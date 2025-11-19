Ο David Fincher φέρνει το Squid Game στην Αμερική στο νέο spin-off του Netflix

Μετά από μήνες απόλυτης σιωπής, το φημολογούμενο αμερικανικό spin-off του Squid Game φαίνεται πως όχι μόνο δεν έχει εγκαταλειφθεί, αλλά βρίσκεται ένα βήμα πριν την παραγωγή. Σύμφωνα με νέα καταχώριση στη βάση δεδομένων της Film and Television Industry Alliance, η σειρά με τον προσωρινό τίτλο Squid Game: America ετοιμάζεται να ξεκινήσει γυρίσματα στις 26 Φεβρουαρίου 2026 στο Λος Άντζελες.

Το project επιβεβαιώνει κάτι που ακουγόταν μήνες τώρα: ο David Fincher, ο δημιουργός πίσω από ταινίες όπως Fight Club και Gone Girl, παραμένει ενεργό μέλος της παραγωγής. Μαζί του βρίσκονται οι Kim Ji-yeon και Hwang Dong-hyuk, παραγωγός και δημιουργός αντίστοιχα της κορεατικής σειράς, δείχνοντας πως η Netflix θέλει το αμερικανικό spinoff να διατηρήσει την αυθεντικότητα του κόσμου που καθήλωσε εκατομμύρια θεατές.

Μέχρι στιγμής, το μοναδικό όνομα που εμφανίζεται στη λίστα του cast είναι αυτό της Cate Blanchett, ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό πρώτο χαρτί. Μάλιστα, η παρουσία της μόνο τυχαία δεν είναι: η Blanchett εμφανίστηκε στο φινάλε της τρίτης σεζόν του Squid Game, ως μυστηριώδης recruiter σε ένα σοκάκι του LA, σε μια σκηνή που υπονόησε ότι οι θανατηφόρες δοκιμασίες ίσως δεν έχουν τελειώσει.

Η περιγραφή της σειράς, όπως εμφανίζεται στη λίστα παραγωγής, αναφέρει πως το Squid Game: America θα ξετυλίγεται στο ίδιο σύμπαν με την κορεατική εκδοχή, αλλά θα εξερευνά πώς διεξάγονται τα παιχνίδια στις ΗΠΑ. Η ιδέα δεν αποτελεί έκπληξη, ωστόσο δημιουργεί ερωτήματα γύρω από τη συνέχεια του χρονικού άξονα, ειδικά μετά τα γεγονότα της τρίτης σεζόν. Το φινάλε δίχασε τους θεατές, με πολλούς να το θεωρούν απότομο και κρυπτικό. Ωστόσο έθεσε τις βάσεις για μια νέα ιστορία, ενδεχομένως ανεξάρτητη από τα γεγονότα της κορεατικής σειράς, αλλά άμεσα συνδεδεμένη με το μυστικό δίκτυο των παιχνιδιών. Θα επαναληφθεί ο κύκλος με νέα θανατηφόρα challenges; Θα επιχειρήσει κάποιος να ανατρέψει το σύστημα εκ των έσω; Ή θα δούμε μια πιο πολιτικοποιημένη, αμερικανική οπτική πάνω στη φρίκη, την απελπισία και την εκμετάλλευση που αποτελούν τον πυρήνα του Squid Game;

Με δεδομένο ότι το Squid Game αποτελεί τη δημοφιλέστερη σειρά στην ιστορία του Netflix, το ενδιαφέρον της εταιρείας να επεκτείνει το franchise είναι αναμενόμενο. Η μεγάλη πρόκληση θα είναι αν το αμερικανικό spin-off καταφέρει να αποστασιοποιηθεί αρκετά ώστε να μην μοιάζει με επανάληψη, αλλά ταυτόχρονα να διατηρήσει το ύφος, την αγωνία και την κοινωνική σάτιρα που έκαναν το πρωτότυπο παγκόσμιο φαινόμενο.

Η πιθανή εμπλοκή του Fincher δεν είναι καθόλου ασήμαντη. Ο σκηνοθέτης έχει μακρά προϊστορία σε σκοτεινούς ψυχολογικούς κόσμους, κοινωνικό σχολιασμό και ψυχωτικές αφηγήσεις. Το να συνδυάσει κάποιος την αισθητική του Fight Club με τη σκληρή κοινωνική αλληγορία του Squid Game αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη συνταγή. Αν αναλάβει και τη σκηνοθεσία κάποιων επεισοδίων, το αποτέλεσμα μπορεί να έχει πολύ περισσότερο κινηματογραφικό βάρος από μια τυπική τηλεοπτική παραγωγή.