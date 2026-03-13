Επίσημο: Έρχεται η spinoff σειρά Stewie από το σύμπαν του Family Guy

Σύνοψη

Η Fox ανακοίνωσε επίσημα τη δημιουργία της spinoff σειράς "Stewie", η οποία εστιάζει στη γνωστή ιδιοφυΐα-νήπιο του Family Guy.

Η παραγωγή έχει ήδη εξασφαλίσει την έγκριση για δύο πλήρεις κύκλους επεισοδίων, με την πρεμιέρα να προγραμματίζεται για την τηλεοπτική σεζόν 2027-2028.

Η πλοκή μεταφέρει τον Stewie σε έναν νέο, υποβαθμισμένο παιδικό σταθμό, όπου με τις τεχνολογικές του εφευρέσεις θα ταξιδεύει τους συμμαθητές του (και μια χελώνα 75 ετών) στον χρόνο και το διάστημα.

Ο Seth MacFarlane παραμένει ως συνδημιουργός (μαζί με τον Kirker Butler) και βασικός ηθοποιός φωνής.

Η σειρά θα προβάλλεται διεθνώς —και στην Ελλάδα— μέσω της streaming πλατφόρμας του Disney+.

Η συμμετοχή του χαρακτήρα στο νέο project δεν θα επηρεάσει την παρουσία του στα κανονικά επεισόδια του Family Guy.

Το τηλεοπτικό τοπίο των κινουμένων σχεδίων για ενήλικες ετοιμάζεται να υποδεχθεί μια σημαντική προσθήκη, καθώς το δίκτυο Fox προχώρησε στην επίσημη παραγγελία μιας ολοκαίνουργιας spinoff σειράς από το σύμπαν του Family Guy. Το νέο project φέρει τον λιτό αλλά απολύτως αναγνωρίσιμο τίτλο "Stewie" και, όπως μαρτυρά το όνομά του, τοποθετεί στο επίκεντρο τον μικρότερο ηλικιακά, αλλά πνευματικά οξυδερκέστερο, χαρακτήρα της οικογένειας Griffin.

Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από την επιβεβαίωση της παραγγελίας δύο κύκλων (seasons) ταυτόχρονα, υποδηλώνοντας την απόλυτη εμπιστοσύνη του δικτύου στο εγχείρημα. Η στόχευση της πρεμιέρας έχει οριστεί για την τηλεοπτική σεζόν 2027-2028.

Για την αγορά του streaming και της καλωδιακής τηλεόρασης, η συγκεκριμένη απόφαση κρίνεται απολύτως στρατηγική. Το Family Guy γιόρτασε πρόσφατα το ορόσημο των 450 επεισοδίων με την πρεμιέρα της 24ης σεζόν του, ενώ ο κατάλογος περιεχομένου του δημιουργού Seth MacFarlane ξεπέρασε τα 60 δισεκατομμύρια λεπτά θέασης κατά τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς. Η δημιουργία ενός spinoff βασισμένου στον ίσως πιο εμπορικό και πολυδιάστατο χαρακτήρα του franchise αναμένεται να λειτουργήσει ως ισχυρός πόλος έλξης τόσο για την παραδοσιακή τηλεόραση όσο και για τις ψηφιακές πλατφόρμες διανομής.

Ποια θα είναι η πλοκή του "Stewie";

Η κατεύθυνση που επέλεξαν οι δημιουργοί δεν ανακυκλώνει την τυπική καθημερινότητα του σπιτιού των Griffin. Αντιθέτως, απομονώνει τον Stewie σε ένα εντελώς νέο περιβάλλον. Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο Stewie αποβάλλεται από τον παλιό, αριστοκρατικό παιδικό του σταθμό και αναγκάζεται να εγγραφεί σε έναν νέο, ο οποίος απέχει παρασάγγας από τα υψηλά πρότυπα που είχε συνηθίσει.

Εκεί θα συναντήσει μια ομάδα εντελώς άγνωστων παιδιών, καθώς και μια σχολική χελώνα ηλικίας 75 ετών, η οποία διαθέτει «μισοψημένες» θεωρίες για κάθε πιθανό θέμα. Το περιβάλλον είναι καταθλιπτικό για όλους, μέχρι τη στιγμή που ο Stewie αποφασίζει να επιστρατεύσει το πλούσιο τεχνολογικό του οπλοστάσιο. Χρησιμοποιώντας τις εφευρέσεις του, μετατρέπει τη βαρετή ρουτίνα του παιδικού σταθμού σε διαπλανητικές και χρονολογικές περιπέτειες. Ουσιαστικά, η πλοκή μοιάζει να υιοθετεί μια προσέγγιση τύπου Doctor Who ή Magic School Bus, προσαρμοσμένη φυσικά στο καυστικό, ενήλικο ύφος του MacFarlane.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι περιπέτειες αυτές θα διαδραματίζονται σε έναν δικό τους αφηγηματικό μικρόκοσμο. Όπως ξεκαθαρίστηκε από την παραγωγή, τα γεγονότα της spinoff σειράς δεν θα επηρεάσουν καθόλου την τακτική εμφάνιση του Stewie στα κανονικά επεισόδια του Family Guy, αποφεύγοντας το λάθος που είχε γίνει στο παρελθόν με τον χαρακτήρα του Cleveland Brown και τη δημιουργία του The Cleveland Show.

Συντελεστές, παραγωγή και ηθοποιοί φωνής

Στο τιμόνι του "Stewie" βρίσκεται ο ίδιος ο Seth MacFarlane, ο οποίος συνδημιούργησε τη σειρά μαζί με τον βετεράνο σεναριογράφο και παραγωγό του Family Guy, Kirker Butler. Ο Butler αναλαμβάνει χρέη showrunner, αναλαμβάνοντας τον καθημερινό συντονισμό της ομάδας των συγγραφέων και της γραμμής παραγωγής. Στον τομέα της παραγωγής συναντάμε την εταιρεία του MacFarlane, Fuzzy Door Productions, σε συνεργασία με την 20th Television Animation.

Ο Seth MacFarlane, πιστός στον ρόλο που τον καθιέρωσε, θα συνεχίσει να δανείζει τη φωνή του στον Stewie, διατηρώντας την εμβληματική βρετανική προφορά και το χαρακτηριστικό λεξιλόγιο του νήπιου. Παράλληλα, έχουν διαρρεύσει πληροφορίες που υποδεικνύουν πως ο Brian, ο ανθρωπόμορφος σκύλος της οικογένειας και αχώριστος φίλος του Stewie, αναμένεται να πραγματοποιήσει αρκετές guest εμφανίσεις, συνδέοντας ομαλά τις δύο σειρές. Η δημιουργία νέων χαρακτήρων —όπως οι συμμαθητές και η χελώνα— προσφέρει φρέσκο έδαφος για την ανάπτυξη νέων κωμικών δυναμικών, απομακρύνοντας το βάρος της πλοκής από τους Peter, Lois, Chris και Meg.

Στρατηγική διανομής και διαθεσιμότητα στην Ελλάδα

Η συμφωνία για την προβολή του "Stewie" υπακούει στους σύγχρονους κανόνες της πολυκαναλικής διανομής. Αρχικά, τα επεισόδια θα προβάλλονται από το τηλεοπτικό δίκτυο Fox στις ΗΠΑ. Ωστόσο, η πραγματική αξία του περιεχομένου βρίσκεται στα δικαιώματα streaming. Στην αμερικανική αγορά, κάθε νέο επεισόδιο θα είναι διαθέσιμο την επόμενη ημέρα της προβολής του μέσα από την πλατφόρμα του Hulu.

Για την αγορά της Ελλάδας και τον υπόλοιπο κόσμο, τα δικαιώματα διανομής ανήκουν στην ομπρέλα της The Walt Disney Company, χάρη στην εξαγορά της 20th Century Fox που έλαβε χώρα το 2019. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το κοινό στη χώρα μας θα μπορεί να παρακολουθήσει το "Stewie" μέσα από το περιβάλλον του Disney+. Δεδομένου ότι όλες οι σεζόν του Family Guy βρίσκονται ήδη συγκεντρωμένες στην ενότητα "Star" του ελληνικού Disney+, το νέο spinoff θα ενσωματωθεί άμεσα στον τοπικό κατάλογο. Αναμένεται να δούμε αν η προβολή στη χώρα μας θα γίνεται ταυτόχρονα με την αμερικανική πρεμιέρα (simulcast) ή αν θα προστεθεί ως ολοκληρωμένη σεζόν μετά την ολοκλήρωση της τηλεοπτικής της μετάδοσης.