Η Ubisoft ετοιμάζει τηλεοπτική σειρά Far Cry στο FX!

Μια τηλεοπτική μεταφορά της γνωστής σειράς βιντεοπαιχνιδιών Far Cry της Ubisoft φαίνεται πως βρίσκεται ήδη στα σκαριά, με το κανάλι FX να έχει αναλάβει την παραγωγή. Η πληροφορία δεν προήλθε από διαρροή, αλλά από την ίδια την Ubisoft, η οποία ανάρτησε σχετική ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα της. Αν και η δημοσίευση αφαιρέθηκε πολύ γρήγορα και ανακατευθύνθηκε στην κεντρική σελίδα, οι χρήστες του Reddit πρόλαβαν να αποθηκεύσουν τις λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με όσα διέρρευσαν, δημιουργοί της σειράς θα είναι ο Rob McElhenney (γνωστός από τα It's Always Sunny in Philadelphia, Mythic Quest και Welcome to Wrexham) και ο Noah Hawley (Fargo, Alien: Earth). Ο Hawley θα αναλάβει και χρέη showrunner, ενώ ο McElhenney αναμένεται να πρωταγωνιστήσει. Η ομάδα παραγωγής περιλαμβάνει επίσης τον Jackie Cohn για τη More Better Productions, τον Michael Garcia για την 26Keys Productions, τον Nick Frenkel για την 3Arts Entertainment, καθώς και τα στελέχη της Ubisoft Gerard Guillemot, Margaret Boykin και Austin Dill.

Η Margaret Boykin, επικεφαλής περιεχομένου ταινιών και τηλεόρασης της Ubisoft Film & Television, χαρακτήρισε τη συνεργασία ως «μια σπάνια σύμπραξη ταλέντων». Όπως τόνισε, η σειρά Far Cry θα είναι «μια ψυχολογική καταιγίδα που δεν διστάζει να εμβαθύνει στις πιο σκοτεινές και παράλογες πτυχές της ανθρώπινης φύσης», κάτι που, σύμφωνα με την ίδια, ταιριάζει απόλυτα με το τολμηρό ύφος αφήγησης του FX.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για μια ανθολογική δραματική σειρά. Αυτό σημαίνει ότι κάθε σεζόν θα εκτυλίσσεται σε έναν νέο κόσμο, με διαφορετικούς χαρακτήρες και ιστορίες, ακολουθώντας τη φιλοσοφία των βιντεοπαιχνιδιών Far Cry που δεν έχουν συνεχή αφήγηση αλλά αυτόνομα σενάρια. Η επιλογή αυτή επιτρέπει μεγάλη δημιουργική ελευθερία, καθώς και την εξερεύνηση διαφορετικών θεματικών και τοπίων σε κάθε κύκλο επεισοδίων.

Παρότι η Ubisoft δεν έχει δώσει επίσημη επιβεβαίωση μετά την αφαίρεση της ανάρτησης, η πληροφορία συνάδει με τις πρόσφατες στρατηγικές κινήσεις της εταιρείας. Τον περασμένο Μάρτιο, ο γαλλικός κολοσσός ίδρυσε μια νέα θυγατρική με στόχο την ανάπτυξη των τριών βασικών του franchise – Assassin’s Creed, Rainbow Six και Far Cry. Η κίνηση αυτή ήρθε λίγο μετά την επένδυση 1,16 δισ. ευρώ από τον κινεζικό όμιλο Tencent, ο οποίος απέκτησε μειοψηφικό πακέτο στη νέα εταιρική οντότητα.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η δημιουργία αυτής της θυγατρικής επιτρέπει στην Ubisoft να αξιοποιήσει καλύτερα τα πνευματικά της δικαιώματα, όχι μόνο στον χώρο των βιντεοπαιχνιδιών αλλά και σε άλλες μορφές ψυχαγωγίας, όπως τηλεοπτικές παραγωγές και ταινίες. Παράλληλα, υπάρχουν εκτιμήσεις ότι τέτοιου είδους επιχειρηματικές κινήσεις μπορούν να αυξήσουν την αξία της νέας εταιρείας, πιθανώς και περισσότερο από την ίδια την Ubisoft, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει αντιμετωπίσει πτώση της μετοχής και μέτριες εμπορικές επιδόσεις σε αρκετές κυκλοφορίες της.

