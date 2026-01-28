Ανακοινώθηκε το Reigns: The Witcher - Ημερομηνία κυκλοφορίας και τιμή για το νέο spin-off

Σε μια κίνηση που αιφνιδίασε ευχάριστα τη gaming κοινότητα, η CD Projekt RED ανακοίνωσε μια συνεργασία-έκπληξη με την Devolver Digital. Ενώ τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στο μέλλον της σειράς και το πολυαναμενόμενο Project Polaris, οι δύο εταιρείες αποφάσισαν να προσφέρουν κάτι εντελώς διαφορετικό για να γεμίσουν το κενό. Ο λόγος για το Reigns: The Witcher, έναν spin-off τίτλο που παντρεύει τη σκοτεινή φαντασία του Geralt με τους εθιστικούς μηχανισμούς στρατηγικής της σειράς Reigns.

Ένα παιχνίδι καρτών... αλλιώς

Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τη δουλειά της Nerial (του στούντιο ανάπτυξης πίσω από το Reigns), η λογική του παιχνιδιού είναι απλή αλλά βαθιά εθιστική. Ξεχάστε τα ανοιχτά περιβάλλοντα και τα πολύπλοκα συστήματα μάχης τρίτου προσώπου που έχουμε συνηθίσει από την CD Projekt.

Στο Reigns: The Witcher, ο παίκτης καλείται να λάβει αποφάσεις σύροντας κάρτες αριστερά ή δεξιά επηρεάζοντας την εξέλιξη της ιστορίας. Κάθε απόφαση έχει συνέπειες, οδηγώντας είτε στην επιβίωση είτε στον... πρόωρο θάνατο του ήρωα. Η συγκεκριμένη συνταγή έχει δοκιμαστεί με επιτυχία στο παρελθόν, με τη σειρά να μετρά ήδη πέντε τίτλους, συμπεριλαμβανομένης και μιας έκδοσης βασισμένης στο Game of Thrones. Τώρα, ήρθε η σειρά του White Wolf να μπει σε αυτό το «μονοπάτι» διλημμάτων.

Ο Dandelion στο τιμόνι της αφήγησης

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο του νέου τίτλου δεν είναι μόνο το gameplay, αλλά η αφηγηματική του προσέγγιση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ιστορία δεν θα είναι μια πιστή μεταφορά των γεγονότων, αλλά θα παρουσιάζεται μέσα από τα μάτια (και κυρίως τη φαντασία) του Dandelion.

Ο αγαπημένος βάρδος και πιστός φίλος του Geralt αναλαμβάνει ρόλο αφηγητή, κάτι που σημαίνει ότι τα γεγονότα θα είναι «περασμένα» από το δικό του φίλτρο. Αυτό μεταφράζεται σε έναν πιο ανάλαφρο, χιουμοριστικό τόνο, όπου η αλήθεια ίσως θυσιάζεται στον βωμό μιας καλής ιστορίας. Οι παίκτες θα κληθούν να διαχειριστούν τον Geralt μέσα από τις μεθυσμένες μπαλάντες του βάρδου, προσπαθώντας να ισορροπήσουν ανάμεσα στο κυνήγι τεράτων, τις κοινωνικές σχέσεις με τους ντόπιους και τις προσωπικές ανάγκες του ήρωα.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ομάδα ανάπτυξης: «Ως Geralt of Rivia, θα πλοηγηθείτε στον ηθικό λαβύρινθο και θα παλέψετε για επιβίωση. Θα κυνηγήσετε τέρατα, θα αναστατώσετε τους χωρικούς ή μήπως θα προτιμήσετε ένα ζεστό μπάνιο;»

Γνώριμα πρόσωπα και νέοι μηχανισμοί

Παρά τον διαφορετικό σχεδιασμό, οι φίλοι του franchise θα συναντήσουν όλους τους αγαπημένους χαρακτήρες. Η Yennefer, η Triss Merigold και ο Vesemir δηλώνουν παρόντες, αν και η συμπεριφορά τους ενδέχεται να είναι ελαφρώς αλλαγμένη για να ταιριάζει στο κωμικό ύφος της αφήγησης του Dandelion.

Επιπλέον, η Nerial υπόσχεται πως ο τίτλος δεν θα περιορίζεται μόνο σε απλές επιλογές διαλόγου. Για πρώτη φορά στη σειρά Reigns, εισάγεται ένα minigame μάχης, επιτρέποντας στον Geralt να χρησιμοποιήσει τα ξίφη του όταν τα λόγια (ή οι κάρτες) δεν είναι αρκετά. Με χιλιάδες πιθανά σενάρια και διακλαδώσεις στην ιστορία, ο στόχος είναι η δημιουργία ενός έπους που θα χαρίσει στον βάρδο –και κατ' επέκταση στον παίκτη– τη πολυπόθητη φήμη.

Πότε και πού κυκλοφορεί

Το Reigns: The Witcher έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 25 Φεβρουαρίου 2026.

Ο τίτλος θα είναι διαθέσιμος σε ευρεία γκάμα πλατφορμών, καλύπτοντας τόσο τους PC gamers (μέσω Steam και GOG) όσο και τους χρήστες κινητών συσκευών (Android και iOS). Η τιμή του έχει οριστεί στα €5,99 , καθιστώντας το μια προσιτή επιλογή για όσους θέλουν μια γρήγορη δόση από τον κόσμο του Witcher.