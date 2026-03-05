Epic Games Store: Διαθέσιμο δωρεάν το Turnip Boy Robbs a Bank

Το Turnip Boy Robbs a Bank είναι ο νέος δωρεάν τίτλος του Epic Games Store, αντικαθιστώντας την προηγούμενη προσφορά της πλατφόρμας. Οι χρήστες στην Ελλάδα μπορούν να προσθέσουν το rogue-lite παιχνίδι δράσης μόνιμα στη βιβλιοθήκη τους χωρίς κανένα κόστος, με τη σχετική προθεσμία να εκπνέει την επόμενη Πέμπτη στις 18:00 ώρα Ελλάδος.

Η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται στη σταθερή στρατηγική της Epic Games να προσφέρει δωρεάν τίτλους σε εβδομαδιαία βάση, προσελκύοντας νέους χρήστες και διατηρώντας ενεργό το υπάρχον πελατολόγιό της. Το Turnip Boy Robbs a Bank, το οποίο κυκλοφόρησε στις αρχές του 2024, αποτελεί μια αξιοσημείωτη indie παραγωγή που απέσπασε θετικές κριτικές για το ιδιαίτερο χιούμορ και τους γρήγορους ρυθμούς του.

Από τη φοροδιαφυγή στη ληστεία

Σε αντίθεση με τον προκάτοχό του, Turnip Boy Commits Tax Evasion, το οποίο αντλούσε έμπνευση από τα κλασικά 2D παιχνίδια δράσης-περιπέτειας, το Turnip Boy Robbs a Bank αλλάζει ριζικά το μοντέλο του gameplay. Εισάγει ένα σύστημα twin-stick shooter ενσωματωμένο σε ένα roguelite πλαίσιο. Ο κεντρικός χαρακτήρας, ένα ραπανάκι με εγκληματικές τάσεις, συνεργάζεται με την "Pickled Gang" για να οργανώσει και να εκτελέσει τη μεγαλύτερη ληστεία στην ιστορία της Botanical Bank.

Η δομή του παιχνιδιού βασίζεται σε διαδοχικές προσπάθειες (runs). Σε κάθε προσπάθεια, ο παίκτης καλείται να εισβάλει στην τράπεζα, να αποσπάσει όσα περισσότερα χρήματα και αντικείμενα αξίας μπορεί, και να επιστρέψει στη βάση του πριν εξοντωθεί από το προσωπικό ασφαλείας. Η δυσκολία αυξάνεται κλιμακωτά, με την παρουσία απλών φρουρών, ειδικών δυνάμεων καταστολής, αλλά και απαιτητικών boss fights που δοκιμάζουν τα αντανακλαστικά του χρήστη.

Η πρόοδος του παίκτη εξαρτάται άμεσα από τη διαχείριση των πόρων. Τα χρήματα που συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια μιας ληστείας μπορούν να επενδυθούν στο dark web (εντός του παιχνιδιού) για την αγορά μόνιμων αναβαθμίσεων. Αυτές οι αναβαθμίσεις περιλαμβάνουν βελτιώσεις στα στατιστικά του χαρακτήρα, ισχυρότερο οπλισμό και νέα εργαλεία που διευκολύνουν την πρόσβαση σε προηγουμένως κλειδωμένα τμήματα της τράπεζας.

Ο οπλισμός παρουσιάζει εξαιρετική ποικιλία, ξεφεύγοντας από τα συμβατικά πρότυπα. Ο παίκτης μπορεί να εξοπλιστεί με αντικείμενα που κυμαίνονται από κλασικά πυροβόλα όπλα έως εξωφρενικές δημιουργίες, όπως τεράστια σπαθιά, όπλα που εκτοξεύουν κάκτους, ακόμη και ραδιενεργά απόβλητα. Η συνεχής εναλλαγή όπλων αποτελεί βασικό στοιχείο της επιβίωσης.

Οπτικός τομέας και χαρακτήρες

Η Snoozy Kazoo διατηρεί την αναγνωρίσιμη pixel art αισθητική που καθιέρωσε το franchise. Τα γραφικά είναι πολύχρωμα, λεπτομερή και γεμάτα οπτικά αστεία που συμπληρώνουν την ανάλαφρη ατμόσφαιρα του τίτλου. Η κάτοψη εξυπηρετεί απόλυτα τις ανάγκες του twin-stick shooting, προσφέροντας καθαρή εικόνα του πεδίου μάχης, ακόμη και όταν η οθόνη γεμίζει με εχθρούς και πυρά.

Το σύμπαν του παιχνιδιού κατοικείται από μια ποικιλία ιδιόρρυθμων χαρακτήρων, βασισμένων σε τρόφιμα και φυτά. Η αλληλεπίδραση μαζί τους, είτε πρόκειται για συμμάχους στη βάση επιχειρήσεων είτε για ομήρους εντός της τράπεζας, αποκαλύπτει νέες πτυχές της υποτυπώδους αλλά άκρως σατιρικής πλοκής.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και απαιτήσεις συστήματος

Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα του Turnip Boy Robbs a Bank είναι η εξαιρετική βελτιστοποίηση του κώδικα, η οποία επιτρέπει την ομαλή εκτέλεσή του ακόμη και σε υπολογιστές χαμηλών προδιαγραφών.

Ελάχιστες Απαιτήσεις:

Λειτουργικό Σύστημα: Windows 10

Windows 10 Επεξεργαστής: Intel Core i3 ή αντίστοιχος AMD

Intel Core i3 ή αντίστοιχος AMD Μνήμη: 4 GB RAM

4 GB RAM Κάρτα Γραφικών: Intel HD Graphics ή αντίστοιχη

Intel HD Graphics ή αντίστοιχη Αποθηκευτικός Χώρος: 2 GB διαθέσιμου χώρου

Οι παραπάνω προδιαγραφές καθιστούν τον τίτλο προσβάσιμο στη συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών, ανεξαρτήτως του αν διαθέτουν εξειδικευμένο hardware για gaming.

Με τη ματιά του Techgear

Η προσθήκη του Turnip Boy Robbs a Bank στα δωρεάν παιχνίδια του Epic Games Store αποδεικνύει την επιλογή της πλατφόρμας να εναλλάσσει AAA τίτλους με ποιοτικές indie παραγωγές. Για το ελληνικό κοινό, που συχνά αναζητά τίτλους υψηλής ψυχαγωγικής αξίας χωρίς οικονομική επιβάρυνση, αυτή η προσφορά κρίνεται εξαιρετική. Το παιχνίδι διαθέτει ισχυρό "pick-up-and-play" χαρακτήρα, καθιστώντας το ιδανικό για σύντομα sessions.

Παρά τον φαινομενικά απλό, καρτουνίστικο σχεδιασμό του, ο μηχανισμός του roguelite loop είναι αρκετά βαθύς και εθιστικός. Η μετάβαση από το στοιχείο της γρίφου-εξερεύνησης του πρώτου παιχνιδιού σε καθαρή, φρενήρη δράση λειτούργησε ευεργετικά για το franchise, προσφέροντας ένα άρτιο τεχνικά και διασκεδαστικό αποτέλεσμα που αξίζει να προστεθεί ψηφιακά στη συλλογή κάθε gamer.

