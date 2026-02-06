Επίσημο: Το Baldur’s Gate γίνεται σειρά στο HBO – Όλες οι λεπτομέρειες

Το HBO επιβεβαίωσε και επίσημα την ανάπτυξη μιας τηλεοπτικής σειράς βασισμένης στο σύμπαν του Baldur’s Gate, τοποθετώντας στο τιμόνι τον άνθρωπο που απέδειξε ότι οι μεταφορές βιντεοπαιχνιδιών μπορούν να αγγίξουν την τηλεοπτική αριστεία: τον Craig Mazin.

Ο βραβευμένος δημιουργός, γνωστός για το αριστουργηματικό Chernobyl και την τεράστια επιτυχία του The Last of Us, αναλαμβάνει χρέη σεναριογράφου, εκτελεστικού παραγωγού και showrunner. Ωστόσο, η λεπτομέρεια που κάνει τη συγκεκριμένη παραγωγή να ξεχωρίζει δεν είναι μόνο το όνομα του δημιουργού της, αλλά η αφηγηματική κατεύθυνση που επέλεξε.

Μια ιστορία μετά το τέλος του παιχνιδιού

Σε αντίθεση με την τακτική που ακολούθησε στο The Last of Us, όπου η ιστορία της σειράς παρέμεινε πιστή στα γεγονότα του τίτλου της Naughty Dog, το Baldur’s Gate του HBO δεν θα αποτελεί μια απλή μεταφορά των γεγονότων του παιχνιδιού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σειρά θα λειτουργήσει ως άμεσο σίκουελ (continuation) του Baldur’s Gate 3.

Η πλοκή θα εκτυλίσσεται μετά τα γεγονότα του πολυβραβευμένου τίτλου της Larian Studios, εξερευνώντας τις συνέπειες που άφησαν πίσω τους οι ήρωες στο Faerûn. Αυτή η δημιουργική απόφαση λύνει τα χέρια του Mazin, καθώς τον απαλλάσσει από την ανάγκη να επιλέξει ένα συγκεκριμένο «μονοπάτι» μέσα από τις χιλιάδες επιλογές που προσέφερε το παιχνίδι στους παίκτες, επιτρέποντάς του να χτίσει μια νέα αφήγηση πάνω σε θεμέλια που είναι ήδη γνωστά και αγαπητά.

«Έχω περάσει 1.000 ώρες στο παιχνίδι»

Η επιλογή του Craig Mazin φαίνεται να είναι η ιδανική, όχι μόνο λόγω του βιογραφικού του, αλλά και λόγω της προσωπικής του σχέσης με το υλικό. Ο ίδιος δηλώνει φανατικός οπαδός του Dungeons & Dragons και, ειδικότερα, του έργου της Larian Studios.

«Μετά από σχεδόν 1.000 ώρες περιπλάνησης στον απίστευτο κόσμο του Baldur’s Gate 3, είναι όνειρο ζωής να μπορώ να συνεχίσω την ιστορία που δημιούργησαν η Larian και η Wizards of The Coast», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Mazin. «Είμαι αφοσιωμένος παίκτης του D&D και θαυμαστής του λαμπρού τρόπου με τον οποίο ο Swen Vincke και η ομάδα του το προσάρμοσαν. Ανυπομονώ να ζωντανέψω το Baldur’s Gate και τους απίθανους χαρακτήρες του με τον σεβασμό και την αγάπη που τους αξίζει».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Mazin σκοπεύει να εντάξει στη σειρά τόσο νέους χαρακτήρες όσο και γνώριμα πρόσωπα από το παιχνίδι. Μάλιστα, υπάρχουν αναφορές ότι προτίθεται να προσεγγίσει τους ηθοποιούς που δάνεισαν τις φωνές τους στο Baldur’s Gate 3 για να συμμετάσχουν στην τηλεοπτική παραγωγή, μια κίνηση που σίγουρα θα ενθουσιάσει την κοινότητα.

Η εμπλοκή της Hasbro και η απουσία της Larian

Η σειρά αναπτύσσεται σε συνεργασία με τη Hasbro Entertainment, η οποία κατέχει τα δικαιώματα του franchise μέσω της Wizards of the Coast. Στην παραγωγή συμμετέχουν επίσης οι Jacqueline Lesko και Cecil O’Connor, ενώ ο Chris Perkins, βετεράνος σχεδιαστής ιστοριών της Wizards of the Coast, θα έχει ρόλο συμβούλου για να διασφαλιστεί η πιστότητα στο lore των Forgotten Realms.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η Larian Studios, η εταιρεία που εκτόξευσε τη δημοτικότητα του franchise, δεν φαίνεται να έχει άμεση εμπλοκή στην παραγωγή. Αυτό συμβαδίζει με την παλαιότερη ανακοίνωση του Swen Vincke ότι το στούντιο αποχωρεί από το σύμπαν του D&D για να επικεντρωθεί σε δικά του, πρωτότυπα πρότζεκτ. Παρ' όλα αυτά, ο σεβασμός του Mazin προς το έργο της Larian είναι δεδομένος και αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία θα χτιστεί το τηλεοπτικό εγχείρημα.

Το στοίχημα του HBO

Για το HBO, το Baldur’s Gate αποτελεί μια στρατηγική επένδυση τεράστιας σημασίας. Μετά το τέλος του Game of Thrones και την επιτυχία του House of the Dragon, το δίκτυο αναζητούσε το επόμενο μεγάλο fantasy franchise που θα κυριαρχήσει στην ποπ κουλτούρα. Το Baldur’s Gate 3, έχοντας πουλήσει πάνω από 20 εκατομμύρια αντίτυπα και σαρώσει τα βραβεία Game of the Year, προσφέρει ένα έτοιμο, παθιασμένο κοινό.

Η μεγαλύτερη πρόκληση για τον Mazin θα είναι να διαχειριστεί την «ιερή» έννοια της επιλογής που χαρακτηρίζει τα RPG. Καθορίζοντας μια συγκεκριμένη συνέχεια για την ιστορία, η σειρά θα πρέπει αναπόφευκτα να ορίσει ορισμένα γεγονότα του παιχνιδιού ως «κανόνα», κάτι που ενδεχομένως να ξενίσει μερίδα παικτών που βίωσαν μια διαφορετική εκδοχή της ιστορίας. Ωστόσο, η εμπειρία του showrunner στη διαχείριση ευαίσθητου υλικού αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας.

Προς το παρόν, δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία κυκλοφορίας, καθώς ο Mazin παραμένει απασχολημένος με την ολοκλήρωση της παραγωγής του The Last of Us. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τα Forgotten Realms ετοιμάζονται να υποδεχτούν εκατομμύρια τηλεθεατές, σε μια παραγωγή που φιλοδοξεί να θέσει νέα στάνταρ στη φαντασία.