One Piece: Δεινόσαυροι, γίγαντες και το Grand Line στο επικό trailer της 2ης σεζόν

Η αντίστροφη μέτρηση για την πολυαναμενόμενη επιστροφή του One Piece έχει πλέον ξεκινήσει επίσημα. Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το ολοκαίνουργιο trailer για τη 2η σεζόν της επιτυχημένης live-action μεταφοράς του One Piece, επιβεβαιώνοντας με τον πιο ηχηρό τρόπο πως η συνέχεια της σειράς θα είναι αισθητά πιο σκοτεινή, γεμάτη ανατροπές και οπτικά καθηλωτική.

Με την επίσημη ημερομηνία πρεμιέρας να έχει κλειδώσει για τις 10 Μαρτίου, το φρέσκο προωθητικό υλικό υπόσχεται μια τηλεοπτική εμπειρία που αναμένεται να προσελκύσει μαζικά τους συνδρομητές. Η πλατφόρμα ποντάρει πολλά στο συγκεκριμένο franchise, στοχεύοντας να ικανοποιήσει στο απόλυτο τόσο τους αυστηρούς οπαδούς του πρωτότυπου manga του Eiichiro Oda, όσο και εκείνους που γνώρισαν τις περιπέτειες των πρωταγωνιστών πρόσφατα.

Η μετάβαση στο Grand Line και η νοσταλγική μουσική

Το νέο βίντεο δεν χάνει χρόνο και βάζει κατευθείαν τον θεατή στο επίκεντρο της δράσης. Ο Monkey D. Luffy, τον οποίο ενσαρκώνει ξανά με χαρακτηριστική ενέργεια ο Iñaki Godoy, και το πλήρωμά του —η Nami (Emily Rudd), ο Zoro (Mackenyu), ο Sanji (Taz Skylar) και ο Usopp (Jacob Romero)— αφήνουν πίσω τους τις γνώριμες θάλασσες και βάζουν πλώρη για το περιβόητο Grand Line. Πρόκειται για το πιο επικίνδυνο και αχαρτογράφητο ωκεάνιο ρεύμα αυτού του σύμπαντος, όπου οι κανόνες της φυσικής και της λογικής συχνά καταρρίπτονται.

Η είσοδός τους, ωστόσο, αποδεικνύεται εξαιρετικά επεισοδιακή. Έπειτα από μια κινηματογραφικά γυρισμένη πτώση του πλοίου τους από έναν κολοσσιαίο καταρράκτη, η ομάδα συγκρούεται και καταλήγει σε ένα άγνωστο νησί. Όσοι έχουν εντρυφήσει στο anime πιθανότατα αναγνωρίζουν το τοπίο ως το επικίνδυνο Cactus Island. Εκεί, οι προκλήσεις κλιμακώνονται απότομα. Η κάμερα περιηγείται σε ένα περιβάλλον γεμάτο τρομακτικούς δεινόσαυρους, επιβλητικούς γίγαντες και αφιλόξενα πλάσματα. Τη σκηνοθετική αυτή ένταση συμπληρώνει με άψογο τρόπο το κλασικό ροκ κομμάτι «Come Sail Away» των Styx, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που ισορροπεί εξαιρετικά ανάμεσα στο έπος και την αγνή, ψυχαγωγική περιπέτεια.

Baroque Works, Mr. 3 και η επιστροφή του αγαπημένου Buggy

Ο νέος κύκλος επεισοδίων αλλάζει εντελώς τον χάρτη των ανταγωνιστών. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για το πλήρωμα δεν προέρχεται πλέον από μεμονωμένους πειρατές, αλλά από μια αυστηρά οργανωμένη δομή μισθοφόρων με την ονομασία Baroque Works, η οποία έχει ως κύρια αποστολή τη σύλληψη ή την εξόντωση όσων τολμούν να εισέλθουν στο Grand Line.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η πρώτη ουσιαστική, εκτενής ματιά στον Mr. 3. Τον συγκεκριμένο ρόλο ανέλαβε ο David Dastmalchian, ένας ηθοποιός με πλούσιο βιογραφικό σε ιδιαίτερους και σκοτεινούς χαρακτήρες. Ο Dastmalchian ενσαρκώνει έναν σαδιστικό κακό που ελέγχει και χειραγωγεί το κερί σαν φονικό όπλο. Το trailer υποδεικνύει ότι οι χορογραφίες των μαχών αποκτούν πλέον μια πιο στρατηγική διάσταση, απαιτώντας οξυδέρκεια. Παράλληλα, οι δημιουργοί επεφύλασσαν μια ευχάριστη έκπληξη: τη σύντομη αλλά απόλυτα επιδραστική επιστροφή του Buggy the Clown. Ο Jeff Ward, που μετατράπηκε γρήγορα σε αγαπημένο πρόσωπο του κοινού κατά την πρώτη σεζόν, δηλώνει ξανά παρών, αφήνοντας να εννοηθεί ότι τα κίνητρά του παραμένουν εξίσου επικίνδυνα.

Νέα πρόσωπα που διευρύνουν τον κόσμο του One Piece

Η 2η σεζόν φέρνει στην οθόνη πολυάριθμους χαρακτήρες που αποτελούν βασικούς πυλώνες στο ιαπωνικό έργο. Η ενσωμάτωση του Tony Tony Chopper αποτελεί σημείο αναφοράς για την παραγωγή, δοκιμάζοντας τα όρια των σύγχρονων οπτικών εφέ. Επιπλέον, ο βετεράνος του ναυτικού Smoker, τον οποίο υποδύεται ο Callum Kerr, αναλαμβάνει να κυνηγήσει τον Luffy με αμείωτη ένταση, ενώ ο Brogy (Brendan Murray) δίνει βάθος και βαρύτητα στη μυθολογία των γιγάντων που μόλις αρχίζει να ξεδιπλώνεται.

Η εγκληματική οργάνωση Baroque Works στελεχώνεται από ένα πλούσιο, ταλαντούχο cast. Η Lera Abova αναλαμβάνει τον κρίσιμο ρόλο της Nico Robin, γνωστής αρχικά ως Miss All Sunday, και η Charithra Chandran δίνει σάρκα και οστά στη Miss Wednesday. Την ομάδα των κακών συμπληρώνουν η Yonda Thomas ως Igaram, ο Camrus Johnson ως Mr. 5, η Jazzara Jaslyn ως Miss Valentine και η Sophia Ann Caruso ως Miss Goldenweek.