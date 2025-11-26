Aluminium OS: Αυτό είναι το Android-based λογισμικό της Google για υπολογιστές

Η Google προετοιμάζει μια από τις μεγαλύτερες αλλαγές στην πλατφόρμα της εδώ και χρόνια, και όλα δείχνουν πως το επόμενο βήμα της εταιρείας είναι ένα νέο λειτουργικό σύστημα για desktop συσκευές, βασισμένο στο Android. Το όνομα που κυκλοφορεί εσωτερικά είναι Aluminium OS και, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το project δεν είναι απλώς φήμη — βρίσκεται ήδη σε πλήρη ανάπτυξη.

Η αποκάλυψη ήρθε μέσα από αγγελία πρόσληψης στο LinkedIn, την οποία εντόπισε ο χρήστης Frost Core στο Telegram. Στην περιγραφή της θέσης, η Google αναφέρει πως εργάζεται σε “ένα νέο Aluminium, Android-based operating system”, επιβεβαιώνοντας έμμεσα το project. Ταυτόχρονα όμως, σε εσωτερικά έγγραφα εμφανίζεται η φράση “non-Aluminium ChromeOS”, υποδηλώνοντας πως Aluminium ίσως είναι απλώς κωδική ονομασία και όχι το τελικό εμπορικό όνομα.

Η κατεύθυνση της Google δεν είναι τυχαία. Το Android κυριαρχεί σε κινητά και tablets, το ChromeOS έχει βρει σταθερό κοινό σε σχολεία και οικονομικούς φορητούς υπολογιστές, αλλά η εταιρεία δεν έχει καταφέρει ακόμη να διεισδύσει στην κεντρική αγορά των PC, εκεί όπου οι χρήστες είναι βαθιά δεμένοι με Windows και macOS. Με τις εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη και την εκτόξευση των AI-assistants, το timing για μια επανεκκίνηση της στρατηγικής της Google στα desktops μοιάζει ιδανικό.

Το Aluminium OS, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, δεν θα είναι απλώς μια παραλλαγή του ChromeOS. Σχεδιάζεται ως desktop-first πλατφόρμα, με στόχο φορητούς υπολογιστές, tablets, convertibles και mini-PCs — όχι μόνο φθηνά Chromebook. Η πιο καθοριστική λεπτομέρεια είναι πως η Google χτίζει το λειτουργικό έχοντας το Gemini στο κέντρο του. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα λειτουργεί σαν επιπρόσθετη εφαρμογή, αλλά σαν δομικό στοιχείο που διατρέχει το σύστημα σε βάθος. Αυτό δείχνει ότι δεν πρόκειται για ένα ελαφρύ update του ChromeOS, αλλά για πιο ριζικό επανασχεδιασμό.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρουσα με βάση όσα έχουν διαρρεύσει για το υλικό. Μηχανικοί της Google αναφέρουν κατηγορίες όπως AL Entry, AL Mass Premium και AL Premium — ορολογία που συνυπάρχει με τις ήδη γνωστές γραμμές “Chromebook” και “Chromebook Plus”. Αυτό σημαίνει πως η Google δεν πρόκειται να εγκαταλείψει το ChromeOS άμεσα, αλλά ότι τα δύο λειτουργικά πιθανότατα θα συνυπάρξουν για κάποιο διάστημα. Παράλληλα, βλέπουμε ξεκάθαρη πρόθεση να ξεφύγει από τον αποκλειστικό συσχετισμό με low-budget laptops, επιτρέποντας στο νέο OS να τρέχει και σε πιο ισχυρά, premium μηχανήματα — εκεί όπου το ChromeOS δεν έχει καταφέρει να εδραιωθεί.

Αξίζει επίσης προσοχή το πώς η Google περιγράφει αυτή τη μετάβαση: “from ChromeOS to Aluminium with business continuity”. Η επιλογή των λέξεων δείχνει ότι το project αντιμετωπίζεται ως στρατηγική με μακροπρόθεσμη σημασία και όχι πειραματισμός. Αν η Google θεωρεί ότι το μέλλον των υπολογιστών περνάει μέσα από Android ενισχυμένο με AI, τότε το Aluminium μπορεί να γίνει η βάση για όλη την desktop στρατηγική της επόμενης δεκαετίας.

Το μεγάλο ερωτηματικό αυτή τη στιγμή είναι το ίδιο το όνομα. Η εσωτερική κωδική ονομασία Aluminium ταιριάζει στο στυλ που παραδοσιακά χρησιμοποιεί η Google στις ομάδες ανάπτυξης, αλλά δεν μοιάζει ιδανική για καταναλωτική αγορά. Η εταιρεία μπορεί να την κρατήσει, μπορεί όμως και να ενσωματώσει το νέο λειτουργικό κάτω από το υπάρχον brand του ChromeOS, ώστε να αποφύγει μπερδέματα στους αγοραστές. Προς το παρόν, Aluminium φαίνεται να λειτουργεί ως ονομασία φάσης ανάπτυξης και όχι απαραίτητα κάτι οριστικό.

Το χρονοδιάγραμμα δείχνει πως οι πρώτες συσκευές με το Android-based desktop OS θα φτάσουν στην αγορά το 2026. Τότε θα φανεί αν η Google επιλέξει να παρουσιάσει μια ολοκαίνουργια πλατφόρμα ή αν θα επιχειρήσει πιο ομαλή μετεξέλιξη του ChromeOS. Σε κάθε περίπτωση, διαφαίνεται πως το μέλλον της εταιρείας στον χώρο των υπολογιστών δεν θα βασίζεται σε browser-centric λογική, αλλά σε λειτουργικό που αξιοποιεί AI σε επίπεδο πυρήνα και έχει σχεδιαστεί για να ανταγωνιστεί απευθείας Windows και macOS.