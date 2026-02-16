Something Very Bad Is Going To Happen: Πρώτο teaser για τη νέα σειρά των δημιουργών του Stranger Things

Η Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο teaser trailer για τη νέα πολυαναμενόμενη σειρά τρόμου Something Very Bad Is Going To Happen. Αν το όνομα Duffer Brothers (Matt και Ross Duffer) στους τίτλους της παραγωγής δεν είναι αρκετό για να σας κινήσει την περιέργεια, τότε η ανατριχιαστική ατμόσφαιρα που αποπνέει το βίντεο σίγουρα θα το καταφέρει.

Σε αντίθεση με την νοσταλγική sci-fi αισθητική του Stranger Things, το νέο αυτό εγχείρημα βουτάει στα βαθιά νερά του ψυχολογικού τρόμου, εξερευνώντας έναν από τους πιο αρχέγονους ανθρώπινους θεσμούς: τον γάμο.

Η υπόθεση της σειράς, η οποία αποτελείται από οκτώ επεισόδια, ακολουθεί μια νύφη και έναν γαμπρό την εβδομάδα πριν από τον «καταδικασμένο» γάμο τους. Η δομή είναι έξυπνη και κλειστοφοβική: κάθε επεισόδιο καλύπτει μία μόνο ημέρα αυτής της εβδομάδας, καθώς η ένταση κλιμακώνεται δραματικά.

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή του Netflix, η σειρά εστιάζει στην Rachel Harkin (Camila Morrone), μια γυναίκα επιρρεπή στη δεισιδαιμονία και την παράνοια. Καθώς αυτή και ο αρραβωνιαστικός της, Nicky Cunningham (Adam DiMarco), ταξιδεύουν στο απομονωμένο εξοχικό της πλούσιας οικογένειάς του για την τελετή, η Rachel δεν μπορεί να αποβάλλει την αίσθηση ότι κάτι φρικτό πρόκειται να συμβεί.

Το teaser που κυκλοφόρησε μας δίνει μια πρώτη γεύση από αυτό το ταξίδι. Βλέπουμε το ζευγάρι στο δρόμο, με φαινομενικά καλή διάθεση, η οποία όμως γρήγορα σκιάζεται από δυσοίωνες ενδείξεις. Η σειρά θέτει το ερώτημα: Τι συμβαίνει όταν η δέσμευση ζωής με τον λάθος άνθρωπο είναι πιο τρομακτική από οποιοδήποτε υπερφυσικό τέρας;

Ενώ οι αδερφοί Duffer βρίσκονται στο τιμόνι της εκτελεστικής παραγωγής μέσω της εταιρείας τους Upside Down Pictures, το δημιουργικό όραμα ανήκει στη showrunner Haley Z. Boston.

Η Boston δεν είναι άγνωστη στο είδος. Έχοντας θητεύσει στη συγγραφική ομάδα σειρών όπως το Brand New Cherry Flavor και το Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities, έχει αποδείξει την ικανότητά της να διαχειρίζεται το αλλόκοτο και το μακάβριο. Η ίδια περιγράφει το Something Very Bad Is Going To Happen ως την εκδοχή του τρόμου για τη γυναίκα που γίνεται σύζυγος, κάνοντας παραλληλισμούς με κλασικά αριστουργήματα του είδους:

Αν το «Carrie» είναι η εκδοχή του τρόμου για ένα κορίτσι που γίνεται γυναίκα και το «Rosemary’s Baby» για μια γυναίκα που γίνεται μητέρα, τότε αυτή η σειρά είναι ο τρόμος του να γίνεσαι σύζυγος.

Η δήλωση αυτή από μόνη της ανεβάζει τον πήχη, υπονοώντας πως δεν θα δούμε απλώς jump scares, αλλά μια βαθύτερη ψυχολογική αποδόμηση των σχέσεων και των οικογενειακών δεσμών.

Η Netflix επιβεβαίωσε πως η σειρά θα είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα στις 26 Μαρτίου 2026.