Epic Games Store: Δωρεάν το «Breaking Bad» των management games

Η Πέμπτη έφτασε και το Epic Games Store ανανεώνει το ψηφιακό του ράφι με ένα δωρεάν game που απευθύνεται στους λάτρεις της στρατηγικής και της… ανορθόδοξης επιχειρηματικότητας. Αυτή την εβδομάδα, τη σκυτάλη από το μεσαιωνικό χάος του Rustler παίρνει το Definitely Not Fried Chicken, ένας τίτλος που πίσω από την αθώα του εμφάνιση κρύβει έναν από τους πιο εθιστικούς και σκοτεινούς εξομοιωτές διαχείρισης των τελευταίων ετών.

Το παιχνίδι, δημιουργία της Dope Games που κυκλοφόρησε το 2023, είναι διαθέσιμο εντελώς δωρεάν για όλους τους χρήστες PC και υπόσχεται να δοκιμάσει τις ικανότητές σας στη διαχείριση πόρων, ανθρώπινου δυναμικού και, φυσικά, ρίσκου.

Περισσότερα από ένα απλό «τοστ και καφές»

Με την πρώτη ματιά, το Definitely Not Fried Chicken μοιάζει με έναν τυπικό εξομοιωτή διοίκησης εστιατορίου. Τα voxel γραφικά και η φωτεινή παλέτα χρωμάτων προϊδεάζουν για μια χαλαρή εμπειρία όπου ο παίκτης καλείται να τηγανίσει κοτόπουλα και να σερβίρει ντόνατς. Η πραγματικότητα όμως είναι πολύ πιο σύνθετη και θυμίζει έντονα τις σελίδες σεναρίου τηλεοπτικών σειρών όπως το Breaking Bad.

Ο πυρήνας του παιχνιδιού βασίζεται στη διττή φύση της επιχείρησής σας. Από τη μια πλευρά, πρέπει να στήσετε και να λειτουργήσετε νόμιμες επιχειρήσεις – όπως πλυντήρια, καταστήματα με ντόνατς και ψητοπωλεία. Αυτά τα μαγαζιά λειτουργούν ως η τέλεια «βιτρίνα» (front). Από την άλλη πλευρά, στα μετόπισθεν και στα υπόγεια, καλείστε να αναπτύξετε μια αυτοκρατορία παραγωγής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Στρατηγική και logistics

Το Definitely Not Fried Chicken απαιτεί σοβαρή στρατηγική σκέψη. Ο παίκτης πρέπει να διαχειριστεί ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής. Ξεκινάτε από την αγορά γης και τον σχεδιασμό των εγκαταστάσεων καλλιέργειας ή παρασκευής (μαριχουάνα, κοκαΐνη, μεθαμφεταμίνη), περνάτε στη συσκευασία και καταλήγετε στη διανομή. Η πρόκληση έγκειται στην ισορροπία. Οι νόμιμες επιχειρήσεις πρέπει να λειτουργούν άψογα για να δικαιολογούν τα έσοδα και να κρατούν την αστυνομία μακριά, ενώ η παράνομη δραστηριότητα είναι αυτή που φέρνει το πραγματικό χρήμα για επενδύσεις.

Τα βασικά χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν στον τίτλο είναι:

Διαχείριση Προσωπικού: Δεν αρκεί να προσλάβετε υπαλλήλους. Πρέπει να διαχειριστείτε τις ανάγκες τους, την κούρασή τους και το ηθικό τους. Ένας δυσαρεστημένος υπάλληλος μπορεί να γίνει επικίνδυνος, ενώ το λάθος άτομο στη λάθος θέση μπορεί να τινάξει την παραγωγή στον αέρα.

Κατασκευή και Σχεδιασμός: Είτε φτιάχνετε ένα high-tech εργαστήριο είτε διακοσμείτε το κατάστημα με τα κοτόπουλα, το παιχνίδι δίνει εργαλεία για λεπτομερή σχεδιασμό των χώρων.

Αναβαθμίσεις: Ο εξοπλισμός παίζει καθοριστικό ρόλο. Καλύτερα μηχανήματα σημαίνουν ποιοτικότερο προϊόν και μεγαλύτερο κέρδος, αλλά απαιτούν και μεγαλύτερη κατανάλωση πόρων.

Μια σάτιρα της αγοράς

Πέρα από τους μηχανισμούς, το παιχνίδι διακρίνεται για το μαύρο χιούμορ του. Η Dope Games καταφέρνει να σχολιάσει την εταιρική απληστία και τον καπιταλισμό, βάζοντας τον παίκτη στη θέση του απόλυτου «αφεντικού» που βλέπει τους ανθρώπους απλά ως γρανάζια μιας καλολαδωμένης μηχανής κέρδους. Το περιβάλλον του παιχνιδιού, μια ηλιόλουστη πόλη της δεκαετίας του '80, δημιουργεί την κατάλληλη αντίθεση με τις σκοτεινές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα πίσω από τις κλειστές πόρτες.

Είναι ένας τίτλος που απευθύνεται ξεκάθαρα σε όσους αγαπούν τα tycoon games (όπως το Theme Hospital ή το Two Point Hospital), αλλά αναζητούν κάτι με πιο «ενήλικο» και ριψοκίνδυνο θέμα. Η ελευθερία που δίνεται στον παίκτη να χαράξει τη δική του πορεία, επιλέγοντας ποια παράνομα προϊόντα θα παράγει και ποιες νόμιμες επιχειρήσεις θα ανοίξει, αυξάνει σημαντικά την αντοχή του τίτλου στον χρόνο.

Πώς να το αποκτήσετε

Η διαδικασία είναι η γνωστή και απλή. Αρκεί να διαθέτετε λογαριασμό στο Epic Games Store. Μεταβαίνετε στη σελίδα του παιχνιδιού, πατάτε το κουμπί «Get» και το Definitely Not Fried Chicken προστίθεται μόνιμα στη βιβλιοθήκη σας.

Η προσφορά έχει ήδη ξεκινήσει και θα παραμείνει ενεργή για μία εβδομάδα. Συγκεκριμένα, έχετε περιθώριο μέχρι την επόμενη Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου, οπότε και θα αποκαλυφθεί το επόμενο δωρεάν παιχνίδι της πλατφόρμας. Αν ψάχνετε κάτι για να «κάψετε» το Σαββατοκύριακο χτίζοντας την δική σας αυτοκρατορία (νόμιμη ή μη), αυτή είναι η ιδανική ευκαιρία.

Definitely Not Fried Chicken - [Epic Games Store Link]

