Andor: Η δεύτερη σεζόν έρχεται στο Disney+ στις 23 Απριλίου

Η υποψήφια για Emmyσειρά θρίλερ της Lucasfilm, Andor, επιστρέφει για το πολυπόθητο φινάλε, στις 23 Απριλίου, αποκλειστικά στο Disney+. Στον 2ο κύκλο της σειράς, θα δούμε τους χαρακτήρες και τις σχέσεις τους να εντείνονται καθώς ο πόλεμος πλησιάζει και ο Cassian γίνεται κεντρικό πρόσωπο στην Rebel Alliance. Όλοι θα δοκιμαστούν και καθώς τα διακυβεύματα αυξάνονται, οι προδοσίες, οι θυσίες και οι αντικρουόμενες ατζέντες θα αποκτήσουν ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα.

Το Disney+ έδωσε στη δημοσιότητα ένα special look, νέο πόστερ και νέες εικόνες, για τον 2ο κύκλο της σειράς θρίλερ της Lucasfilm, «Andor», που έρχεται 23 Απριλίου στο Disney+. To special look προσφέρει μια εσωτερική ματιά στη δημιουργία της συναρπαστικής σειράς.

Γεμάτη πολιτικές ίντριγκες, κίνδυνο, ένταση και υψηλά διακυβεύματα, η σειρά αποτελεί prequel του «Rogue One: A Star Wars Story», που αφηγήθηκε την ιστορία μιας ηρωικής ομάδας επαναστατών που κλέβουν τα σχέδια του απόλυτου όπλου καταστροφής της Αυτοκρατορίας, του Death Star, προετοιμάζοντας το έδαφος για τα γεγονότα της ταινίας του 1977. Το «Andor» μας ταξιδεύει πέντε χρόνια πριν από τα γεγονότα του «Rogue One» για να διηγηθεί την ιστορία του ήρωα της ταινίας, Cassian Andor, και τη μεταμόρφωσή του από έναν αδιάφορο, κυνικό άνθρωπο σε έναν επαναστάτη ήρωα που βαδίζει προς το επικό του πεπρωμένο.

Ο δημιουργός και executive producer, Tony Gilroy, δηλώνει: «Ένα από τα πιο συναρπαστικά στοιχεία στη δημιουργία του «Andor», είναι το εύρος της ιστορίας και οι χαρακτήρες που γνωρίζουμε: απλοί άνθρωποι, άρχοντες της Αυτοκρατορίας, παθιασμένοι επαναστάτες. Είναι αληθινοί άνθρωποι που παίρνουν επικές αποφάσεις, όλοι τους αντιμέτωποι με ερωτήματα που φέρουν τρομακτικές συνέπειες. Το ταξίδι του Cassian είναι η ψυχή και η ραχοκοκαλιά της ιστορίας μας, αλλά είναι και η χορωδία που δίνει ζωή στη σειρά. Ανυπομονώ για το κοινό να δει πού θα μας οδηγήσει ο 2ος κύκλος.»

Ο τελευταίος κύκλος της σειράς της Lucasfilm, «Andor», θα αποτελείται από 12 επεισόδια, χωρισμένα σε τέσσερα κεφάλαια των τριών επεισοδίων το καθένα.

Στον δεύτερο κύκλο του «Andor» πρωταγωνιστούν οι Diego Luna, Stellan Skarsgård, Genevieve O’Reilly, Denise Gough, Kyle Soller, Adria Arjona, Faye Marsay, Varada Sethu, Elizabeth Dulau, Alan Tudyk, καθώς και οι Ben Mendelsohn και Forest Whitaker.

Η σειρά δημιουργήθηκε από τον Tony Gilroy, ο οποίος είναι επίσης executive producer μαζί με τους Kathleen Kennedy, Sanne Wohlenberg, Diego Luna, Luke Hull και John Gilroy. Ο Tony Gilroy έγραψε τα πρώτα τρία επεισόδια, ο Beau Willimon τα επεισόδια 4-6, ο Dan Gilroy τα επεισόδια 7-9 και ο Tom Bissell τα επεισόδια 10-12. Τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι Ariel Kleiman (Επεισόδια 1-6), Janus Metz (Επεισόδια 7-9) και Alonso Ruizpalacios (Επεισόδια 10-12).

Το Disney+ φέρνει μια προσφορά περιορισμένου χρόνου, ακριβώς την κατάλληλη στιγμή για πολυαναμενόμενες πρεμιέρες, όπως τον 2ο κύκλο του «Andor», το «Daredevil: Born Again» (τώρα διαθέσιμο) της Marvel Television και της ταινίας «Βαϊάνα 2» (12 Μαρτίου) από τα Walt Disney Animation Studios, καθώς και για τις πρόσφατες επιτυχίες και βραβευμένες σειρές όπως «Paradise», «Χίλια Χτυπήματα», «High Potential» (Μέρος Α’, τώρα διαθέσιμο) και το επικό θρίλερ επιστημονικής φαντασίας «Alien: Romulus».

