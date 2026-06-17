Αναβαθμίστε οικονομικά το PC σας με Office 2024 Pro και Windows 11 Pro από 12,25€

Σύνοψη

Το νέο πακέτο (bundle) του Godeal24 προσφέρει το Office 2024 Pro και τα Windows 11 Pro στην τιμή των 27,25€.

Η αγορά των αντίστοιχων αδειών απευθείας από το επίσημο κατάστημα της Microsoft αγγίζει τα 440€.

Οι προσφερόμενες άδειες είναι εφ’ όρου ζωής, καταργώντας την ανάγκη για μηνιαίες συνδρομές τύπου Microsoft 365.

Το λογισμικό παραδίδεται άμεσα μέσω email και συνοδεύεται από διαρκή τεχνική υποστήριξη.

Διατίθενται εκπτώσεις σε λειτουργικά συστήματα, με τα Windows 11 Pro να πωλούνται στα 12,25€.

Η μετάβαση στις νεότερες εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων και σουιτών γραφείου αποτελεί σταθερή ανάγκη για επαγγελματίες και απλούς χρήστες. Η νεότερη έκδοση του Office 2024 Professional Plus από τη Microsoft αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη τεχνολογική εξέλιξη της σουίτας από το 2021. Ωστόσο, το κόστος απόκτησης παραμένει υψηλό. Η αγορά μιας μεμονωμένης άδειας Office Professional Plus 2024 από το επίσημο κατάστημα της Microsoft κοστίζει 239,99€. Αν σε αυτό προστεθεί η άδεια για τα Windows 11 Pro, η οποία απαιτεί επιπλέον 199,99€ , το συνολικό κόστος για την εγκατάσταση λογισμικού σε έναν μόνο υπολογιστή αγγίζει τα 440€.

Το Godeal24 παρουσίασε το νέο πακέτο Office 2024 Pro και Windows 11 Pro, το οποίο επιτρέπει την απόκτηση και των δύο αδειών με εφ' όρου ζωής ισχύ σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή, η οποία διαμορφώνεται στα 27,25€. Αυτό το μοντέλο αγοράς απαλλάσσει τους χρήστες από μηνιαίες χρεώσεις, αυτόματες ανανεώσεις και την παγίδα των μόνιμων συνδρομών στο MS 365, καθώς ο χρήστης πληρώνει το ποσό μία φορά και χρησιμοποιεί το λογισμικό για πάντα.

Αναβαθμίσεις και δυνατότητες του Office 2024 και του Windows 11

Το Office 2024 δεν περιορίζεται σε επιφανειακές αλλαγές. Η νέα σουίτα ενσωματώνει τη μοντέρνα αισθητική Fluent Design, η οποία εναρμονίζεται πλήρως με το γραφικό περιβάλλον των Windows 11, προσφέροντας παράλληλα ουσιαστικές εσωτερικές αναβαθμίσεις. Οι κλασικές εφαρμογές γραφείου (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote και Access) εγκαθίστανται τοπικά στον υπολογιστή του χρήστη και παραμένουν μόνιμα στην κατοχή του.

Για την ιδανική αξιοποίηση αυτών των χαρακτηριστικών, τα Windows 11 Pro αποτελούν το κατάλληλο περιβάλλον λειτουργίας, καθώς παρέχουν σύγχρονη ασφάλεια, ανανεωμένο περιβάλλον χρήστη και την τεχνητή νοημοσύνη του Copilot ενσωματωμένη στο σύστημα. Η επιλογή του Godeal24 να δημιουργήσει πακέτα που συνδυάζουν το νεότερο Office με το νεότερο λειτουργικό σύστημα των Windows αποσκοπεί ακριβώς στην παροχή αυτών των δυνατοτήτων σε ιδιαίτερα προσιτή τιμή.

Τα πακέτα προσφορών (Bundles)

Οι προσφορές στα πακέτα συνδυάζουν λειτουργικά συστήματα και σουίτες γραφείου. Οι διαθέσιμες επιλογές έχουν ως εξής:

Εκπτώσεις σε Μεμονωμένες Άδειες Office

Για όσους επιθυμούν μόνο τη σουίτα γραφείου, το Godeal24 παρέχει σημαντικές μειώσεις τιμών. Συγκεκριμένα, η άδεια Office 2024 Pro προσφέρεται στην τιμή των 16,99€, η οποία είναι αισθητά χαμηλότερη από την επίσημη τιμή των 239,99€. Παρέχονται επίσης γνήσιες άδειες μόνιμης ισχύος με μεγάλο ποσοστό έκπτωσης.

Αναλυτικά:

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το απόθεμα είναι περιορισμένο και οι τιμές αναμένεται να αυξηθούν, καθιστώντας αναγκαία την άμεση αγορά.

Προσφορές σε λειτουργικά συστήματα Windows

Πολλοί χρήστες έρχονται αντιμέτωποι με την ενοχλητική ειδοποίηση "Activate Windows" στην οθόνη τους. Παρότι αυτό αποτελεί συχνό πρόβλημα, η πληρωμή 199€ για μια πλήρη άδεια αποτελεί σημαντικό έξοδο. Το Godeal24 παρέχει λύση, διαθέτοντας την άδεια Windows 11 Pro με μόλις 12,25€. Αν και οι προσφορές για τα Windows 11 δεν είναι σπάνιες, η τρέχουσα προσφορά είναι εξαιρετικά προνομιακή.

Επιπλέον εργαλεία και λογισμικό βελτιστοποίησης

Πέραν των προϊόντων της Microsoft, το Godeal24 παρέχει εκατοντάδες εργαλεία για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας στην εργασία, καθώς το κατάστημα διαθέτει αποκλειστικά γνήσιο και χρηστικό λογισμικό.

Ορισμένες από τις προσφορές περιλαμβάνουν:

Η αξιοπιστία και η εμπειρία αγοράς από το Godeal24

Η επιλογή της κατάλληλης πλατφόρμας αγοράς ψηφιακών αδειών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αξιοπιστία της. Το Godeal24 παρέχει γνήσιες και εγγυημένες άδειες λογισμικού, οι οποίες παραδίδονται άμεσα σε ψηφιακή μορφή. Κατά τη διαδικασία αγοράς, δεν προκύπτουν έξοδα αποστολής ή κρυφές χρεώσεις, διασφαλίζοντας ότι ο καταναλωτής προμηθεύεται αυθεντικά προϊόντα της Microsoft σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές.

Επιπρόσθετα, η πλατφόρμα διαθέτει εξειδικευμένη ομάδα εξυπηρέτησης πελατών, η οποία παρέχει δωρεάν τεχνική υποστήριξη τόσο πριν όσο και μετά την ολοκλήρωση της αγοράς, εγγυώμενη την ομαλή εξυπηρέτηση του χρήστη. Η εγκυρότητα του Godeal24 αποδεικνύεται και από την εμπιστοσύνη των χρηστών παγκοσμίως, συγκεντρώνοντας χιλιάδες αυθεντικές κριτικές και υψηλή βαθμολογία 4,8 αστέρων στην πλατφόρμα αξιολογήσεων Trustpilot.

Οι συγκεκριμένες άδειες χαρακτηρίζονται από τη γνησιότητά τους, την άμεση παράδοση μέσω email και την υποστήριξη εφ' όρου ζωής. Οι ποσότητες είναι περιορισμένες και η τιμή εκκίνησης ενδέχεται να μην παραμείνει σταθερή. Κατά συνέπεια, ο χρήστης που επιλέγει το Godeal24 πραγματοποιεί μια ορθή επένδυση σε αυθεντικά προϊόντα, τα οποία υποστηρίζονται από εξαιρετικές υπηρεσίες και προσφέρουν αξία σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Η επικοινωνία με την πλατφόρμα πραγματοποιείται εύκολα μέσω της διεύθυνσης service @ godeal24.com.