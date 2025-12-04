Emily in Paris: Δείτε το νέο trailer για την επερχόμενη 5η σεζόν στο Netflix

Το Emily in Paris ετοιμάζεται να επιστρέψει στο Netflix, αλλά φέτος ο τίτλος γίνεται περισσότερο ειρωνεία παρά πραγματικότητα. Το trailer για την 5η σεζόν αποκαλύπτει ότι η Emily Cooper αφήνει (προσωρινά ή όχι, μένει να φανεί) τη Γαλλία για μια νέα ευρωπαϊκή περιπέτεια στη Ρώμη. Και για μια σειρά που έχει χτίσει την ταυτότητά της γύρω από τις πολιτισμικές συγκρούσεις, την αισθητική υπερβολή και την εξιδανίκευση του γαλλικού τρόπου ζωής, η στροφή προς την ιταλική πρωτεύουσα ανοίγει πολλές νέες αφηγηματικές πόρτες.

Στο trailer βλέπουμε για ακόμη μια φορά τη Lily Collins να επιστρέφει στον ρόλο της Emily Cooper, η οποία πλέον καλείται να ηγηθεί του ιταλικού παραρτήματος της Agence Grateau. Η Sylvie, πάντα αυστηρή αλλά και απροσδόκητα διορατική, την επιλέγει για αυτή την προαγωγή-μετακόμιση, αποδεικνύοντας ότι πίσω από τις ξινισμένες εκφράσεις της κρύβεται αναγνώριση. Αυτό αφήνει δεκάδες ερωτήματα: είναι η Emily έτοιμη για έναν εντελώς διαφορετικό επαγγελματικό και πολιτισμικό χάρτη; Και, πιο σημαντικό, πόσα από τα μαθήματα που έμαθε στο Παρίσι θα τη βοηθήσουν στην Ιταλία;

Το trailer δεν απομακρύνεται από την αισθητική υπεροχή που έχει κάνει το Emily in Paris τόσο αναγνωρίσιμο. Ακριβότερα ρούχα, υψηλή μόδα, παρορμητικές αποφάσεις, υπερβολικά ρομαντικές γωνιές πόλεων, όλα είναι εκεί, απλώς αυτή τη φορά με το θερμότερο, δραματικότερο φως της ρωμαϊκής κουλτούρας. Η σειρά φαίνεται πως θέλει να παίξει με την ιδέα ότι η Emily είναι καταδικασμένη να παλεύει για να ενσωματωθεί, ενώ ταυτόχρονα δεν μπορεί να σταματήσει τον ενθουσιασμό και την αφέλειά της, που την οδηγούν σε μια σειρά από αναμενόμενες, αλλά πάντα διασκεδαστικές, γκάφες.

Στο trailer, η Emily εμφανίζεται να ταλαντεύεται ανάμεσα στη φιλοδοξία και στην αβεβαιότητα. Η προαγωγή στην Agence Grateau τη μετατρέπει από ανασφαλή expat σε επικεφαλής ενός νέου γραφείου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι Ιταλοί συνεργάτες της θα υποδεχτούν την αμερικανική της αισιοδοξία με ανοιχτές αγκάλες. Το trailer αφήνει να εννοηθεί ότι θα υπάρξουν νέες επαγγελματικές συγκρούσεις, νέοι έρωτες, και φυσικά νέες παρεξηγήσεις. Φαίνεται όμως επίσης ότι το Παρίσι δεν είναι εντελώς εκτός εικόνας: ακούμε την ατάκα Emily in Paris να επαναλαμβάνεται, υπενθυμίζοντας ότι η πόλη που αποτέλεσε το σκηνικό της δικής της προσωπικής αλλαγής θα παραμείνει κάπως στο παρασκήνιο.

Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμη πώς θα μοιραστεί η δράση ανάμεσα στις δύο πόλεις, αλλά το trailer αφήνει το ενδεχόμενο επιστροφής ανοιχτό. Αυτό, από μόνο του, μπορεί να αποτελεί μια ισορροπία ανάμεσα στο να διατηρηθούν οι fans της παριζιάνικης ατμόσφαιρας και στο να δοθεί νέο οξυγόνο στη σειρά.

Το Emily in Paris Season 5 κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 18 Δεκεμβρίου.