει κλείσει οριστικά, ο David Fincher έχει ήδη στρέψει την πλήρη προσοχή του σε ένα διαφορετικό και εξίσου ενδιαφέρον κινηματογραφικό εγχείρημα για λογαριασμό του Netflix. Ο καταξιωμένος δημιουργός βρίσκεται στο τιμόνι της ταινίας The Adventures of Cliff Booth, η οποία λειτουργεί ως επέκταση του κινηματογραφικού σύμπαντος που δημιούργησε ο Quentin Tarantino στο Once Upon a Time in Hollywood. Η συγκεκριμένη παραγωγή, η οποία φέρνει ξανά τον Brad Pitt στον εμβληματικό ρόλο του κασκαντέρ που του χάρισε το βραβείο Όσκαρ, βρίσκεται στο στάδιο των συμπληρωματικών γυρισμάτων.

Ένα αξιοσημείωτο στοιχείο από τα παρασκήνια αυτής της παραγωγής είναι η επιστροφή του βετεράνου διευθυντή φωτογραφίας Jeff Cronenweth, ο οποίος αναλαμβάνει τα ηνία κατά τη διάρκεια των συμπληρωματικών γυρισμάτων, αντικαθιστώντας τον Erik Messerschmidt. Ο Cronenweth διαθέτει μια μακρά και απόλυτα επιτυχημένη ιστορία συνεργασίας με τον Fincher, έχοντας συνυπογράψει την οπτική ταυτότητα αριστουργημάτων όπως το Fight Club, το The Social Network και το Gone Girl.