Σύμφωνα με μια νέα αναφορά, η Respawn, το στούντιο πίσω από τα Apex Legends και Star Wars Jedi: Survivor, ετοιμάζει ένα παιχνίδι Star Wars σε first person προοπτική στημένο στον κόσμο του The Mandalorian.



Η αναφορά του Insider-Gaming υποστηρίζει ότι το παιχνίδι θα διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια της ακμής της Galactic Empire. Οι παίκτες φέρεται να πηγαίνουν σε αποστολές για να κυνηγήσουν ανθρώπους για να εισπράξουν επικηρύξεις.



Γνωρίζαμε εδώ και χρόνια ότι η Respawn έφτιαχνε ένα first-person Star Wars παιχνίδι, αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που ακούμε τι θα μπορούσε να είναι. Σύμφωνα με προηγούμενη αναφορά του VentureBeat, το παιχνίδι καθοδηγείτο από τον πρώην βετεράνο του Call of Duty, Mohammad Alavi πριν φύγει από το στούντιο.



Οι πηγές του Insider-Gaming είπαν ότι το παιχνίδι είναι "πολύ γρήγορο" και θα ανταμείβει τους παίκτες για το στυλ που παίζουν. Για παράδειγμα, η υγεία θα αναγεννάται φαινομενικά ταχύτερα όταν γίνονται εντυπωσιακές εκτελέσεις. Στο παιχνίδι θα υπάρχει, σύμφωνα με πληροφορίες, γάντζος αρπάγης, πύραυλος καρπού και προσωπίδα που θα μπορεί να επισημαίνει τους εχθρούς.



Η αναφορά σημειώνει επίσης ότι το παιχνίδι θα είναι μια πιο γραμμική εμπειρία και όχι ανοιχτού κόσμου, με τη δράση να λαμβάνει χώρα σε μια "ποικιλία διαφορετικών πλανητών" στο σύμπαν του Star Wars. Δεν υπάρχει καμία πληροφορία σχετικά με το multiplayer. Το παιχνίδι λέγεται ότι απέχει τουλάχιστον "ένα ή δύο χρόνια" από την κυκλοφορία του.

