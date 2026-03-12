Αυτά είναι τα δύο δωρεάν παιχνίδια στο Epic Games Store για όλους τους gamers

Σύνοψη

Το Epic Games Store προσφέρει δωρεάν τα PC games Cozy Grove και Isonzo από τις 12 έως τις 19 Μαρτίου 2026 (στις 18:00 ώρα Ελλάδος).

και από τις 12 έως τις 19 Μαρτίου 2026 (στις 18:00 ώρα Ελλάδος). Το Cozy Grove είναι ένα life-simulation παιχνίδι εξερεύνησης σε ένα στοιχειωμένο νησί, με μηχανισμούς που ακολουθούν τον πραγματικό χρόνο.

είναι ένα life-simulation παιχνίδι εξερεύνησης σε ένα στοιχειωμένο νησί, με μηχανισμούς που ακολουθούν τον πραγματικό χρόνο. Το Isonzo αποτελεί ένα αυστηρά τακτικό multiplayer FPS τοποθετημένο στο Ιταλικό Μέτωπο του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, με υποστήριξη μαχών 48 παικτών.

Η ρουτίνα της Πέμπτης στο ψηφιακό οικοσύστημα των PC gamers έχει συνδεθεί άρρηκτα με τις ανακοινώσεις του Epic Games Store. Για την εβδομάδα 12 με 19 Μαρτίου 2026, η πλατφόρμα της Epic Games προχωρά σε μια διπλή προσφορά, διαθέτοντας εντελώς δωρεάν δύο τίτλους με διαμετρικά αντίθετη φιλοσοφία και αισθητική: το Cozy Grove της Spry Fox και το Isonzo της BlackMill Games. Αυτή η στρατηγική επιλογή καλύπτει ταυτόχρονα τις ανάγκες του casual κοινού που αναζητά χαλάρωση, αλλά και της πιο hardcore κοινότητας που απαιτεί ρεαλισμό και ανταγωνιστικό gameplay, εξοικονομώντας στο τελικό χρήστη περίπου 45 ευρώ (με βάση τις τρέχουσες τιμές καταλόγου στην ευρωπαϊκή αγορά).

Η Life-Sim εμπειρία του Cozy Grove

Το Cozy Grove, που κυκλοφόρησε αρχικά το 2021, αναπτύχθηκε από το indie στούντιο Spry Fox. Πρόκειται για έναν τίτλο προσομοίωσης ζωής (life-sim) που τοποθετεί τον παίκτη στον ρόλο ενός "Spirit Scout". Σκοπός του παιχνιδιού είναι η εξερεύνηση ενός νησιού το οποίο αλλάζει διαρκώς μορφή και κατοικείται από φαντάσματα τοπικών πνευμάτων (συχνά με τη μορφή αρκούδων). Οπτικά, το παιχνίδι διακρίνεται από τη χειροποίητη (hand-drawn) αισθητική του, η οποία αρχικά παρουσιάζεται ασπρόμαυρη, αλλά αποκτά χρώμα καθώς ο παίκτης ολοκληρώνει αποστολές και επαναφέρει τη ζωή στο νησί.

Από τεχνικής και σχεδιαστικής άποψης, το Cozy Grove υιοθετεί μια μηχανική πραγματικού χρόνου, παρόμοια με αυτή που συναντάμε στο Animal Crossing. Το παιχνίδι είναι συνειδητά σχεδιασμένο ώστε να προσφέρει 30 έως 60 λεπτά νέου περιεχομένου καθημερινά. Οι παίκτες καλούνται να συλλέξουν πόρους, να κατασκευάσουν αντικείμενα, να ψαρέψουν και να διακοσμήσουν τον χώρο τους, ανακαλύπτοντας παράλληλα το παρελθόν κάθε πνεύματος μέσα από εκτενείς διαλόγους. Η προσέγγιση αυτή αποτρέπει το "binge gaming" και ενθαρρύνει τη μακροχρόνια, καθημερινή αλληλεπίδραση. Η διαθεσιμότητά του μέσω του Epic Games Store δίνει την ευκαιρία στο ελληνικό κοινό να δοκιμάσει έναν τίτλο που συχνά περνά απαρατήρητος από τους λάτρεις των AAA παραγωγών, αλλά διαθέτει εξαιρετικά θετικές κριτικές στο Steam.

Isonzo: Ρεαλισμός και τακτική στο Α' Παγκόσμιο Πόλεμο

Στον αντίποδα της χαλάρωσης βρίσκεται το Isonzo, ένας τίτλος του 2022 από την BlackMill Games. Το συγκεκριμένο στούντιο έχει χτίσει τη φήμη του πάνω στη σειρά "WW1 Game Series" (με προηγούμενους τίτλους τα Verdun και Tannenberg). Το Isonzo μεταφέρει τη δράση στο Ιταλικό Μέτωπο του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, αναπαριστώντας με ιστορική ακρίβεια τις συγκρούσεις υψηλού υψομέτρου στις Άλπεις μεταξύ του Ιταλικού Βασιλείου και της Αυστροουγγρικής Αυτοκρατορίας.

Στον πυρήνα του, το Isonzo είναι ένα multiplayer first-person shooter τακτικής, που υποστηρίζει μάχες έως και 48 παικτών (24 εναντίον 24). Αυτό που το διαφοροποιεί από τα παραδοσιακά arcade shooters (όπως η σειρά Call of Duty ή Battlefield) είναι ο αυστηρός ρεαλισμός. Η δομή των μαχών βασίζεται στην επίθεση και την άμυνα (Offensive mode), όπου η μία ομάδα καλείται να καταλάβει διαδοχικούς τομείς στον χάρτη, ενώ η άλλη πρέπει να τους υπερασπιστεί. Οι χάρτες είναι βασισμένοι σε πραγματικά τοπογραφικά δεδομένα των μαχών του ποταμού Isonzo.

Οι παίκτες επιλέγουν μεταξύ έξι διαφορετικών κλάσεων (Officer, Rifleman, Engineer, Assault, Sniper, Marksman), καθεμία με συγκεκριμένο ρόλο. Για παράδειγμα, ο Engineer είναι κρίσιμος για την κατασκευή οχυρώσεων, την τοποθέτηση συρματοπλέγματος ή την κοπή αυτού για να ανοίξει δρόμο στους επιτιθέμενους, ενώ ο Officer μπορεί να καλέσει επιθέσεις πυροβολικού ή αέρια. Το οπλοστάσιο περιλαμβάνει πάνω από 50 αυθεντικά όπλα της εποχής, η συμπεριφορά των οποίων είναι εξαιρετικά ρεαλιστική (βαριά ανάκρουση, αργός χρόνος επαναφόρτωσης, one-hit kills). Η στρατηγική τοποθέτηση και η ομαδική συνεργασία αποτελούν τα μόνα κλειδιά για την επικράτηση, καθιστώντας τον τίτλο ιδιαίτερα απαιτητικό αλλά και ικανοποιητικό για τους βετεράνους των tactical shooters.

Για να προσθέσουν οι χρήστες τα παιχνίδια στη συλλογή τους, απαιτείται απλώς η ύπαρξη ενός λογαριασμού στο Epic Games Store. Με τη μεταφορά τους στη βιβλιοθήκη έως τις 19 Μαρτίου (18:00 ώρα Ελλάδος), οι τίτλοι παραμένουν μόνιμα στην κατοχή του παίκτη.

Cozy Grove - [Epic Games Store Link]

Isonzo - [Epic Games Store Link]