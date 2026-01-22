Το Epic Games Store μοιράζει δωρεάν το Grand Theft Auto του... Μεσαίωνα

Η Πέμπτη έφτασε και, όπως γνωρίζουν καλά οι λάτρεις του PC gaming, αυτό σημαίνει ένα πράγμα: ανανέωση της δωρεάν λίστας στο Epic Games Store. Η ψηφιακή πλατφόρμα παραμένει πιστή στο ραντεβού της με τους παίκτες, προσφέροντας τίτλους χωρίς κανένα κόστος, και αυτή την εβδομάδα η επιλογή είναι τουλάχιστον... ανορθόδοξη. Ο λόγος για το Rustler, έναν τίτλο που έχει χαρακτηριστεί εύστοχα ως "Grand Theft Horse", καθώς παντρεύει την ανομία των κλασικών GTA με τη λάσπη και τα σπαθιά του Μεσαίωνα.

Από σήμερα, 22 Ιανουαρίου 2026, και για τις επόμενες επτά ημέρες, οι χρήστες μπορούν να προσθέσουν μόνιμα στη συλλογή τους αυτό το ιδιαίτερο indie παιχνίδι, το οποίο έρχεται να αντικαταστήσει τα δύο Styx που προσφέρονταν την προηγούμενη εβδομάδα.

Τι εστί Rustler;

Αν νοσταλγείτε τις εποχές που το Grand Theft Auto παιζόταν από ψηλά (top-down perspective), αλλά ταυτόχρονα έχετε μια αδυναμία στο φλεγματικό και σουρεαλιστικό χιούμορ των Monty Python, τότε το Rustler φτιάχτηκε για εσάς. Δημιουργία της Jutsu Games και κυκλοφορία του 2021, το παιχνίδι δεν παίρνει τον εαυτό του στα σοβαρά – και αυτό ακριβώς είναι το δυνατό του χαρτί.

Στο Rustler αναλαμβάνετε τον ρόλο του Guy, ενός μεσαιωνικού κακοποιού (thug) που προσπαθεί να επιβιώσει και να ανέλθει στην ιεραρχία ενός ανοιχτού κόσμου γεμάτου παραλογισμό. Το παιχνίδι αυτοπροσδιορίζεται ως μια «ιστορικά ανακριβής» περιπέτεια, και αυτό γίνεται αντιληπτό από τα πρώτα λεπτά.

Ένας Μεσαίωνας... αλλιώς

Ξεχάστε την ιστορική ακρίβεια και τον ρεαλισμό. Εδώ ο Μεσαίωνας λειτουργεί απλώς ως το σκηνικό για μια ανελέητη σάτιρα της σύγχρονης ποπ κουλτούρας. Μπορεί να βρίσκεστε σε χωριά με λάσπες και κάστρα, αλλά οι καταστάσεις που θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε θυμίζουν σύγχρονη μεγαλούπολη.

Οι φρουροί της πόλης συμπεριφέρονται σαν αστυνομικοί, με τα άλογά τους να αναβοσβήνουν μπλε και κόκκινα φώτα (ναι, σαν σειρήνες) όταν σας καταδιώκουν. Υπάρχουν πινακίδες "No Horse Zone" όπου αν παρκάρετε το τετράποδό σας θα κινδυνεύσετε να σας το ρυμουλκήσουν, ενώ οι διάλογοι βρίθουν από αναφορές σε ταινίες, σειρές και memes.

Το gameplay βασίζεται στην ελευθερία κινήσεων. Μπορείτε να κλέψετε άλογα – εξ ου και το προσωνύμιο Grand Theft Horse – να μπλεχτείτε σε καβγάδες σε ταβέρνες, να συμμετάσχετε σε τουρνουά πολεμικών τεχνών μέσα σε κλουβιά, ή ακόμη και να ξεθάψετε σκελετούς δεινοσαύρων. Η βία είναι παρούσα, αλλά πάντα δοσμένη μέσα από ένα πρίσμα καρτουνίστικης υπερβολής.

Το «ραδιόφωνο» της εποχής

Ένα από τα πιο έξυπνα χαρακτηριστικά του Rustler είναι η διαχείριση της μουσικής. Σε ένα παιχνίδι που παρωδεί το GTA, η έλλειψη ραδιοφωνικών σταθμών θα ήταν αισθητή. Η λύση της Jutsu Games; Ο προσωπικός σας βάρδος.

Καθώς περιπλανιέστε στον χάρτη, μπορείτε να προσλάβετε έναν βάρδο για να σας ακολουθεί και να παίζει μουσική, λειτουργώντας ουσιαστικά ως το ηχοσύστημά σας. Και αν το τραγούδι που παίζει δεν σας αρέσει ή θέλετε να αλλάξετε «σταθμό»; Η διαδικασία είναι απλή και βίαιη: ρίχνετε μια γροθιά στον βάρδο και εκείνος αλλάζει μελωδία αμέσως. Είναι μια μικρή λεπτομέρεια που υπογραμμίζει την ευφυΐα στον σχεδιασμό του παιχνιδιού και την αφοσίωση στο χιούμορ.

Όπλα και Μηχανισμοί

Πέρα από τα κλασικά σπαθιά, δόρατα και ασπίδες, το οπλοστάσιο του Rustler κρύβει εκπλήξεις. Θα βρείτε αυτόματες βαλλίστρες που λειτουργούν ως τα μεσαιωνικά AK-47, ενώ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ακόμη και περιττώματα αλόγων ως βλήματα εναντίον των διωκτών σας. Η μηχανή φυσικής του παιχνιδιού επιτρέπει αλληλεπιδράσεις με το περιβάλλον που συχνά καταλήγουν σε χάος, ειδικά όταν προσπαθείτε να κάνετε... drift με κάρο σε στενά σοκάκια.

Πώς να το αποκτήσετε

Η διαδικασία είναι η γνωστή και απλή που ακολουθεί το Epic Games Store εδώ και χρόνια.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Epic Games Store ή ανοίξτε τον launcher στον υπολογιστή σας. Συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας. Εντοπίστε την ενότητα με τα δωρεάν παιχνίδια (Free Games). Επιλέξτε το Rustler και πατήστε "Get" (Λήψη).

Από τη στιγμή που θα ολοκληρώσετε τη διαδικασία, το παιχνίδι παραμένει στη βιβλιοθήκη σας για πάντα. Δεν χρειάζεται συνδρομή, ούτε υπάρχουν κρυφές χρεώσεις.

Μην το αμελήσετε

Η προσφορά ισχύει μέχρι την επόμενη Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου, οπότε και το Rustler θα δώσει τη θέση του στο επόμενο δωρεάν παιχνίδι. Ακόμη και αν δεν σκοπεύετε να το παίξετε άμεσα, αξίζει να το προσθέσετε στη συλλογή σας. Είναι ιδανικό για εκείνες τις στιγμές που θέλετε κάτι ελαφρύ, διασκεδαστικό και τελείως διαφορετικό από τα συνηθισμένα blockbuster παιχνίδια.

Rustler - [Epic Games Store Link]