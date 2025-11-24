Το Hannibal ετοιμάζεται για τη μεγάλη επιστροφή

Δέκα χρόνια μετά το απότομο φινάλε του Hannibal στο NBC, ο δημιουργός της σειράς Bryan Fuller ανάβει επίσημα ξανά τη φωτιά των προσδοκιών. Μιλώντας στο Horror Queers Podcast, ο Fuller αποκάλυψε πως όχι μόνο έχει πλήρως διαμορφωμένο στο μυαλό του το πώς θα είναι η τέταρτη σεζόν, αλλά και ότι οι βασικοί πρωταγωνιστές Mads Mikkelsen και Hugh Dancy είναι έτοιμοι να επιστρέψουν!

Και δεν είναι μόνο οι δύο κεντρικοί ήρωες που δείχνουν πρόθυμοι να επιστρέψουν στον κόσμο του Thomas Harris. Σύμφωνα με τον Fuller, ολόκληρο σχεδόν το καστ (Lawrence Fishburne, Katie Isabelle, Caroline Dhavernas, Lara Jean Chorostecki, Aaron Abrams και Scott Thompson) έχει εκφράσει την επιθυμία του να μπει ξανά στον ρόλο του.

Το Hannibal, βασισμένο στη λογοτεχνική κληρονομιά του Harris, κατάφερε κατά τη διάρκεια τριών σεζόν να μετατρέψει μια ιστορία γνωστή από τον κινηματογράφο σε ένα αισθητικά τολμηρό ψυχολογικό θρίλερ. Στο επίκεντρο βρέθηκαν ο Mikkelsen ως ο ψυχίατρος και δολοφόνος Hannibal Lecter και ο Dancy ως ο εύθραυστος αλλά ιδιοφυής profiler Will Graham. Το τέλος της τρίτης σεζόν, με τους δύο άντρες να βυθίζονται από έναν γκρεμό αγκαλιασμένοι και έπειτα να… υπονοείται πως έχουν επιβιώσει και συνεχίζουν τις τελετουργικές τους κραιπάλες, άφησε ανοιχτές πόρτες που το fandom δεν έκλεισε ποτέ.

Ο Fuller δηλώνει πως γνωρίζει «ακριβώς τι είναι η 4η σεζόν», δίνοντας την εντύπωση ότι δεν πρόκειται για μια απλή ιδέα αλλά για ένα ολοκληρωμένο δημιουργικό σχέδιο. Εξομολογείται ότι η πρώτη σεζόν τον είχε περιορίσει σε πιο παραδοσιακές τηλεοπτικές φόρμες, ενώ η δεύτερη τον πλησίασε περισσότερο στο όραμά του. Στην τρίτη, όπως λέει, ένιωσε πως η σειρά έφτασε τελικά στο ύφος που ονειρευόταν: πιο εσωτερικό, πιο ονειρικό, πιο ελευθεριακό στην αφήγησή του. Οποιοσδήποτε περιμένει ένα τέταρτο κεφάλαιο περισσότερο προσγειωμένο ή τηλεοπτικά «συγκρατημένο», ίσως απογοητευτεί. Ο Fuller το καθιστά σαφές: η επόμενη σεζόν ακολουθεί την αισθητική τροχιά του τρίτου κύκλου.

Παρά τον ενθουσιασμό του δημιουργού και των ηθοποιών, οι προκλήσεις που ορθώνονται μπροστά δεν είναι αμελητέες. Η απώλεια της Martha de Laurentiis, βασικής παραγωγού του franchise, δημιουργεί περίπλοκες παραγωγικές και οργανωτικές εκκρεμότητες. Τα δικαιώματα των ιστοριών του Harris βρίσκονται επίσης σε διαδικασία μετάβασης, με τον Fuller να εξηγεί ότι μέρος των δικαιωμάτων βρίσκεται στην MGM/Amazon, ενώ άλλα επιστρέφουν στον συγγραφέα. Το νομικό μπλέξιμο που απαιτείται να λυθεί είναι πυκνό και αναμένεται να καθυστερήσει οποιαδήποτε επίσημη ανακοίνωση.

Παρόλα αυτά, ο Fuller δεν κρύβει την πρόθεσή του να οδηγήσει το Hannibal σε ένα κεφάλαιο που θα αντλεί περισσότερο από τις πιο γνωστές ιστορίες του Harris, συμπεριλαμβανομένης μιας ενδεχόμενης μετασχηματισμένης εκδοχής του Silence of the Lambs. Όσοι περίμεναν εδώ και χρόνια μια φρέσκια, πιο art-house ανάγνωση του εμβληματικού υλικού, μάλλον θα βρουν σε αυτό το ενδεχόμενο το μεγάλο τους δέλεαρ.

Το Hannibal υπήρξε ένα από τα πιο τολμηρά τηλεοπτικά πειράματα της δεκαετίας: μια σειρά που συνδύασε αισθητική υψηλής γαστρονομίας με ωμές σκηνές βίας και αντισυμβατική αφήγηση, καταφέρνοντας να μετατρέψει έναν από τους γνωστότερους villain της pop κουλτούρας σε κεντρικό άξονα μιας υπνωτιστικής σχέσης με τον Will Graham. Η ακύρωσή του το 2015 δημιούργησε ένα κενό, αλλά και έναν φανατικό πυρήνα θεατών που δεν σταμάτησε ποτέ να πιέζει για συνέχεια.