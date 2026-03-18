Κίνα: Εγκρίθηκε επίσημα το πρώτο στον κόσμο εγκεφαλικό εμφύτευμα για παράλυση!

Σύνοψη

Η Εθνική Υπηρεσία Ιατρικών Προϊόντων της Κίνας ενέκρινε την πρώτη παγκοσμίως εμπορική χρήση του εγκεφαλικού εμφυτεύματος NEO της Neuracle Medical Technology, βγάζοντας την τεχνολογία BCI από τα εργαστήρια.

Το σύστημα διαφοροποιείται σημαντικά από ανταγωνιστές, καθώς τοποθετείται εξωσκληρίδια (χωρίς διάτρηση του εγκεφαλικού ιστού) και ελέγχει ένα εξωτερικό ρομποτικό γάντι.

Παράλληλα, νέα έρευνα στο περιοδικό Nature Neuroscience καταγράφει ταχύτητες πληκτρολόγησης 110 χαρακτήρων ανά λεπτό μέσω νευρικών δικτύων που αποκωδικοποιούν τη νοητική πρόθεση.

Η έγκριση αυτή αλλάζει τα δεδομένα για ασθενείς με τετραπληγία, ωστόσο η άφιξη της τεχνολογίας στην ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά απέχει τουλάχιστον 3 με 5 χρόνια λόγω αυστηρών κανονισμών πιστοποίησης (CE).

Επίσημη έγκριση για το πρώτο εγκεφαλικό εμφύτευμα BCI: Η Κίνα προσπερνά τις ΗΠΑ στη νευροτεχνολογία

Η έγκριση ιατρικών συσκευών που συνδέουν απευθείας τον ανθρώπινο εγκέφαλο με υπολογιστικά συστήματα πέρασε επίσημα από το στάδιο των πειραματικών κλινικών δοκιμών στην εμπορική διαθεσιμότητα. Τον Μάρτιο του 2026, η Εθνική Υπηρεσία Ιατρικών Προϊόντων (NMPA) της Κίνας προχώρησε στην αδειοδότηση του εμφυτεύματος NEO, το οποίο αναπτύχθηκε από τη Neuracle Medical Technology.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη σηματοδοτεί την πρώτη φορά παγκοσμίως που μια συσκευή διεπαφής εγκεφάλου-υπολογιστή (Brain-Computer Interface - BCI) λαμβάνει έγκριση για ευρεία ιατρική χρήση σε ασθενείς με σοβαρή παράλυση, θέτοντας νέα δεδομένα στον παγκόσμιο τεχνολογικό ανταγωνισμό.

Η απόφαση της ρυθμιστικής αρχής έρχεται να επιβεβαιώσει τα ευρήματα πολλαπλών ανεξάρτητων μελετών, τα οποία καταδεικνύουν την ωρίμανση των αλγορίθμων μηχανικής μάθησης στην ταχύτατη αποκωδικοποίηση των νευρικών σημάτων. Το βάρος πλέον μετατοπίζεται από την απλή καταγραφή της εγκεφαλικής δραστηριότητας, στην πρακτική εφαρμογή της για την ανάκτηση της αυτονομίας των ασθενών.

Τι ακριβώς είναι το εμφύτευμα NEO και πώς λειτουργεί;

Το NEO είναι ένα ελάχιστα επεμβατικό σύστημα διεπαφής εγκεφάλου-υπολογιστή (BCI) σε μέγεθος νομίσματος. Ενσωματώνει οκτώ ηλεκτρόδια που τοποθετούνται επι σκληρίτιδας (έξω από την προστατευτική μεμβράνη του εγκεφάλου) για την καταγραφή νευρικών σημάτων. Τα σήματα αποκωδικοποιούνται από αλγόριθμους και μεταφράζονται σε εντολές κίνησης μέσω ενός ασύρματου ρομποτικού γαντιού, αποκαθιστώντας τη βασική κινητικότητα των χεριών.

Κύρια Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μέθοδος Εμφύτευσης: Εξωσκληρίδια τοποθέτηση (extradural), μειώνοντας δραματικά τον κίνδυνο λοίμωξης ή φθοράς του φλοιού.

Μηχανισμός Δράσης: Καταγραφή κινητικής πρόθεσης (όταν ο ασθενής "σκέφτεται" να κουνήσει το χέρι του) και ασύρματη αποστολή της εντολής σε πνευματικό ρομποτικό γάντι.

Προφίλ Ασθενών: Ενήλικες 18 έως 60 ετών με διάγνωση πλήρους τετραπληγίας (άνω του 1 έτους) λόγω τραυματισμού στον αυχενικό νωτιαίο μυελό.

Κλινικά Αποτελέσματα: Πάνω από 90% ακρίβεια στη λαβή αντικειμένων, επιτρέποντας την αυτόνομη σίτιση των ασθενών στους 9 μήνες χρήσης.

Η αρχιτεκτονική του συστήματος και τα δεδομένα του Nature

Η ειδοποιός διαφορά του κινεζικού συστήματος έγκειται στην αρχιτεκτονική της προσέγγισης. Οι νευρολογικές βλάβες από τραυματισμούς του νωτιαίου μυελού ή ασθένειες όπως η ALS (Αμυοτροφική Πλευρική Σκλήρυνση) διακόπτουν την επικοινωνία μεταξύ του κινητικού φλοιού και των άκρων. Το σύστημα λειτουργεί ως ψηφιακή γέφυρα, παρακάμπτοντας το σημείο της βλάβης.

Την ίδια στιγμή, οι εξελίξεις στο λογισμικό είναι εξίσου ραγδαίες με αυτές του υλικού. Όπως αναφέρει η πρόσφατη τεχνική αναφορά στο Nature Neuroscience, νέα μοντέλα βαθιάς εκμάθησης εκπαιδεύονται απευθείας στα ατομικά πρότυπα εγκεφαλικής δραστηριότητας κάθε χρήστη. Κατά τη διάρκεια δοκιμών για συστήματα πληκτρολόγησης BCI, ασθενείς κατάφεραν να "πληκτρολογήσουν" έως και 110 χαρακτήρες (περίπου 22 λέξεις) το λεπτό, σκεπτόμενοι απλώς την κίνηση των δακτύλων τους πάνω σε ένα τυπικό πληκτρολόγιο QWERTY. Το ποσοστό λάθους περιορίστηκε μόλις στο 1.6%, αποδεικνύοντας ότι η ακρίβεια της μετάφρασης της νευρικής πρόθεσης έχει φτάσει σε επίπεδα καθημερινής, λειτουργικής χρήσης.

Σύγκριση επεμβατικότητας: Η απάντηση της Κίνας στο Neuralink

Ο αναπόφευκτος παραλληλισμός γίνεται με το Neuralink του Elon Musk. Ενώ η αμερικανική εταιρεία έχει εστιάσει σε εξαιρετικά διεισδυτικές μεθόδους, με ηλεκτρόδια που τρυπούν τον εγκεφαλικό φλοιό για να επιτύχουν υψηλότερο εύρος ζώνης (bandwidth) σημάτων, οι κινεζικές ερευνητικές ομάδες επέλεξαν μια πιο συντηρητική, αλλά αποδεδειγμένα ασφαλέστερη διαδρομή για την πρώτη εμπορική τους συσκευή. Το NEO δεν διεισδύει στον εγκέφαλο, αποφεύγοντας τη δημιουργία ουλώδους ιστού που μακροπρόθεσμα μειώνει την αποτελεσματικότητα των ηλεκτροδίων.

Παράλληλα, τα εργαστήρια υλικών της Κίνας αναπτύσσουν ήδη την επόμενη γενιά αισθητήρων. Ερευνητικές ομάδες από κέντρα αριστείας (όπως το CEBSIT και εταιρείες όπως η StairMed) δοκιμάζουν συστοιχίες 64 ηλεκτροδίων, το καθένα με πάχος μόλις στο 1% μιας ανθρώπινης τρίχας. Η διατομή αυτών των ηλεκτροδίων είναι 5 έως 7 φορές μικρότερη από αυτή των νημάτων του Neuralink και πάνω από 100 φορές πιο εύκαμπτη, επιτρέποντας στα εγκεφαλικά κύτταρα να μην αντιλαμβάνονται την παρουσία ξένου σώματος.

Διαθεσιμότητα, νομοθετικό πλαίσιο και η ευρωπαϊκή πραγματικότητα

Τι σημαίνει πρακτικά η αδειοδότηση του NEO από την κινεζική ρυθμιστική αρχή (NMPA) για έναν ασθενή στην Ευρώπη ή την Ελλάδα; Βραχυπρόθεσμα, η διαθεσιμότητα παραμένει αυστηρά περιορισμένη στην εγχώρια αγορά της Κίνας. Η εξαγωγή και χρήση τέτοιου είδους εμφυτευμάτων κατηγορίας ΙΙΙ (υψηλότερου ιατρικού ρίσκου) εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί την εξασφάλιση της πιστοποίησης CE (Conformité Européenne) μέσω του κανονισμού MDR (Medical Device Regulation).

Η διαδικασία αυτή μεταφράζεται σε νέους κύκλους κλινικών δοκιμών επί ευρωπαϊκού εδάφους, κάτι που τοποθετεί την άφιξη τέτοιων συστημάτων στα ελληνικά νοσοκομεία σε ορίζοντα 3 έως 5 ετών. Ωστόσο, το σημαντικότερο όφελος από τη βιομηχανοποίηση αυτών των συσκευών στην Κίνα είναι η αναμενόμενη κάθετη πτώση του κόστους. Η μεταφορά της τεχνολογίας από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια στις γραμμές μαζικής παραγωγής τεχνολογικών κόμβων, όπως η Σαγκάη, αναμένεται να καταστήσει τον εξοπλισμό προσβάσιμο στα δημόσια συστήματα υγείας, όταν ολοκληρωθούν οι ρυθμιστικές διαδικασίες.

Με τη ματιά του Techgear

Η έγκριση του NEO επιβεβαιώνει αυτό που παρατηρούμε συστηματικά στην τεχνολογική βιομηχανία τα τελευταία χρόνια: η Δύση (μέσω των ΗΠΑ) διατηρεί τα πρωτεία στο θεωρητικό R&D και στο PR (με όχημα τον Elon Musk), αλλά η Κίνα κερδίζει τον αγώνα της εμπορικής εφαρμογής. Η επιλογή της Neuracle να θυσιάσει το απόλυτο "bandwidth" των σημάτων (επιλέγοντας επιφανειακά ηλεκτρόδια αντί για εμφύτευση βαθιά στον φλοιό) υπέρ της κλινικής ασφάλειας αποδείχθηκε η σωστή στρατηγική για να περάσει τον σκόπελο των ρυθμιστικών αρχών.

Το γεγονός ότι ασθενείς ήδη σιτίζονται αυτόνομα χάρη στη σύνδεση του chip με ένα απλό ρομποτικό γάντι, έχει απείρως μεγαλύτερη βαρύτητα από τις υποσχέσεις για τηλεπαθητικό έλεγχο υπολογιστών. Είναι πλέον επιτακτική ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιταχύνει τις δικές της διαδικασίες αξιολόγησης (MDR), ώστε να μην καταλήξει απλός εισαγωγέας κρίσιμων νευροτεχνολογιών υγείας, αλλά να ενσωματώσει αυτές τις λύσεις το συντομότερο δυνατό.