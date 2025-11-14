Ο Hideo Kojima φέρνει το Death Stranding στο Disney+ με μια νέα animated σειρά

Η συνεργασία που κανείς δεν περίμενε έγινε πραγματικότητα: ο Hideo Kojima, ένας από τους πιο επιδραστικούς δημιουργούς video games στον κόσμο, ενώνει τις δυνάμεις του με το Disney+ για να μεταφέρει το σύμπαν του Death Stranding στη μικρή οθόνη. Η νέα σειρά, με προσωρινό τίτλο Death Stranding Isolations, θα κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά στην πλατφόρμα το 2027 και υπόσχεται να διευρύνει το ήδη μυστηριώδες και βαθιά συναισθηματικό σύμπαν που σύστησε το αρχικό παιχνίδι του 2019.

Το Death Stranding, που κυκλοφόρησε αρχικά το 2019, έγινε αμέσως πολιτιστικό φαινόμενο. Με περισσότερους από 20 εκατομμύρια παίκτες σε όλο τον κόσμο, το παιχνίδι ξεχώρισε για την κινηματογραφική του αισθητική, τη μεταφυσική θεματολογία και τη συγκινητική του απεικόνιση της ανθρώπινης απομόνωσης. Το φετινό καλοκαίρι, το sequel Death Stranding 2: On the Beach κυκλοφόρησε για τπ PlayStation 5, συνεχίζοντας την ιστορία του Sam Bridges και εμβαθύνοντας ακόμη περισσότερο στους φιλοσοφικούς τόνους του franchise.

Με το Death Stranding Isolations, ο Kojima επιχειρεί κάτι διαφορετικό: μια ολοκαίνουργια ιστορία μέσα στο ίδιο σύμπαν, αλλά με νέους χαρακτήρες και νέα ερωτήματα γύρω από τη μοναξιά, τη σύνδεση και την επιβίωση. Η σειρά θα είναι εξ ολοκλήρου hand-drawn 2D animation, δημιουργημένη από το ανερχόμενο στούντιο E&H Production, που έχει ήδη συγκεντρώσει μερικά από τα κορυφαία ταλέντα της ιαπωνικής βιομηχανίας animation.

Η ιστορία της σειράς τοποθετείται στο ίδιο δυστοπικό κόσμο του παιχνιδιού, όπου οι ψυχές των νεκρών έχουν εισχωρήσει στον φυσικό κόσμο προκαλώντας καταστροφικά φαινόμενα. Ο κόσμος έχει καταρρεύσει, τα έθνη έχουν εξαφανιστεί και η ανθρωπότητα έχει απομονωθεί σε μικρές κοινότητες χωρίς ουσιαστική επικοινωνία.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η σειρά αφηγείται τη διαδρομή ενός νεαρού άντρα και μιας γυναίκας που ξεκινούν ένα ταξίδι αναζήτησης και επανασύνδεσης. Παράλληλα, στο ίδιο σκηνικό εκτυλίσσονται ιστορίες άλλων χαρακτήρων: ενός ηλικιωμένου άνδρα που αναζητά λύτρωση μακριά από τη φιλοσοφία της «σύνδεσης» που προωθεί ο Sam Bridges, μιας γυναίκας-πολεμίστριας που ονειρεύεται έναν κόσμο όπου η σύγκρουση είναι τρόπος ζωής, ενός αγοριού που τρέφει μίσος για τον Bridges και μιας νεαρής κοπέλας που αποδέχεται τη μοναξιά της ως μέρος της ύπαρξής της.

Καθώς οι ζωές τους αρχίζουν να διασταυρώνονται, η σειρά υπόσχεται να υφάνει μια παράλληλη αφήγηση που επεκτείνει το μυθολογικό υπόβαθρο του franchise και επαναπροσδιορίζει τι σημαίνει να «επανασυνδέεσαι» σε έναν διαλυμένο κόσμο.

Την καλλιτεχνική επιμέλεια του Death Stranding Isolations υπογράφει ο Ilya Kuvshinov, γνωστός από τη δουλειά του στο Ghost in the Shell: SAC_2045. Το πρώτο concept art που παρουσιάστηκε στη σκηνή δείχνει πως η σειρά θα διατηρήσει τη χαρακτηριστική μελαγχολική ατμόσφαιρα του παιχνιδιού, συνδυάζοντας την αφηγηματική ένταση του Kojima με την παραδοσιακή αισθητική του ιαπωνικού anime.

Ο Takayuki Sano, σκηνοθέτης της σειράς, δήλωσε ότι στόχος του είναι να «αποτυπώσει το πνεύμα του αρχικού έργου χωρίς να το αντιγράψει». Όπως είπε, η σειρά θα ισορροπεί ανάμεσα στη φαντασία και τον ρεαλισμό, εξερευνώντας τη συναισθηματική απομόνωση με τρόπο πιο εσωτερικό και προσωπικό από ό,τι το παιχνίδι.

Για τον Hideo Kojima, η συνεργασία με τη Disney αποτελεί μια τολμηρή αλλά φυσική εξέλιξη. Ο δημιουργός που έχει συνδέσει το όνομά του με το storytelling στα video games –από το Metal Gear Solid μέχρι το Death Stranding– επιχειρεί για πρώτη φορά να μεταφέρει τη δουλειά του σε τηλεοπτική μορφή με την υποστήριξη ενός μεγάλου streaming κολοσσού.

Η Disney, από την πλευρά της, φαίνεται αποφασισμένη να ενισχύσει τη θέση της στον χώρο του ενήλικου animation, αξιοποιώντας αναγνωρίσιμα franchises και δημιουργούς με διεθνές κοινό. Το Death Stranding Isolations εντάσσεται σε αυτή τη στρατηγική, ανοίγοντας τον δρόμο για συνεργασίες με δημιουργούς εκτός του παραδοσιακού κινηματογραφικού περιβάλλοντος της εταιρείας.

Το Death Stranding Isolations θα κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά στο Disney+ το 2027, χωρίς ακόμη να έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία κυκλοφορίας ή voice cast.