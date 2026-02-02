Stranger Things: Tales from the ’85 – Δείτε το trailer της animated σειράς που φέρνει ξανά τον τρόμο στο Hawkins

Το σύμπαν του Stranger Things αρνείται να σβήσει τα φώτα. Λίγο καιρό μετά το συναισθηματικό φινάλε της βασικής σειράς που καθήλωσε εκατομμύρια θεατές, το Netflix ανοίγει ξανά την πύλη για το Upside Down, αυτή τη φορά όμως μέσα από ένα διαφορετικό πρίσμα. Το πρώτο επίσημο trailer για τη νέα σειρά κινουμένων σχεδίων, με τίτλο Stranger Things: Tales from the ’85, κυκλοφόρησε σήμερα, επιβεβαιώνοντας πως η νοσταλγία για την δεκαετία του '80 δεν έχει εξαντληθεί.

Η πρεμιέρα έχει οριστεί για τις 23 Απριλίου 2026, και αν κρίνουμε από τα πρώτα πλάνα, πρόκειται για μια παραγωγή που φιλοδοξεί να παντρέψει τη σκοτεινή ατμόσφαιρα του Hawkins με την αθωότητα των κλασικών πρωινών κινουμένων σχεδίων (Saturday Morning Cartoons) εκείνης της εποχής.

Επιστροφή στον Χειμώνα του 1985

Η χρονική τοποθέτηση της σειράς έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους σκληροπυρηνικούς fans της μυθολογίας των αδερφών Duffer. Το Tales from the ’85 λειτουργεί ως γέφυρα, τοποθετημένο χρονικά ανάμεσα στη δεύτερη και την τρίτη σεζόν της live-action σειράς.

Το σκηνικό μεταφέρεται στον βαρύ χειμώνα του 1985. Η Eleven, ο Mike, ο Will, ο Dustin, ο Lucas και η Max προσπαθούν να ζήσουν μια φαινομενικά φυσιολογική ζωή. Το trailer ξεκινάει με ειδυλλιακές εικόνες: χιονοπόλεμος, επιτραπέζια παιχνίδια Dungeons & Dragons και ζεστή σοκολάτα. Όμως, όπως είναι αναμενόμενο για την πόλη του Hawkins, η ηρεμία είναι προσωρινή.

Η κεντρική ιδέα περιστρέφεται γύρω από την υποψία ότι «κάτι από το Upside Down επέζησε». Οι ήρωες καλούνται να αντιμετωπίσουν νέες απειλές που δεν είχαμε δει στη βασική σειρά, συμπεριλαμβανομένων τεράτων που μοιάζουν με μεταλλαγμένες κολοκύθες και ζόμπι, διατηρώντας την ισορροπία μεταξύ της παιδικής περιπέτειας και του καθαρόαιμου τρόμου.

Μια νέα αισθητική και φρέσκες φωνές

Την παραγωγή της σειράς έχει αναλάβει το στούντιο Flying Bark Productions, γνωστό για την ικανότητά του να δημιουργεί δυναμικά visuals. Παρόλο που η σειρά αποτίει φόρο τιμής στα δισδιάστατα καρτούν του '80, η τεχνική που χρησιμοποιείται είναι ένα στυλιζαρισμένο 3D animation. Το αποτέλεσμα θυμίζει έντονα την αισθητική των action figures της εποχής, με πιο έντονα χρώματα και "πλαστική" υφή, δίνοντας μια φρέσκια εικαστική ταυτότητα στο franchise.

Μια σημαντική αλλαγή που ίσως ξενίσει αρχικά, αλλά κρίνεται απαραίτητη λόγω της φύσης του project, είναι η ανανέωση του cast. Οι αρχικοί ηθοποιοί (Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard κ.λπ.) δεν δανείζουν τις φωνές τους στους χαρακτήρες. Αντ' αυτού, ένα νέο σύνολο ταλαντούχων ηθοποιών φωνής αναλαμβάνει τα ηνία:

Η Brooklyn Davey Norstedt ως Eleven.

ως Eleven. Ο Luca Diaz ως Mike.

ως Mike. Η Jolie Hoang-Rappaport ως Max.

ως Max. Ο Elisha Williams ως Lucas.

ως Lucas. Ο Braxton Quinney ως Dustin.

ως Dustin. Ο Ben Plessala ως Will.

ως Will. Ο Brett Gipson στον ρόλο του σερίφη Hopper.

Επιπλέον, η σειρά εισάγει έναν εντελώς νέο χαρακτήρα, την Nikki Baxter, η οποία περιγράφεται ως μια ικανή μηχανικός ("tinker") και αναμένεται να παίξει καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη της πλοκής, προσθέτοντας νέα δεδομένα στη δυναμική της παρέας.

Τι να περιμένουμε

Το μεγάλο ερώτημα που προκύπτει είναι το κατά πόσο τα γεγονότα του Tales from the ’85 θα θεωρούνται αυστηρά μέρος της επίσημης ιστορίας ή αν πρόκειται για μια πιο χαλαρή ανθολογία περιπετειών. Δεδομένης της χρονικής τοποθέτησης, οι συγγραφείς πρέπει να κινηθούν προσεκτικά ώστε να μην δημιουργήσουν κενά στη λογική της συνέχειας σε σχέση με την 3η σεζόν.

Παρ' όλα αυτά, η υπόσχεση για "νέα μυστήρια" και η επιστροφή σε ένα Hawkins καλυμμένο από χιόνι – μια εικόνα που σπάνια είδαμε στη βασική σειρά – δημιουργεί προσδοκίες για μια απολαυστική εμπειρία. Είναι μια ευκαιρία για τους fans να δουν τους αγαπημένους τους ήρωες ξανά μαζί, σε μια ηλικία που η αθωότητα ακόμα πάλευε να επιβιώσει απέναντι στο σκοτάδι.