Ανατροπή στην ιστορία της Εξέλιξης: Η ζωή εμφανίστηκε στη Γη 1 δισ. χρόνια νωρίτερα

Μέχρι σήμερα, τα σχολικά βιβλία και η ακαδημαϊκή κοινότητα βάδιζαν σε ένα σχετικά στέρεο μονοπάτι: η Γη για το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας της ήταν ένας πλανήτης μικροβίων. Η «πραγματική», πολύπλοκη ζωή –αυτή που οδηγεί σε φυτά, ζώα και τελικά στον άνθρωπο– θεωρούταν ότι έκανε την εμφάνισή της περίπου πριν από 635 εκατομμύρια χρόνια. Ωστόσο, νέα ευρήματα από τη λεκάνη της Franceville στην Γκαμπόν έρχονται να ανατρέψουν αυτό το χρονοδιάγραμμα, μεταθέτοντας τον δείκτη του ρολογιού της εξέλιξης πολύ πιο πίσω.

Το «ξεχασμένο» πείραμα της Γκαμπόν

Σύμφωνα με δημοσίευση διεθνούς ερευνητικής ομάδας, με επικεφαλής τον καθηγητή Ernest Chi Fru από το Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ, τα απολιθώματα που εντοπίστηκαν στην Κεντρική Αφρική δεν είναι απλώς τυχαία πετρώματα. Πρόκειται για ενδείξεις οργανισμών που μοιάζουν με ευκαρυωτικά κύτταρα – τις σύνθετες δομές που αποτελούν τη βάση κάθε πολυκύτταρης ζωής.

Το εντυπωσιακό στοιχείο δεν είναι μόνο η ύπαρξή τους, αλλά το πότε έζησαν. Η χρονολόγηση τους τοποθετεί 1,5 δισεκατομμύριο χρόνια πριν από την καθιερωμένη επιστημονική παραδοχή για την εμφάνιση τέτοιων μορφών ζωής. Αν η υπόθεση επαληθευτεί, μιλάμε για μια βιολογική επανάσταση που συνέβη στη σιωπή, πολύ πριν τα διάσημα «ξαδέρφια» της Κάμβριας περιόδου κατακλύσουν τους ωκεανούς.

Ο ρόλος της γεωλογίας και του φωσφόρου

Η έρευνα δεν στέκεται μόνο στην περιγραφή των απολιθωμάτων, αλλά προσφέρει και το απαραίτητο γεωλογικό πλαίσιο. Η εμφάνιση αυτών των οργανισμών φαίνεται να συνδέεται άμεσα με μια υποθαλάσσια ηφαιστειακή δραστηριότητα και τη σύγκρουση δύο τεκτονικών πλακών. Αυτό το βίαιο γεωλογικό γεγονός δημιούργησε μια περίκλειστη εσωτερική θάλασσα, πλούσια σε θρεπτικά συστατικά.

Οι επιστήμονες εντόπισαν υψηλές συγκεντρώσεις φωσφόρου και οξυγόνου στα πετρώματα της περιοχής, δύο συστατικά που λειτουργούν ως «καύσιμα» για την εξέλιξη. Σε αυτό το προστατευμένο, υπερ-τροφικό περιβάλλον, η ζωή βρήκε την ευκαιρία να πειραματιστεί. Από τις απλές βακτηριακές μορφές, πέρασε σε κάτι πιο σύνθετο, πιο μεγάλο και πιο απαιτητικό ενεργειακά.

Μια «προπόνηση» που δεν οδήγησε στο τελικό ματς

Το πιο συναρπαστικό –και ίσως το πιο τραγικό– κομμάτι αυτής της ανακάλυψης είναι η κατάληξή της. Γιατί, αν η πολύπλοκη ζωή ξεκίνησε τόσο νωρίς, χρειάστηκε να περιμένουμε άλλα 1,5 δισεκατομμύρια χρόνια για να κυριαρχήσει;

Η απάντηση βρίσκεται στην ίδια την φύση του περιβάλλοντος που τη δημιούργησε. Η εσωτερική θάλασσα της Γκαμπόν ήταν μια όαση, αλλά ήταν απομονωμένη. Σε αντίθεση με την παγκόσμια εξάπλωση της ζωής κατά την Εδιακρανική περίοδο (635 εκατ. χρόνια πριν), οι οργανισμοί της Franceville ήταν εγκλωβισμένοι. Όταν τα θρεπτικά συστατικά εξαντλήθηκαν και οι περιβαλλοντικές συνθήκες άλλαξαν, αυτοί οι πρωτοπόροι εξαφανίστηκαν.

Ο καθηγητής Chi Fru το περιγράφει ως ένα «αποτυχημένο πείραμα». Η φύση προσπάθησε, δημιούργησε τις προϋποθέσεις, αλλά η προσπάθεια δεν είχε την απαραίτητη διάρκεια ή την παγκόσμια εμβέλεια για να αλλάξει τη ροή της ιστορίας μόνιμα. Ήταν μια «άκυρη εκκίνηση» στην κούρσα της εξέλιξης.

Τι σημαίνει αυτό για την κατανόηση της ζωής;

Η ανακάλυψη αυτή αλλάζει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη βιολογία σε πλανητικό επίπεδο. Μας δείχνει ότι:

Η εξέλιξη δεν είναι γραμμική: Δεν είναι μια σκάλα που ανεβαίνουμε σκαλί-σκαλί χωρίς επιστροφή. Είναι μια διαδικασία με δοκιμές, λάθη, πισωγυρίσματα και αδιέξοδα. Οι συνθήκες είναι το παν: Η ύπαρξη ζωής δεν αρκεί. Χρειάζεται το κατάλληλο γεωχημικό «κοκτέιλ» για να γίνει το άλμα προς την πολυπλοκότητα. Το προηγούμενο της εξαφάνισης: Ακόμα και ανεπτυγμένες μορφές ζωής μπορούν να αφανιστούν πλήρως αν το οικοσύστημά τους είναι περιορισμένο και δεν μπορεί να προσαρμοστεί.

Αντίλογος και επιστημονική επιφυλακτικότητα

Όπως συμβαίνει με κάθε μεγάλη ανατροπή, η επιστημονική κοινότητα παραμένει προσεκτική. Δεν λείπουν οι φωνές που υποστηρίζουν ότι τα ευρήματα μπορεί να μην είναι πολυκύτταροι οργανισμοί, αλλά αποικίες μονοκύτταρων βακτηρίων που απλώς μιμούνται πολύπλοκες δομές (στρωματόλιθοι).

Ωστόσο, η νέα μελέτη προσθέτει ισχυρά γεωχημικά δεδομένα στη συζήτηση, καθιστώντας την υπόθεση της «πρώιμης ζωής» πιο ισχυρή από ποτέ. Αν επιβεβαιωθεί οριστικά, θα πρέπει να ξαναγράψουμε τα κεφάλαια της προϊστορίας, αναγνωρίζοντας ότι η Γη ήταν ένας πλανήτης γεμάτος εκπλήξεις πολύ νωρίτερα από όσο τολμούσαμε να φανταστούμε.