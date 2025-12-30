Stranger Things: Δείτε το trailer για το μεγάλο φινάλε της σειράς

Η αντίστροφη μέτρηση για το φινάλε μιας σειράς που καθόρισε τη σύγχρονη ποπ κουλτούρα έφτασε στο τέλος της. Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το τελευταίο, συγκλονιστικό τρέιλερ για το επεισόδιο-επίλογο του Stranger Things, προετοιμάζοντας το έδαφος για μια έξοδο που αναμένεται να είναι τόσο συναισθηματική όσο και καταστροφική.

Με τον τίτλο The Rightside Up, το τελευταίο κεφάλαιο της πέμπτης σεζόν έρχεται να κλείσει έναν κύκλο σχεδόν δέκα ετών, κάνοντας πρεμιέρα την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, 31 Δεκεμβρίου. Το δίωρο αυτό κινηματογραφικό event υπόσχεται να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα που βασανίζουν το κοινό, φέρνοντας την παρέα του Χόκινς αντιμέτωπη με την απόλυτη απειλή του Vecna για τελευταία φορά.

Το trailer ανοίγει με έναν βαρύ, συναισθηματικό μονόλογο του Jim Hopper (David Harbour), ο οποίος λειτουργεί ως η καρδιά του βίντεο. Απευθυνόμενος στην Eleven (Millie Bobby Brown), ο θετός της πατέρας αναγνωρίζει τις θυσίες και τον πόνο που έχει βιώσει από την παιδική της ηλικία. «Η ζωή ήταν τόσο άδικη μαζί σου», ακούγεται να λέει, καθώς εικόνες από το παρελθόν της ηρωίδας περνούν μπροστά από τα μάτια μας, υπενθυμίζοντας τη διαδρομή της από το εργαστήριο μέχρι τη σημερινή, τελική αναμέτρηση.

Η προτροπή του είναι ξεκάθαρη: «Πολέμησε για τελευταία φορά. Πολέμησε για τις μέρες που θα ρθουν μετά από αυτό». Είναι μια φράση που δίνει τον τόνο για το τι θα ακολουθήσει. Δεν πρόκειται πλέον απλώς για επιβίωση, αλλά για τη διεκδίκηση ενός μέλλοντος χωρίς τέρατα και σκιές.

Οπτικά, το trailer επιβεβαιώνει ότι η κλίμακα της παραγωγής έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Ο Vecna (Jamie Campbell Bower) δεν περιορίζεται πλέον στο Upside Down. Το βλέπουμε να επιχειρεί τη συγχώνευση της «Αβύσσου» (The Abyss) –όπως αποκαλείται πλέον ο κόσμος του– με την πραγματικότητα. Οι θεωρίες επιβεβαιώνονται: το Upside Down δεν είναι απλώς μια παράλληλη διάσταση, αλλά μια σκουληκότρυπα προς έναν κόσμο από τον οποίο πηγάζει το κακό.

Το σχέδιο της ομάδας φαίνεται απελπισμένο αλλά οργανωμένο. Η Eleven ετοιμάζεται να εισέλθει στο μυαλό του Vecna, χρησιμοποιώντας μια δεξαμενή αισθήσεων για να ενισχύσει τις δυνάμεις της, σε μια προσπάθεια ψυχικού αιφνιδιασμού. Την ίδια στιγμή, οι υπόλοιποι χαρακτήρες φαίνεται να εισβάλλουν φυσικά στην Άβυσσο μέσω μιας «φασολιάς» (μιας γιγάντιας οργανικής δομής που συνδέει τους κόσμους), με στόχο να σώσουν τα απαχθέντα παιδιά.

Μια από τις πιο αινιγματικές σκηνές δείχνει την Eleven, τη Max (Sadie Sink) και την Kali (Linnea Berthelsen) να στέκονται μαζί καθώς μια αυλαία κλείνει μπροστά τους. Η επιστροφή της Kali (ή "Eight") είναι μια λεπτομέρεια που συζητιέται έντονα, καθώς υποδηλώνει ότι όλες οι δυνάμεις από τα πειράματα του Χόκινς ίσως χρειαστεί να ενωθούν για να νικήσουν το σκοτάδι.

Οι αδερφοί Duffer δεν έχουν κρύψει ότι το φινάλε θα είναι δύσκολο. Η εικόνα του Dustin (Gaten Matarazzo) να ουρλιάζει με απόγνωση, κοιτάζοντας έναν ουρανό που φλέγεται από κεραυνούς, έχει ήδη προκαλέσει ανησυχία στους fans. Το "Mother of God" που ψιθυρίζει, σε συνδυασμό με τα πλάνα εκρήξεων και καταστροφής, αφήνει να εννοηθεί ότι το κόστος της νίκης μπορεί να είναι δυσβάσταχτο.

Η ατμόσφαιρα θυμίζει περισσότερο πολεμική ταινία παρά την περιπέτεια μυστηρίου με τα ποδήλατα που γνωρίσαμε το 2016. Ο στρατός είναι παρών, τα όπλα έχουν βγει και η αθωότητα έχει χαθεί οριστικά.

Υπομονή, λοιπόν, μέχρι αύριο!