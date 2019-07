Νέο και δωρεάν MMO game βασισμένο στο The Lord of the Rings ετοιμάζει η Amazon

Η Amazon Game Studios ανακοίνωσε τη συνεργασία της με τις Athlon Games και Leyou για την ανάπτυξη ενός νέου MMO που θα βασίζεται στην τριλογία The Lord of the Rings του J.R.R. Tolkien και μάλιστα θα είναι διαθέσιμο δωρεάν για Windows PC και παιχνιδοκονσόλες.

Η εταιρεία τονίζει ότι το νέο παιχνίδι The Lord of the Rings θα ακολουθεί τα βιβλία και όχι την κινηματογραφική τριλογία του Peter Jackson, ενώ δεν θα έχει καμία σχέση με την επερχόμενη τηλεοπτική σειρά που θα δούμε στο Amazon Prime Video.

Να σημειωθεί ότι η Athlon Games είχε ανακοινώσει πως εργάζεται επάνω σε ένα MMO βασισμένο στο The Lord of the Rings από το 2018, όταν το περιέγραφε ως "ένα online game με την ιστορία τοποθετημένη στη Μέση Γη αρκετό καιρό πριν συμβούν τα γεγονότα του The Lord of the Rings".

Αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον το νέο δωρεάν MMO και αξίζει να αναφέρουμε ότι στην Amazon Game Studios εργάζονται σπουδαίοι βετεράνοι της βιομηχανίας του gaming με προϋπηρεσία σε projects όπως τα Destiny, World of Warcraft και Planetside.

[via]

Advertisements

Share this: Facebook

Twitter