ALLEX: Το ρομπότ με τα εξαιρετικά επιδέξια «ανθρώπινα» δάχτυλα [Videos]

Η κούρσα για την ανάπτυξη ρομπότ με ανθρώπινη μορφή και δεξιότητες βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με ΗΠΑ και Κίνα να κυριαρχούν μέχρι τώρα μέσω εταιρειών όπως οι Boston Dynamics, Figure, Unitree και EngineAI. Όμως, η Νότια Κορέα δεν μένει πίσω. Μία startup εταιρεία με έδρα στη Σεούλ, η WIRobotics, παρουσίασε πρόσφατα ένα νέο ανθρωποειδές που αναμένεται να τραβήξει τα βλέμματα: τον ALLEX.

Η WIRobotics ιδρύθηκε πριν από τέσσερα χρόνια από πρώην μηχανικούς της Samsung που είχαν ειδικευθεί στην ανάπτυξη ρομποτικών τεχνολογιών. Το όνομα ALLEX προέρχεται από τη φράση “All EXperience”, και σύμφωνα με την εταιρεία πρόκειται για ένα σύστημα που διαθέτει «ανθρώπινης κλίμακας αίσθηση δύναμης σε ολόκληρο το σώμα, με δυνατότητα αντίδρασης σε χέρια, δάχτυλα και μέση». Αξίζει να σημειωθεί πως το κάτω μέρος του ρομπότ δεν έχει παρουσιαστεί ακόμη, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ακόμα μεγαλύτερη προσμονή για τις πλήρεις του δυνατότητες.

Το βίντεο παρουσίασης του ALLEX εντυπωσίασε με την πρώτη ματιά. Στην κορυφή δεσπόζει ένα κεφάλι γεμάτο κάμερες και αισθητήρες, όμως αυτό που έκλεψε την παράσταση ήταν τα χέρια του. Τα δάχτυλά του κινούνται με απίστευτη ταχύτητα και ακρίβεια, θυμίζοντας σε εντυπωσιακό βαθμό τις κινήσεις του ανθρώπινου χεριού. Οι γρήγορες κινήσεις τους δημιουργούν μια αίσθηση δέους αποδεικνύοντας πόσο κοντά έχει φτάσει η τεχνολογία στη μίμηση της ανθρώπινης φύσης.

Σύμφωνα με τους δημιουργούς του, τα χέρια του ALLEX δεν περιορίζονται σε μηχανικές κινήσεις, αλλά έχουν τη δυνατότητα να αισθάνονται δυνάμεις όπως και το ανθρώπινο χέρι. Αντιδρούν με ελαστικότητα στις εξωτερικές πιέσεις, γεγονός που κάνει τις κινήσεις τους να μοιάζουν πιο φυσικές και ασφαλείς κατά την αλληλεπίδραση με τον άνθρωπο. Ταυτόχρονα, οι βραχίονες διαθέτουν έως και δέκα φορές μικρότερη τριβή και αδράνεια σε σχέση με τα συμβατικά ρομποτικά άκρα, κάτι που σημαίνει ότι η επαφή μαζί τους θυμίζει περισσότερο ανθρώπινη επαφή παρά ψυχρή μηχανική συναλλαγή.

Η φιλοσοφία της WIRobotics δεν είναι να δημιουργήσει απλώς ένα ακόμη ρομπότ που μιμείται τον άνθρωπο, αλλά ένα μηχάνημα που θα μπορεί να αλληλεπιδρά με τρόπο πραγματικά φυσικό. Όπως υποστηρίζει η ίδια η ομάδα, ο ALLEX θέτει ένα νέο πρότυπο στον χώρο των ανθρωποειδών ρομπότ, ξεπερνώντας τα μέχρι σήμερα υπάρχοντα σχέδια που συχνά δίνουν έμφαση περισσότερο στην εμφάνιση και λιγότερο στη λειτουργικότητα.

Πέρα από τις μηχανικές του ικανότητες, ο ALLEX εξοπλίζεται και με ισχυρή τεχνητή νοημοσύνη. Η WIRobotics συνεργάζεται με μια ανερχόμενη AI startup για την ανάπτυξη των «έξυπνων» λειτουργιών του, ενώ παράλληλα έχει ανοίξει δίαυλο συνεργασίας με κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα τόσο στη Νότια Κορέα όσο και στο εξωτερικό. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: η δημιουργία ενός ρομπότ που δεν θα είναι μόνο εργαλείο βιομηχανικής παραγωγής, αλλά θα μπορεί να βρει θέση στην καθημερινή ζωή, από το σπίτι μέχρι τον χώρο εργασίας.

Ο Yong-Jae Kim, συνιδρυτής και τεχνικός διευθυντής της εταιρείας, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο ALLEX δεν περιορίζεται στην απλή αντιγραφή της ανθρώπινης κίνησης. Είναι το πρώτο ρομπότ που πραγματικά βιώνει και ανταποκρίνεται στον πραγματικό κόσμο». Η φράση αυτή φανερώνει τις φιλοδοξίες της ομάδας, η οποία οραματίζεται την επόμενη πενταετία την παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου ανθρωποειδούς γενικής χρήσης, με πόδια και πλήρη κινητικότητα, που θα μπορεί να αξιοποιηθεί από οποιονδήποτε.

Οι πιθανές εφαρμογές ενός τέτοιου ρομπότ είναι πολλές και εντυπωσιακές. Από την ακριβή συναρμολόγηση σε εργοστάσια υψηλής τεχνολογίας μέχρι την υποβοήθηση σε χειρουργικές επεμβάσεις ή ακόμα και τη χρήση του ως προηγμένο προσθετικό μέλος, ο ALLEX φαίνεται να ανοίγει δρόμους που μέχρι πρόσφατα έμοιαζαν σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Αν η εξέλιξή του συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό, η παρουσία ανθρωποειδών ρομπότ στην καθημερινότητά μας μπορεί να είναι πιο κοντά απ’ όσο φανταζόμαστε.

