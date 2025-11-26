Επιβεβαιώθηκε η τηλεοπτική μεταφορά του Far Cry!

Η φημολογία των τελευταίων μηνών τελικά επιβεβαιώθηκε: το Far Cry έρχεται στην τηλεόραση. Και όχι απλώς ως ακόμη μία εύκολη προσαρμογή videogame, αλλά ως ένα project που φέρνει μαζί δύο από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της σύγχρονης τηλεοπτικής δημιουργίας. Ο Noah Hawley, ο άνθρωπος πίσω από τα Fargo και Alien: Earth, συνεργάζεται με τον Rob Mac από το It’s Always Sunny in Philadelphia για να μετατρέψουν το franchise της Ubisoft σε ανθολογική σειρά που θα κάνει πρεμιέρα σε Hulu και Disney+. Ένα σενάριο που πριν λίγα χρόνια θα έμοιαζε απίθανο, σήμερα παίρνει επίσημα τον δρόμο της παραγωγής.

Η πρώτη ένδειξη είχε εμφανιστεί άτσαλα, όταν η Ubisoft ανέβασε —κατά λάθος— μια ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα της, για να τη διαγράψει λίγα λεπτά αργότερα. Το leak πυροδότησε συζητήσεις, αλλά κανείς δεν γνώριζε αν το project είχε πράγματι το πράσινο φως. Η πρόσφατη αποκάλυψη του The Hollywood Reporter ξεκαθάρισε οριστικά την κατάσταση: η σειρά δεν είναι φήμη, αλλά ενεργή παραγωγή με διανομή σε δύο από τις μεγαλύτερες streaming πλατφόρμες παγκοσμίως.

Το χρονοδιάγραμμα αρχίζει να βγάζει νόημα αν συνδυαστεί με ένα άλλο μεγάλο νέο: ο Noah Hawley υπέγραψε νωρίτερα αυτόν τον μήνα δεκαετές συμβόλαιο με το FX, σε συμφωνία εντυπωσιακής οικονομικής κλίμακας. Η επιστροφή του Alien: Earth για δεύτερη σεζόν δεν ήταν η μόνη δέσμευση του deal — άφηνε ξεκάθαρα χώρο για νέα μεγάλα projects. Το πρώτο από αυτά αποκαλύφθηκε τώρα: ένα Far Cry σε ανθολογική μορφή, με νέα ιστορία κάθε σεζόν, στο ίδιο δοκιμασμένο μοντέλο που καθιέρωσε το Fargo.

Το γεγονός ότι ο Rob Mac συνυπογράφει τη δημιουργική κατεύθυνση αποτελεί ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο του εγχειρήματος. Η συνύπαρξη της ανορθόδοξης, σατιρικής προσέγγισης του Mac με το βαρύ, φιλοσοφικό ύφος του Hawley μπορεί να αποτελέσει την ευκαιρία για μια τηλεοπτική σειρά που δεν θα ακολουθεί την πεπατημένη. Όπως ανέφεραν συνεργάτες των δημιουργών, το κοινό τους όραμα βασίζεται σε μια «κοινή ανοικονόμητη και φιλόδοξη ματιά», στοιχείο που προδίδει ότι η σειρά δεν θα είναι μια απλή αντιγραφή της φόρμουλας των παιχνιδιών.

Οι λεπτομέρειες της πλοκής παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό, αλλά ένα βασικό χαρακτηριστικό έχει ήδη κλειδώσει: κάθε σεζόν θα λέει μια εντελώς διαφορετική ιστορία, κάτι που δείχνει τεράστια εμπιστοσύνη από το FX σε ένα project που δεν έχει ακόμη καν γραφτεί. Η λογική της ανθολογίας, πάντως, ταιριάζει απόλυτα με τη φιλοσοφία του Far Cry, όπου κάθε τίτλος εξερευνά νέο τόπο, νέο κακό και νέα θεματική, από τυραννικά καθεστώτα και πολιτοφυλακές μέχρι θρησκευτικές λατρείες και αποκαλυπτικά σενάρια.

Προς το παρόν δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα, trailer ή επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας.