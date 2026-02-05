Epic Games Store: Δωρεάν το Botany Manor για PC και κινητά – Η προσφορά της εβδομάδας

Η καθιερωμένη εβδομαδιαία συνάντηση των PC gamers με το Epic Games Store φέρνει για άλλη μια φορά έναν ενδιαφέροντα τίτλο στο προσκήνιο, προσφέροντας μια ιδανική ευκαιρία για ψηφιακή χαλάρωση. Αυτή τη φορά, η πλατφόρμα αφήνει πίσω της την ένταση και τη δράση, προτείνοντας στους χρήστες κάτι διαφορετικό: το Botany Manor. Πρόκειται για ένα ατμοσφαιρικό παιχνίδι γρίφων πρώτου προσώπου, το οποίο είναι πλέον διαθέσιμο για λήψη εντελώς δωρεάν, τόσο για υπολογιστές όσο και για κινητές συσκευές μέσω του Epic Games Store σε Android και iOS.

Η προσφορά έχει ήδη ενεργοποιηθεί και θα παραμείνει σε ισχύ για επτά ημέρες, δίνοντας τη σκυτάλη στον επόμενο τίτλο την ερχόμενη Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου.

Επιστροφή στη φύση και τα μυστήρια του 19ου αιώνα

Το Botany Manor, που κυκλοφόρησε αρχικά το 2024, αποτελεί το ντεμπούτο της Balloon Studios και έχει καταφέρει να κερδίσει τις εντυπώσεις με την ιδιαίτερη αισθητική και τον ήρεμο ρυθμό του. Το παιχνίδι μεταφέρει τους παίκτες σε μια επιβλητική εξοχική έπαυλη στην Αγγλία του 19ου αιώνα. Εκεί, αναλαμβάνετε τον ρόλο μιας συνταξιούχου βοτανολόγου, η οποία έχει κληρονομήσει αυτό το μυστηριώδες οίκημα και καλείται να ολοκληρώσει ένα σημαντικό έργο: τη συγγραφή ενός βιβλίου αφιερωμένου στη «ξεχασμένη χλωρίδα».

Σε αντίθεση με τα συνηθισμένα παιχνίδια γρίφων που βασίζονται συχνά σε αφηρημένους μηχανισμούς, το Botany Manor «ριζώνει» την εμπειρία του στην παρατήρηση και την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Στόχος του παίκτη είναι να καλλιεργήσει σπάνια και μαγικά φυτά. Ωστόσο, αυτά τα φυτά δεν φυτρώνουν με απλό πότισμα. Κάθε σπορά αποτελεί και έναν ξεχωριστό γρίφο.

Καλλιεργώντας το αδύνατο

Η καρδιά του gameplay χτυπά στους μηχανισμούς ανάπτυξης των φυτών. Οι παίκτες πρέπει να εξερευνήσουν σχολαστικά την έπαυλη και τους κήπους της, αναζητώντας στοιχεία σε σκονισμένα γράμματα, παλιά βιβλία, αφίσες και σημειώσεις. Αυτά τα στοιχεία αποκαλύπτουν τις ιδιότροπες συνθήκες που απαιτεί το κάθε φυτό για να ανθίσει.

Όπως αναφέρουν οι δημιουργοί του παιχνιδιού, παρόλο που τα φυτά είναι φανταστικά, οι ανάγκες τους βασίζονται σε μια λογική που εμπνέεται από πραγματικά φυσικά φαινόμενα. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί να σκεφτείτε δημιουργικά («outside the box») και να χρησιμοποιήσετε τα αντικείμενα που βρίσκονται στην έπαυλη για να διαμορφώσετε το ιδανικό περιβάλλον. Ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία σε ένα θερμοκήπιο, να παίξετε με τον φωτισμό ή ακόμα και να δημιουργήσετε συγκεκριμένους ήχους για να πείσετε ένα ντροπαλό λουλούδι να αποκαλύψει τα πέταλά του.

Μια ανάσα ηρεμίας στον ψηφιακό κόσμο

Ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά του Botany Manor είναι η ατμόσφαιρά του. Η Balloon Studios έχει επενδύσει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που προάγει τη χαλάρωση. Δεν υπάρχουν χρονικά όρια, εχθροί που παραμονεύουν ή κίνδυνος αποτυχίας. Η φράση «σταματήστε για να μυρίσετε τα τριαντάφυλλα» δεν είναι απλώς μεταφορική εδώ, αλλά αποτελεί την ουσία της εμπειρίας. Τα ζωντανά χρώματα, η απαλή μουσική και η ηρεμία της αγγλικής εξοχής συνθέτουν ένα σκηνικό που επιτρέπει στον παίκτη να αποδράσει από την καθημερινότητα.

Είναι αξιοσημείωτο πως η Epic Games επέλεξε να διαθέσει τον τίτλο δωρεάν και στο mobile store της. Αυτό επιτρέπει στους κατόχους Android και iOS συσκευών (στην Ευρώπη) να απολαύσουν την εμπειρία στο smartphone ή το tablet τους.

Τι έπεται και οι βελτιώσεις της πλατφόρμας

Η δωρεάν διάθεση του Botany Manor έρχεται να αντικαταστήσει το Definitely Not Fried Chicken, το οποίο βρισκόταν στη λίστα των προσφορών την προηγούμενη εβδομάδα. Κοιτάζοντας μπροστά, η Epic έχει ήδη ανακοινώσει τον τίτλο που θα πάρει τη θέση του Botany Manor. Από τις 12 Φεβρουαρίου, οι χρήστες θα μπορούν να αποκτήσουν το The Darkside Detective: A Fumble in the Dark, ένα παιχνίδι μυστηρίου με pixel-art αισθητική και άφθονο χιούμορ.

Παράλληλα με τις προσφορές παιχνιδιών, η Epic Games συνεχίζει τις προσπάθειες αναβάθμισης της εμπειρίας χρήσης. Η εταιρεία επιβεβαίωσε πρόσφατα ότι εργάζεται πάνω στην ανακατασκευή του launcher για τους υπολογιστές. Στόχος είναι η δημιουργία μιας πιο γρήγορης και σταθερής εφαρμογής, η οποία θα εξαλείψει τα παράπονα του παρελθόντος σχετικά με την ταχύτητα περιήγησης και τη διαχείριση της βιβλιοθήκης.

Πώς να το αποκτήσετε

Η διαδικασία για την απόκτηση του Botany Manor είναι απλή και γνωστή στους χρήστες της υπηρεσίας. Αρκεί να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Epic Games Store, να εντοπίσετε το παιχνίδι στην κεντρική σελίδα ή στην ενότητα των δωρεάν παιχνιδιών και να πατήσετε το κουμπί της απόκτησης ("Get"). Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, το παιχνίδι προστίθεται μόνιμα στη συλλογή σας και μπορείτε να το εγκαταστήσετε όποτε το επιθυμείτε.

Αν αναζητάτε κάτι διαφορετικό από τους καταιγιστικούς ρυθμούς των shooters και των RPG, ή αν απλώς θέλετε να ακονίσετε το μυαλό σας με έξυπνους γρίφους σε ένα πανέμορφο περιβάλλον, το Botany Manor αποτελεί μια προσθήκη που αξίζει να δοκιμάσετε. Μην αμελήσετε να το προσθέσετε στη βιβλιοθήκη σας πριν εκπνεύσει η προθεσμία της επόμενης Πέμπτης.

Botany Manor - [Epic Games Store Link]