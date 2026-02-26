Epic Games Store: Κατεβάστε δωρεάν δύο νέα PC games έως τις 5/3

Σύνοψη

Το Epic Games Store προσφέρει εντελώς δωρεάν τα PC games "Boxes: Lost Fragments" και "My Night Job".

Η προσφορά ενεργοποιήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2026 και λήγει την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026 στις 18:00 ώρα Ελλάδος.

Το Boxes: Lost Fragments (2024) είναι ένα σύγχρονο, ατμοσφαιρικό puzzle game, εστιασμένο στην επίλυση περίπλοκων μηχανισμών.

Το My Night Job (2016) αποτελεί ένα γρήγορο, 2D arcade action παιχνίδι με έντονα στοιχεία b-movie τρόμου και επιβίωσης.

Και τα δύο παιχνίδια παραμένουν μόνιμα στον ψηφιακό κατάλογο του χρήστη, εφόσον διεκδικηθούν εντός της καθορισμένης προθεσμίας.

Ποια είναι τα δωρεάν παιχνίδια του Epic Games Store αυτή την εβδομάδα;

Τα δωρεάν παιχνίδια του Epic Games Store για την εβδομάδα 26 Φεβρουαρίου με 5 Μαρτίου 2026 είναι το puzzle game Boxes: Lost Fragments της Big Loop Studios και το arcade action My Night Job της Webcore Games. Οι παίκτες μπορούν να τα προσθέσουν μόνιμα στη βιβλιοθήκη τους χωρίς καμία χρέωση, αρκεί να ολοκληρώσουν τη διαδικασία της εικονικής αγοράς με μηδενικό αντίτιμο έως την επόμενη Πέμπτη 18:00 ώρα Ελλάδας.

Boxes: Lost Fragments - Ένα ατμοσφαιρικό puzzle game για δυνατούς λύτες

Το πρώτο και πιο πρόσφατο παιχνίδι της προσφοράς είναι το Boxes: Lost Fragments, το οποίο κυκλοφόρησε στις αρχές του 2024. Ο παίκτης αναλαμβάνει τον ρόλο ενός θρυλικού κλέφτη ο οποίος εισβάλλει σε μια πολυτελή αλλά μυστηριώδη έπαυλη. Αντί για τα συνηθισμένα πολύτιμα αντικείμενα, ανακαλύπτει μια σειρά από περίπλοκα, μηχανικά κουτιά τα οποία κρύβουν το μυστικό για τη διαφυγή του.

Ο τίτλος της Big Loop Studios δανείζεται στοιχεία από τα κλασικά παιχνίδια δωματίων απόδρασης (escape rooms) και θυμίζει έντονα την επιτυχημένη σειρά The Room. Η αλληλεπίδραση με τον ψηφιακό κόσμο απαιτεί παρατηρητικότητα. Ο παίκτης πρέπει να περιστρέψει τα αντικείμενα, να βρει κρυμμένους διακόπτες, να λύσει οπτικούς γρίφους και να κατανοήσει τη μηχανική λογική πίσω από κάθε κατασκευή.

Αναλύοντας τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, το παιχνίδι διακρίνεται για τα εξαιρετικά γραφικά του και τον λεπτομερή σχεδιασμό των μηχανισμών. Τα Art Deco στοιχεία, οι αντανακλάσεις στις μεταλλικές επιφάνειες και τα οπτικά εφέ δημιουργούν ένα εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα. Διαθέτει συνολικά πέντε κεφάλαια με 20 μοναδικά επίπεδα. Επίσης, παρέχει ένα ενσωματωμένο σύστημα υποδείξεων (hints) το οποίο αποτρέπει τον εκνευρισμό σε περίπτωση που ο χρήστης κολλήσει σε κάποιο συγκεκριμένο παζλ.

My Night Job - Arcade δράση και επιβίωση σε μια στοιχειωμένη έπαυλη

Αλλάζοντας εντελώς ύφος, το My Night Job μεταφέρει τη δράση στις 2D διαστάσεις. Κυκλοφόρησε το 2016 από την Webcore Games και επικεντρώνεται στα γρήγορα αντανακλαστικά και την ασταμάτητη δράση. Το σενάριο τοποθετεί τον πρωταγωνιστή μέσα σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο το οποίο κατακλύζεται σταδιακά από τέρατα. Ο στόχος είναι απολύτως σαφής: η διάσωση 100 επιζώντων και η μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο, πριν το κτίριο καταρρεύσει.

Η μηχανική του παιχνιδιού στηρίζεται στη συνεχή κίνηση και τη διαχείριση πόρων. Διαθέτει πάνω από 60 διαφορετικά όπλα για να χρησιμοποιήσει ο παίκτης, τα οποία περιλαμβάνουν από συμβατικά εργαλεία όπως αλυσοπρίονα και καραμπίνες, μέχρι εντελώς απρόσμενα αντικείμενα του περιβάλλοντος όπως βάζα και λάμπες δαπέδου. Οι εχθροί χωρίζονται σε 11 διαφορετικές κατηγορίες, απαιτώντας προσαρμογή της τακτικής επίθεσης.

Μια ενδιαφέρουσα παράμετρος του My Night Job είναι το σύστημα καταστροφής. Εάν τα τέρατα καταλάβουν και καταστρέψουν πάρα πολλά δωμάτια της έπαυλης, οι όροφοι αρχίζουν να καταρρέουν, μειώνοντας τον διαθέσιμο χώρο και αυξάνοντας κατακόρυφα τον δείκτη δυσκολίας. Το παιχνίδι απαιτεί γρήγορη σκέψη, καθώς ο παίκτης πρέπει να ισορροπήσει μεταξύ της εξόντωσης των εχθρών και της διάσωσης των NPC (Non-Playable Characters).

Απαιτήσεις συστήματος και διαδικασία προσθήκης

Η διαδικασία προσθήκης είναι απλή και απαιτεί μόνο τη διατήρηση ενός ενεργού (και δωρεάν) λογαριασμού στο Epic Games Store. Ο χρήστης εισέρχεται στην κεντρική σελίδα του καταστήματος, μεταβαίνει στην ενότητα Free Games, επιλέγει τα εικονίδια των τίτλων και ολοκληρώνει την αγορά με μηδενικό κόστος.

Σε επίπεδο τεχνικών απαιτήσεων (System Requirements), και τα δύο παιχνίδια είναι εξαιρετικά ελαφριά, καθιστώντας τα ιδανικά για αναπαραγωγή ακόμη και σε παλαιότερα συστήματα ή laptops χωρίς αυτόνομη κάρτα γραφικών:

Απαιτήσεις για το Boxes: Lost Fragments:

Λειτουργικό Σύστημα: Windows 10 ή νεότερο

Επεξεργαστής: 2.8 GHz Dual Core

Μνήμη RAM: 4 GB

Κάρτα Γραφικών: Συμβατή με DirectX 10 και τουλάχιστον 1GB VRAM.

Απαιτήσεις για το My Night Job:

Λειτουργικό Σύστημα: Windows XP, 7, 8, 10

Επεξεργαστής: Intel Core Duo ή αντίστοιχος AMD

Μνήμη RAM: 2 GB (προτείνονται 4 GB)

Κάρτα Γραφικών: Επιπέδου NVIDIA Geforce 9600GT ή νεότερη.

Boxes: Lost Fragments - [Epic Games Store Link]

My Night Job - [Epic Games Store Link]