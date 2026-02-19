Epic Games Store: Δωρεάν ένα Visual Novel που ξεχωρίζει

Για τον βιαστικό αναγνώστη (TL;DR)

Δωρεάν προσθήκη: Το visual novel Return to Ash είναι διαθέσιμο δωρεάν στο Epic Games Store έως τις 26 Φεβρουαρίου 2026.

Το visual novel είναι διαθέσιμο δωρεάν στο Epic Games Store έως τις 26 Φεβρουαρίου 2026. Μικρό αλλά βαρύ: Μια έντονη αφηγηματική εμπειρία 2-4 ωρών με θέμα τη μεταθανάτια ζωή και πολλαπλά φινάλε.

Μια έντονη αφηγηματική εμπειρία 2-4 ωρών με θέμα τη μεταθανάτια ζωή και πολλαπλά φινάλε. Εγγύηση ποιότητας: Αναπτύχθηκε από τη Serenity Forge, γνωστή για τη συμμετοχή της σε τίτλους όπως το Doki Doki Literature Club Plus και To the Moon .

Αναπτύχθηκε από τη Serenity Forge, γνωστή για τη συμμετοχή της σε τίτλους όπως το και . Έξτρα Loot: Δωρεάν αποκλειστικό starter pack για το MMOFPS Stalcraft με εξοπλισμό και 7 ημέρες premium πρόσβασης.

Η εβδομαδιαία ιεροτελεστία του Epic Games Store καλά κρατεί, καθώς η πλατφόρμα μάς προσφέρει από σήμερα το Return to Ash. Η εταιρεία αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι η στρατηγική της για την προσέλκυση χρηστών δεν βασίζεται μόνο σε ηχηρά blockbusters, αλλά και στην επιμέλεια ποιοτικών indie εμπειριών που στοχεύουν κατευθείαν στο συναίσθημα.

Τι να περιμένετε

Το Return to Ash μάς βάζει στα παπούτσια της Ashleigh. Μετά από μια εξαντλητική μάχη με μια ανίατη ασθένεια, ξυπνά σε ένα ατελείωτο, λευκό κενό. Εκεί που περίμενε πόνο, νιώθει απρόσμενα υγιής. Σε αυτό το ιδιότυπο καθαρτήριο, η πρωταγωνίστρια έρχεται αντιμέτωπη με άλλες εγκλωβισμένες ψυχές και μια μασκοφόρο οντότητα που αυτοαποκαλείται «Θάνατος».

Οι 2 έως 4 ώρες που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή του ίσως φανούν λίγες στους λάτρεις των RPGs των 100 ωρών. Στην πράξη, όμως, αυτή η συμπυκνωμένη διάρκεια είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται το σύγχρονο, πιεσμένο κοινό. Είναι μια εμπειρία ενός απογεύματος, η οποία χάρη στα πολλαπλά endings προσφέρει ουσιαστικό replayability.

Παράλληλα, για να ικανοποιήσει και τους action gamers, η Epic ρίχνει στο τραπέζι ένα premium pack για το Stalcraft. Αυτό το ξεχωριστό free-to-play MMOFPS, που παντρεύει τα gunplay mechanics με μια ατμόσφαιρα τύπου S.T.A.L.K.E.R. και γραφικά όμοια με του Minecraft, γίνεται άμεσα πιο ελκυστικό. Το πακέτο προσφέρει όπλα, πανοπλίες, cosmetics και 7 μέρες premium, δίνοντας ένα ισχυρό head-start. Είναι μια έξυπνη, υπολογισμένη κίνηση από την Epic για να δελεάσει τους παίκτες να κατεβάσουν τον client της, αντί να παίζουν μέσω Steam.

Όπως πάντα, έχετε στη διάθεση σας 7 ημέρες για να προσθέσετε τα δύο παιχνίδια στη βιβλιοθήκη σας και να τα κρατήσετε για πάντα δικά σας, αρκεί να ολοκληρώσετε την εικονική αγορά τους με μηδενικό αντίτιμο έως την επόμενη Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026 στις 18:00 ώρα Ελλάδας.

Return to Ash - [Epic Games Store Link]

Stalcraft X Starter Edition - [Epic Games Store Link]