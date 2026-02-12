Δύο εξαιρετικά detective games δωρεάν στο Epic Games Store

Η ψηφιακή πλατφόρμα της Epic Games συνεχίζει την παράδοση των εβδομαδιαίων δώρων προς την κοινότητα του PC gaming, προσφέροντας αυτή τη φορά μια διπλή απόλαυση για τους λάτρεις του μυστηρίου και της αστυνομικής περιπέτειας. Αφήνοντας πίσω την ηρεμία του Botany Manor της προηγούμενης εβδομάδας, το Epic Games Store ανεβάζει τους τόνους με δύο τίτλους που έχουν αποσπάσει θετικές κριτικές και εστιάζουν στην επίλυση εγκλημάτων, ο καθένας με τη δική του μοναδική αισθητική και μηχανισμούς. Πρόκειται για το φουτουριστικό νουάρ Nobody Wants to Die και το χιουμοριστικό pixel-art The Darkside Detective: A Fumble in the Dark.

Οι χρήστες της πλατφόρμας έχουν στη διάθεσή τους το καθιερωμένο χρονικό περιθώριο των επτά ημερών για να προσθέσουν μόνιμα τους τίτλους στη συλλογή τους, χωρίς κανένα κόστος. Η προσφορά είναι ήδη ενεργή και θα παραμείνει διαθέσιμη μέχρι την επόμενη εναλλαγή των δωρεάν τίτλων.

Nobody Wants to Die: Ένα Ταξίδι στη Νέα Υόρκη του 2329

Ο πρώτος τίτλος της προσφοράς, το Nobody Wants to Die, αποτελεί μια φιλόδοξη δημιουργία της Critical Hit Games που μεταφέρει τους παίκτες σε ένα δυστοπικό μέλλον. Το παιχνίδι είναι μια first-person περιπέτεια έρευνας που διαδραματίζεται στη Νέα Υόρκη του 2329, μια πόλη που ακροβατεί μεταξύ τεχνολογικής προόδου και ηθικής παρακμής.

Στον πυρήνα της ιστορίας βρίσκεται ο James Karra, ένας ντετέκτιβ του Τμήματος Θνησιμότητας (Mortality Department), ο οποίος καλείται να εξιχνιάσει μια σειρά από δολοφονίες που στοχεύουν την ελίτ της κοινωνίας. Αυτό που ξεχωρίζει τον τίτλο δεν είναι μόνο η σκοτεινή, cyberpunk αισθητική του, αλλά και οι ιδιαίτεροι μηχανισμοί gameplay. Ο παίκτης δεν αρκείται στην απλή συλλογή στοιχείων. Αντιθέτως, καλείται να χρησιμοποιήσει προηγμένη τεχνολογία και, το κυριότερο, τη δυνατότητα χειραγώγησης του χρόνου.

Μέσα από τα μάτια του Karra, οι παίκτες μπορούν να ανασυνθέσουν σκηνές εγκλήματος στον τρισδιάστατο χώρο, παρακολουθώντας τα γεγονότα όπως εξελίχθηκαν πριν από κάθε φόνο. Η διαδικασία αυτή θυμίζει έντονα κινηματογραφικές σεκάνς, όπου η λεπτομέρεια και η παρατήρηση παίζουν καθοριστικό ρόλο. Παράλληλα, οι ανακρίσεις υπόπτων και οι διάλογοι προσφέρουν πολλαπλές επιλογές, δίνοντας βάθος στην αφήγηση και επιτρέποντας στον παίκτη να ξετυλίξει το κουβάρι της υπόθεσης με τον δικό του ρυθμό μέχρι να αποκαλύψει την τρομακτική αλήθεια.

The Darkside Detective: A Fumble in the Dark – Χιούμορ και παραφυσικά φαινόμενα

Στον αντίποδα της σοβαροφάνειας και του ρεαλισμού, το δεύτερο δωρεάν παιχνίδι, The Darkside Detective: A Fumble in the Dark, προσφέρει μια πιο ανάλαφρη και διασκεδαστική προσέγγιση στο είδος. Αναπτυγμένο από την Spooky Doorway, το παιχνίδι αποτελεί τη συνέχεια της επιτυχημένης σειράς point-and-click περιπετειών, διατηρώντας την χαρακτηριστική pixel-art γραφική απεικόνιση που αγάπησαν οι fans.

Η δράση μεταφέρεται στο Twin Lakes, τη «34η πιο στοιχειωμένη πόλη της Αμερικής», όπου ο Ντετέκτιβ McQueen επιστρέφει για να αντιμετωπίσει εννέα ολοκαίνουργιες υποθέσεις. Η πλοκή ξεκινά αμέσως μετά τα γεγονότα του πρώτου παιχνιδιού, με τον McQueen να προσπαθεί να σώσει τον πιστό – αν και όχι πάντα οξυδερκή – συνεργάτη του, Αξιωματικό Dooley, από το Darkside.

Το παιχνίδι διακρίνεται για το έξυπνο σενάριό του, το οποίο είναι γεμάτο λογοπαίγνια, αναφορές στην pop κουλτούρα και καταστάσεις που προκαλούν γέλιο. Οι γρίφοι είναι σχεδιασμένοι ώστε να είναι προσιτοί αλλά ικανοποιητικοί, ενώ η ατμόσφαιρα παντρεύει το μυστήριο με το παράλογο. Οι παίκτες καλούνται να ερευνήσουν παράξενα φαινόμενα, να αλληλεπιδράσουν με εκκεντρικούς χαρακτήρες και να βυθιστούν σε έναν κόσμο όπου το παραφυσικό είναι απλώς άλλη μια Τρίτη στο γραφείο.

Bonus για τους mobile gamers

Αξίζει να σημειωθεί πως η Epic Games επεκτείνει τη γενναιοδωρία της και πέρα από τα όρια του PC. Συγκεκριμένα, το The Darkside Detective: A Fumble in the Dark διατίθεται δωρεάν και για φορητές συσκευές (Android και iOS) μέσω του mobile καταστήματος της εταιρείας.

Η διαδικασία απόκτησης παραμένει απλή: αρκεί μια επίσκεψη στο Epic Games Store, σύνδεση στον λογαριασμό σας και προσθήκη των τίτλων στο καλάθι. Μην αμελήσετε να τα κατοχυρώσετε πριν εκπνεύσει η προθεσμία, καθώς τέτοιες ευκαιρίες για ποιοτικό gaming χωρίς κόστος δεν πρέπει να χάνονται.

Nobody Wants to Die - [Epic Games Store Link]

The Darkside Detective: A Fumble in the Dark - [Epic Games Store Link]