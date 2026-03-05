Τέλος στο 30% του Google Play: Νέα δομή χρεώσεων και απλοποιημένο sideloading εφαρμογών

Σύνοψη

Οριστική έγκριση του δικαστικού διακανονισμού μεταξύ Google και Epic Games τον Μάρτιο του 2026.

Η παραδοσιακή προμήθεια του 30% στο Play Store καταργείται και διασπάται: 5% τέλος πληρωμών (για ΕΟΧ, ΗΒ, ΗΠΑ) και 15-20% τέλος υπηρεσίας.

Οι δημιουργοί (developers) μπορούν πλέον να ενσωματώνουν εναλλακτικά συστήματα πληρωμών εντός των εφαρμογών ή να παραπέμπουν τους χρήστες σε εξωτερικά websites.

Εισαγωγή του προγράμματος "Registered App Stores" που καταργεί τις προειδοποιητικές οθόνες συστήματος και επιτρέπει την άμεση εγκατάσταση τρίτων καταστημάτων (όπως το Epic Games Store).

Οι αλλαγές εφαρμόζονται άμεσα στην Ευρώπη και την Ελλάδα, δίνοντας ώθηση στα εγχώρια studios ανάπτυξης λογισμικού, ενώ θα ενσωματωθούν εγγενώς στην επόμενη μεγάλη έκδοση του Android.

Η απόλυτη αναδιάρθρωση του Google Play: Νέες χρεώσεις, εναλλακτικά καταστήματα και ανοιχτό Android

Η πολύχρονη νομική διαμάχη ανάμεσα στη Google και την Epic Games καταλήγει στην πιο καθοριστική αλλαγή του οικοσυστήματος Android από τη δημιουργία του. Έπειτα από την τελική έγκριση του διακανονισμού από το δικαστήριο στις 4 Μαρτίου 2026, η Google ανακοίνωσε την άμεση και ριζική αναδιάρθρωση του μοντέλου λειτουργίας του Play Store. Η παραδοσιακή προμήθεια του 30%, η οποία αποτελούσε το βασικό σημείο τριβής με χιλιάδες εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού, καταργείται. Το νέο στρατηγικό πλαίσιο δομείται πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: τη ριζική μείωση και τον διαχωρισμό των προμηθειών, την ενσωμάτωση εναλλακτικών συστημάτων πληρωμής, και τη δημιουργία ενός πιστοποιημένου συστήματος για την απρόσκοπτη εγκατάσταση τρίτων καταστημάτων (sideloading).

Τι αλλάζει στη δομή χρεώσεων του Google Play

Το ενιαίο ποσοστό παρακράτησης 30% αποτελεί παρελθόν. Στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, η χρέωση διαχωρίζεται σε 5% τέλος επεξεργασίας πληρωμών και 15% ή 20% τέλος υπηρεσίας. Για νέες εγκαταστάσεις το συνολικό κόστος διαμορφώνεται στο 20% (μείωση 33%), ενώ για υφιστάμενες παραμένει στο 25%. Όλες οι αλλαγές θα επεκταθούν παγκοσμίως έως τον Σεπτέμβριο του 2027.

Η νέα οικονομική πολιτική εισάγει ένα πιο σύνθετο, αλλά εξαιρετικά πιο ευνοϊκό μοντέλο για τους προγραμματιστές. Μέχρι σήμερα, η Google παρακρατούσε αυτόματα το 30% από κάθε in-app αγορά. Πλέον, η χρέωση αποσυνδέεται από το σύστημα πληρωμής και μετατρέπεται σε καθαρό τέλος υπηρεσίας.

Τα βασικά τεχνικά δεδομένα του νέου συστήματος διαμορφώνονται ως εξής:

Τέλος Συστήματος Πληρωμών (Billing Fee): Καθορίζεται στο 5% για τους developers που επιλέγουν να χρησιμοποιούν την ενσωματωμένη πλατφόρμα συναλλαγών του Google Play στον ΕΟΧ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ.

Καθορίζεται στο 5% για τους developers που επιλέγουν να χρησιμοποιούν την ενσωματωμένη πλατφόρμα συναλλαγών του Google Play στον ΕΟΧ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ. Νέες Εγκαταστάσεις (New Installs): Για εφαρμογές που κατεβάζει ένας χρήστης για πρώτη φορά μετά την ενεργοποίηση των νέων κανονισμών, το βασικό τέλος υπηρεσίας ορίζεται στο 20%. Ωστόσο, για όσους συμμετέχουν στα νέα προγράμματα "Apps Experience Program" και "Google Play Games Level Up", το τέλος αυτό μειώνεται στο 15%.

Για εφαρμογές που κατεβάζει ένας χρήστης για πρώτη φορά μετά την ενεργοποίηση των νέων κανονισμών, το βασικό τέλος υπηρεσίας ορίζεται στο 20%. Ωστόσο, για όσους συμμετέχουν στα νέα προγράμματα "Apps Experience Program" και "Google Play Games Level Up", το τέλος αυτό μειώνεται στο 15%. Υφιστάμενες Εγκαταστάσεις (Existing Installs): Για συναλλαγές που προέρχονται από ήδη εγκατεστημένες εφαρμογές, το τέλος υπηρεσίας για τους συμμετέχοντες στα παραπάνω προγράμματα ορίζεται στο 20%.

Αθροιστικά, ένας developer που συμμετέχει στα προγράμματα ποιότητας της Google και πληρώνει το 5% για το billing fee, θα επιβαρύνεται συνολικά με 20% (αντί για 30%) για κάθε νέο πελάτη, προσφέροντας τεράστια οικονομική ανάσα στις εταιρείες λογισμικού.

Εναλλακτικά συστήματα πληρωμών

Οι δημιουργοί εφαρμογών αποκτούν πλέον την τεχνική ελευθερία να ενσωματώνουν τα δικά τους, εξωτερικά συστήματα συναλλαγών απευθείας στο περιβάλλον διεπαφής (UI) της εφαρμογής τους, λειτουργώντας παράλληλα με το Google Play Billing. Επιπλέον, επιτρέπεται η άμεση ανακατεύθυνση των χρηστών μέσω link σε εξωτερικές ιστοσελίδες για την ολοκλήρωση αγορών, χωρίς ποινές αποκλεισμού.

Αυτή η εξέλιξη απαντά ακριβώς στην αρχική αιτία που πυροδότησε τη νομική σύγκρουση με την Epic Games. Τον Αύγουστο του 2020, η Epic είχε προσθέσει ένα δικό της σύστημα αγοράς ψηφιακού νομίσματος (V-Bucks) μέσα στο Fortnite, παρακάμπτοντας το Play Store, γεγονός που οδήγησε στην άμεση διαγραφή του παιχνιδιού από το κατάστημα. Υπό το νέο καθεστώς, τέτοιες πρακτικές θεωρούνται απολύτως νόμιμες και θεσμοθετημένες. Η κίνηση αυτή ευθυγραμμίζεται πλήρως και με τις αυστηρές απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act - DMA). Πρακτικά, ένας χρήστης που επιθυμεί να ανανεώσει τη συνδρομή του σε μια υπηρεσία ή να αγοράσει ψηφιακά αντικείμενα, θα αντικρίζει πλέον πολλαπλές επιλογές (payment gateways) στο ταμείο της ίδιας της εφαρμογής.

Το πρόγραμμα Registered App Stores και το Sideloading

Το λειτουργικό Android απλοποιεί ριζικά το sideloading μέσω του προγράμματος "Registered App Stores". Εναλλακτικά καταστήματα που πληρούν αυστηρά τεχνικά κριτήρια ασφαλείας πιστοποιούνται από τη Google, επιτρέποντας στους χρήστες να εγκαθιστούν εφαρμογές χωρίς τις παραδοσιακές, χρονοβόρες προειδοποιητικές οθόνες του συστήματος. Η λειτουργία θα ενσωματωθεί στην επόμενη μεγάλη έκδοση του Android εντός του 2026.

Η τεχνική υλοποίηση αυτής της λειτουργίας αναβαθμίζει κάθετα την εμπειρία χρήστη. Τα καταστήματα που εγγράφονται στο νέο πρόγραμμα της Google θα περνούν από κεντρικό έλεγχο ανίχνευσης κακόβουλου λογισμικού. Μόλις λάβουν την έγκριση, ο μηχανισμός εγκατάστασής τους θα είναι σχεδόν πανομοιότυπος με αυτόν του επίσημου Play Store, απαιτώντας μόλις ένα πάτημα στην οθόνη. Η διάθεση της λειτουργίας ξεκινά άμεσα για τις αγορές εκτός ΗΠΑ, ενώ στις ΗΠΑ αναμένεται μεταγενέστερα, λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων του τοπικού δικαστηρίου. Ο CEO της Epic Games, Tim Sweeney, επιβεβαίωσε άμεσα μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα πως η εγκατάσταση του Epic Games Store σε συσκευές Android θα καταστεί πλέον μια απλή, εγγενής διαδικασία για τον μέσο καταναλωτή.

Ο αντίκτυπος στην ελληνική αγορά και τους developers

Οι ελληνικές εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού, τα agencies και τα τοπικά studios εφαρμογών θα δουν άμεση αύξηση στο περιθώριο κέρδους τους κατά 10% στις νέες εγκαταστάσεις. Η εφαρμογή του νέου πλαισίου στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ξεκινά άμεσα, προσφέροντας ρευστότητα στις εγχώριες επιχειρήσεις τεχνολογίας και δίνοντας τη δυνατότητα μετακύλισης της έκπτωσης στις τελικές τιμές in-app αγορών (σε Ευρώ) για τους Έλληνες καταναλωτές.

Η διαθεσιμότητα των Registered App Stores στη χώρα μας ανοίγει την αγορά για εξειδικευμένα, ευρωπαϊκά app stores που εστιάζουν στην ιδιωτικότητα, το open-source λογισμικό ή την αποκλειστική διανομή gaming τίτλων. Τα ανεξάρτητα ελληνικά στούντιο ανάπτυξης παιχνιδιών κερδίζουν καθαρό κεφάλαιο, το οποίο αναμένεται να ανακατευθυνθεί άμεσα σε νέες προσλήψεις ή ισχυρότερες digital marketing καμπάνιες, καθώς το κόστος απόκτησης πελάτη (CAC) έρχεται πλέον σε καλύτερη ισορροπία με το αναμενόμενο κέρδος ανά εγκατάσταση.

Με τη ματιά του Techgear

Αν αποδομήσουμε τις προσεκτικά επιλεγμένες λέξεις περί "επιλογής και ανοιχτού χαρακτήρα" στο επίσημο blog των Android Developers, θα διαπιστώσουμε εύκολα την πραγματικότητα. Αυτή η αναδιοργάνωση δεν προέκυψε από κάποια αιφνίδια επιθυμία της Google να μοιραστεί τα κέρδη της με τους δημιουργούς. Αποτελεί το αναπόφευκτο αποτέλεσμα ενός ρυθμιστικού και νομικού κλοιού που ασφυκτιούσε τα τελευταία έξι χρόνια. Το ευρωπαϊκό DMA είχε ήδη θέσει τα θεμέλια του ελέγχου, και η οριστική ήττα στο δικαστήριο απέναντι στην Epic Games αφαίρεσε και τα τελευταία επιχειρήματα υπέρ του μονοπωλίου του 30%.

Όσον αφορά την καθημερινή εμπειρία του χρήστη, το sideloading ενός εναλλακτικού store μέχρι σήμερα έμοιαζε με τεχνολογική δοκιμασία. Η διαδικασία ήταν εσκεμμένα γεμάτη εμπόδια. Έπρεπε να πλοηγηθείς βαθιά στις ρυθμίσεις της συσκευής, να επιτρέψεις τις "Άγνωστες πηγές" και να αγνοήσεις τουλάχιστον τρεις κόκκινες οθόνες προειδοποίησης συστήματος που πρακτικά σε έκαναν να νιώθεις ότι μολύνεις το ίδιο σου το τηλέφωνο. Με το νέο μοντέλο "Registered App Stores", αυτός ο ψυχολογικός και πρακτικός φραγμός καταρρέει πλήρως. Η αίσθηση του ελέγχου περνά ξανά στα χέρια του χρήστη, προσφέροντας μια απρόσκοπτη εγκατάσταση που επιτέλους τιμά τον αρχικό, ανοιχτό κώδικα του Android. Η αγορά αλλάζει οριστικά, και οι προγραμματιστές έχουν επιτέλους τα εργαλεία να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις.