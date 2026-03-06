The Boys Season 5: Το επίσημο trailer επιβεβαιώνει την πρεμιέρα στις 8 Απριλίου

Το επίσημο trailer της 5ης σεζόν του The Boys επιβεβαιώνει την πρεμιέρα για τις 8 Απριλίου 2026 αποκλειστικά στο Amazon Prime Video. Το βίντεο παρουσιάζει τον Homelander να έχει τον απόλυτο έλεγχο των ΗΠΑ, βασικά μέλη της ομάδας (Hughie, M.M., Frenchie) να βρίσκονται σε στρατόπεδα κράτησης, και τον Billy Butcher να προετοιμάζει την τελική επίθεση χρησιμοποιώντας έναν θανατηφόρο ιό που στοχεύει αποκλειστικά όσους έχουν στο αίμα τους το Compound V.

Το Amazon Prime Video έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο trailer για τον πέμπτο και τελευταίο κύκλο της δημοφιλούς σειράς, θέτοντας τα θεμέλια για την οριστική ολοκλήρωση της ιστορίας. Το νέο υλικό απαντά σε πολλές θεωρίες των θεατών σχετικά με την κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ της ομάδας του Billy Butcher και της πανίσχυρης αυτοκρατορίας που έχει χτίσει ο Homelander μέσω της Vought International.

Η πλοκή και τα νέα δεδομένα του φινάλε

Η αφήγηση της τελευταίας σεζόν ξεκινά άμεσα μετά τα γεγονότα του τέταρτου κύκλου. Ο Homelander (Antony Starr) έχει πλέον εδραιώσει τη θέση του, έχοντας ουσιαστικά υποτάξει την αμερικανική κυβέρνηση και τον νέο Πρόεδρο Calhoun (David Andrews) στις διαθέσεις του. Οι ισορροπίες δυνάμεων έχουν ανατραπεί πλήρως. Το trailer επιβεβαιώνει τη δύσκολη θέση των πρωταγωνιστών, δείχνοντας τους Hughie (Jack Quaid), Mother's Milk (Laz Alonso) και Frenchie (Tomer Capone) φυλακισμένους στα αποκαλούμενα "Στρατόπεδα Ελευθερίας" (Freedom Camps), επιβεβαιώνοντας τη σύλληψή τους στο περσινό φινάλε.

Από την άλλη πλευρά, η Annie January / Starlight (Erin Moriarty) προσπαθεί να οργανώσει έναν πυρήνα αντίστασης απέναντι στις συντριπτικές δυνάμεις της Vought, λειτουργώντας πλέον στο απόλυτο περιθώριο. Το μεγαλύτερο στοιχείο ανατροπής, ωστόσο, προέρχεται από τον Billy Butcher (Karl Urban). Έχοντας περιορισμένο χρόνο ζωής λόγω της χρήσης του πειραματικού Temp V, ο Butcher εμφανίζεται αποφασισμένος να χρησιμοποιήσει τον ιό που εξολοθρεύει τους υπερήρωες, αδιαφορώντας για τις παράπλευρες απώλειες. Η συγκεκριμένη σεναριακή επιλογή συνδέει άμεσα την κύρια σειρά με τα γεγονότα του Gen V, καθιστώντας το βιολογικό όπλο το επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Επιστροφές χαρακτήρων και το cast της 5ης σεζόν

Το trailer δεν κρύβει τις προθέσεις του δημιουργού Eric Kripke να φέρει πίσω κρίσιμους χαρακτήρες. Η παρουσία του Jensen Ackles στον ρόλο του Soldier Boy είναι πλέον επίσημη. Ο χαρακτήρας, ο οποίος είχε τεθεί ξανά σε κρυογονική νάρκη από τη CIA, επιστρέφει και αναμένεται να περιπλέξει τη δυναμική μεταξύ του Homelander (ο οποίος είναι βιολογικός του γιος) και του Butcher.

Παράλληλα, ο Cameron Crovetti (Ryan) συνεχίζει να αποτελεί τον κρίσιμο παράγοντα της σειράς. Ο Homelander προσπαθεί να τον διαμορφώσει σύμφωνα με τα δικά του, διεστραμμένα πρότυπα απόλυτης εξουσίας, ενώ ο Butcher παλεύει να διασώσει το τελευταίο ίχνος ανθρωπιάς του παιδιού της Becca. Στο cast επιστρέφουν κανονικά οι Chace Crawford (The Deep), Jessie T. Usher (A-Train), Colby Minifie (Ashley Barrett) και Susan Heyward (Sister Sage). Επιπλέον, έχει επιβεβαιωθεί η συμμετοχή του Jared Padalecki (Supernatural) σε guest ρόλο, ολοκληρώνοντας το άτυπο reunion των ηθοποιών με τους οποίους έχει συνεργαστεί στο παρελθόν ο showrunner.

Η απόκλιση από τα comics του Garth Ennis

Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της τηλεοπτικής μεταφοράς είναι η δημιουργική ελευθερία που έχει λάβει η παραγωγή σε σχέση με το πρωτότυπο υλικό (τα comics των Garth Ennis και Darick Robertson). Ενώ οι αναγνώστες γνωρίζουν το αρχικό τέλος της ιστορίας, η τηλεοπτική έκδοση έχει αλλάξει ριζικά τα δεδομένα.

Η ταυτότητα του Black Noir, η πορεία του Soldier Boy, και φυσικά η ίδια η ύπαρξη και επιβίωση του Ryan, είναι στοιχεία που δεν υπήρχαν στα comics με τον ίδιο τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι το τηλεοπτικό φινάλε του The Boys παραμένει απολύτως απρόβλεπτο, ακόμη και για τους πλέον σκληροπυρηνικούς οπαδούς του franchise.

Με τη ματιά του Techgear

Η πέμπτη σεζόν του The Boys καλείται να διαχειριστεί τον τεράστιο όγκο προσδοκιών που έχει χτίσει τα τελευταία χρόνια. Μετά από τέσσερις κύκλους πυκνής πολιτικής και κοινωνικής σάτιρας, η παραγωγή του Amazon οφείλει να παραδώσει ένα φινάλε που θα κλείσει οριστικά και πειστικά τα σεναριακά τόξα, χωρίς να καταφύγει σε ανιαρές λύσεις. Το trailer υποδεικνύει σαφώς ότι ο Eric Kripke διατηρεί αμείωτο τον δείκτη κυνισμού και ωμής βίας που καθιέρωσε τη σειρά.

Το ουσιαστικό αφήγημα πλέον δεν εντοπίζεται στη μάχη των υπερδυνάμεων, αλλά στο τελικό ηθικό δίλημμα του πρωταγωνιστή: Θα επιλέξει ο Billy Butcher να θυσιάσει την ανθρωπιά του και ολόκληρο τον κόσμο προκειμένου να εκπληρώσει την εμμονική του εκδίκηση απέναντι στον Homelander; Το οπτικοακουστικό αποτέλεσμα δείχνει εξαιρετικά προσεγμένο, με τα CGI εφέ στα πλάνα καταστροφής να εμφανίζονται αισθητά αναβαθμισμένα, διασφαλίζοντας ότι η σειρά θα ολοκληρωθεί τεχνικά άρτια.

Για το ελληνικό κοινό, η 5η σεζόν του The Boys θα είναι διαθέσιμη στο Amazon Prime Video ταυτόχρονα με την παγκόσμια πρεμιέρα, την Τετάρτη 8 Απριλίου 2026. Η συνδρομή στην πλατφόρμα κοστίζει σταθερά 6,99€ τον μήνα, καθιστώντας την μία από τις πιο προσιτές επιλογές στην ελληνική αγορά streaming.