Αλτσχάιμερ: Ανακαλύφθηκε το ένζυμο-κλειδί που «σβήνει» την τοξική πρωτεΐνη Tau

Μια ανακάλυψη που αλλάζει τα δεδομένα στη νευροβιολογία έρχεται από το Πανεπιστήμιο του Νέου Μεξικού (UNM), όπου ερευνητές εντόπισαν έναν άγνωστο μέχρι σήμερα ρυθμιστή της πρωτεΐνης Tau. Η συγκεκριμένη πρωτεΐνη αποτελεί τον βασικό ύποπτο για τη νόσο Αλτσχάιμερ και δεκάδες άλλες νευροεκφυλιστικές παθήσεις. Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο επιστημονικό περιοδικό Genomic Psychiatry, αποκαλύπτει πως ένα ένζυμο, γνωστό μέχρι τώρα για τον ρόλο του στο ανοσοποιητικό σύστημα, λειτουργεί ως ο απόλυτος «διακόπτης» για την παραγωγή της Tau στον εγκέφαλο.

Ο απρόσμενος ρόλος της OTULIN

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται το ένζυμο OTULIN. Μέχρι πρότινος, η επιστημονική κοινότητα γνώριζε την OTULIN αποκλειστικά για τη συμβολή της στη ρύθμιση της φλεγμονής και του ανοσοποιητικού συστήματος. Ωστόσο, η ομάδα του UNM διαπίστωσε κάτι εντελώς αναπάντεχο: η OTULIN είναι υπεύθυνη για την ίδια την ύπαρξη της πρωτεΐνης Tau στους νευρώνες.

Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι όταν απενεργοποιούσαν την OTULIN – είτε μέσω γενετικής τροποποίησης είτε με τη χρήση ειδικά σχεδιασμένων μορίων – η παραγωγή της Tau σταματούσε εντελώς. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι πως η διαδικασία αυτή οδήγησε στην πλήρη απομάκρυνση των συσσωρευμένων πρωτεϊνών Tau από τους νευρώνες, καθαρίζοντας ουσιαστικά τα κύτταρα από το τοξικό φορτίο που συνδέεται με την άνοια.

Καταρρίπτοντας ένα επιστημονικό δόγμα

Ίσως το πιο σημαντικό εύρημα της μελέτης να μην είναι η ίδια η μείωση της Tau, αλλά η αντίδραση των εγκεφαλικών κυττάρων σε αυτή την έλλειψη. Για δεκαετίες, επικρατούσε η άποψη πως η Tau είναι απαραίτητη για τη δομική σταθερότητα των νευρώνων (μέσω των μικροσωληνίσκων). Οι επιστήμονες φοβούνταν πως η πλήρης εξάλειψή της θα μπορούσε να προκαλέσει την κατάρρευση και τον θάνατο των κυττάρων.

Η ομάδα του UNM, σε συνεργασία με ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Tennessee, διέψευσε αυτόν τον φόβο. «Οι νευρώνες μπορούν να επιβιώσουν χωρίς την Tau», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Δρ. Tangavelou. Όταν το γονίδιο της OTULIN απενεργοποιήθηκε και η Tau εξαφανίστηκε, οι νευρώνες παρέμειναν λειτουργικοί και υγιείς. Αυτή η παρατήρηση ανοίγει τον δρόμο για θεραπείες που στοχεύουν στην πλήρη διακοπή της παραγωγής της τοξικής πρωτεΐνης, χωρίς τον κίνδυνο παρενεργειών στη δομή του εγκεφάλου.

Ο μηχανισμός πίσω από την ανακάλυψη

Η μελέτη εμβαθύνει στον τρόπο με τον οποίο η OTULIN ελέγχει την κατάσταση. Φαίνεται πως το ένζυμο λειτουργεί ως ρυθμιστής του μεταβολισμού του RNA. Όταν η OTULIN καταστέλλεται, επηρεάζεται η σηματοδότηση του αγγελιοφόρου RNA (mRNA), οδηγώντας σε αλλαγές στην έκφραση δεκάδων γονιδίων, κυρίως αυτών που σχετίζονται με φλεγμονώδεις διαδικασίες.

Ο Δρ. Tangavelou περιγράφει την OTULIN ως τον «κύριο ρυθμιστή της γήρανσης του εγκεφάλου». Η παθολογική μορφή της Tau είναι ο βασικός παίκτης τόσο στη γήρανση του εγκεφάλου όσο και στις νευροεκφυλιστικές νόσους. Επομένως, σταματώντας τη σύνθεσή της στην πηγή, υπάρχει η πιθανότητα όχι μόνο να ανακοπεί η πορεία μιας νόσου όπως το Αλτσχάιμερ, αλλά και να αποκατασταθεί η υγεία του εγκεφάλου σε γηραιότερους ασθενείς.

Νέοι ορίζοντες στη θεραπευτική

Η ανακάλυψη αυτή έρχεται να προσθέσει ένα ισχυρό όπλο στη μάχη κατά των «ταυπαθειών» (tauopathies), μιας κατηγορίας που περιλαμβάνει πάνω από 20 διαφορετικές ασθένειες, όπως η μετωποκροταφική άνοια και η προοδευτική υπερπυρηνική παράλυση.

Μέχρι σήμερα, οι περισσότερες προσπάθειες φαρμακευτικής παρέμβασης εστίαζαν στη διάλυση των συσσωματωμάτων της Tau αφού αυτά είχαν ήδη σχηματιστεί, ή στη μείωση της φλεγμονής που αυτά προκαλούσαν. Η στόχευση της OTULIN προσφέρει μια εντελώς νέα στρατηγική: την πρόληψη του σχηματισμού της πρωτεΐνης εξαρχής.

Οι ερευνητές του UNM υπογραμμίζουν ότι το επόμενο βήμα είναι η ανάπτυξη φαρμάκων που θα μπορούν να στοχεύσουν την OTULIN με ασφάλεια στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Αν και η πλήρης απενεργοποίηση του ενζύμου φαίνεται ασφαλής σε κυτταρικό επίπεδο, απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν ανεπιθύμητες επιπτώσεις στο ανοσοποιητικό σύστημα, δεδομένου του διπλού ρόλου της πρωτεΐνης.

Μια αισιόδοξη προοπτική

Η δημοσίευση στο Genomic Psychiatry αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για το 2026. Η δυνατότητα να «καθαρίσουμε» τον εγκέφαλο από την Tau παρεμβαίνοντας σε έναν μόνο ρυθμιστικό παράγοντα φαντάζει ως η πιο υποσχόμενη εξέλιξη των τελευταίων ετών. Όπως τονίζουν οι συγγραφείς της μελέτης, αν καταφέρουμε να ελέγξουμε την OTULIN, ίσως κρατάμε στα χέρια μας το κλειδί για την αντιστροφή της εγκεφαλικής γήρανσης.

Η επιστημονική κοινότητα παρακολουθεί πλέον στενά τα επόμενα βήματα της ομάδας του Νέου Μεξικού, καθώς η μετατροπή αυτής της βιολογικής γνώσης σε κλινική πράξη θα μπορούσε να προσφέρει ελπίδα σε εκατομμύρια ασθενείς και τις οικογένειές τους παγκοσμίως.