The Testaments: Trailer και ημερομηνία πρεμιέρας για το sequel του Handmaid's Tale

Το τηλεοπτικό δίκτυο Hulu άνοιξε επίσημα το επόμενο κεφάλαιο της τηλεοπτικής μεταφοράς του δυστοπικού σύμπαντος της Margaret Atwood, αποκαλύπτοντας το πρώτο ολοκληρωμένο trailer για το The Testaments. Έχοντας αφήσει πίσω την εξαετή πορεία του The Handmaid's Tale, η νέα παραγωγή επιχειρεί να διευρύνει την οπτική γωνία, μετατοπίζοντας το κέντρο βάρους από την πρώτη γενιά που βίωσε τη βίαιη επιβολή του καθεστώτος, στη γενιά που γεννήθηκε και γαλουχήθηκε αποκλειστικά εντός των συνόρων του. Η μετάβαση αυτή δημιουργεί νέες αφηγηματικές προκλήσεις, απαιτώντας διαφορετική προσέγγιση τόσο στη σκηνοθεσία όσο και στην ανάπτυξη των χαρακτήρων.

Το The Testaments, βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Atwood που κυκλοφόρησε το 2019, καλείται να αποδείξει εάν το franchise διαθέτει την απαραίτητη δυναμική για να διατηρήσει το ενδιαφέρον του κοινού ή εάν η θεματολογία του έχει εξαντληθεί.

Το trailer διάρκειας περίπου δύο λεπτών αποφεύγει την άμεση έκθεση σε σκηνές ακραίας βίας που χαρακτήριζαν το αρχικό έργο, επιλέγοντας μια πιο ψυχολογική προσέγγιση της φρίκης. Το βίντεο ανοίγει με τη φωνή της Agnes, την οποία υποδύεται η Chase Infiniti. Η Agnes χρησιμοποιεί τη μεταφορά ενός κουκλόσπιτου για να περιγράψει την αυστηρή ιεραρχία του Gilead: «Κάποιες κούκλες ήταν πάντα απασχολημένες. Άλλες έκαναν πάντα τη σημαντική δουλειά. Υπήρχε μια κούκλα μικρό κορίτσι — αυτή είμαι εγώ». Η συγκεκριμένη αφήγηση αποτυπώνει την πλήρη κανονικοποίηση της καταπίεσης για τα παιδιά που δεν έχουν μνήμες από το παρελθόν.

Η Agnes δεν είναι άλλη από τη Hannah, τη βιολογική κόρη της June Osborne (Elisabeth Moss), η οποία αποχωρίστηκε τη μητέρα της στην αρχή του The Handmaid's Tale. Η πλήρης αφομοίωσή της στο σύστημα υπογραμμίζεται από τη μωβ στολή του εκπαιδευτηρίου, το οποίο προετοιμάζει τις νεαρές γυναίκες για τον μοναδικό αποδεκτό ρόλο τους: να γίνουν «Σύζυγοι» (Wives) Υψηλόβαθμων Αξιωματούχων.

Ωστόσο, η ψευδαίσθηση της ασφάλειας καταρρέει σταδιακά. Η σκηνοθετική επιλογή να «ντυθεί» το trailer με μια σκοτεινή διασκευή του "Dreams" των The Cranberries λειτουργεί αντιστικτικά με τις σκληρές εικόνες που ακολουθούν: άψυχα σώματα να κρέμονται στον Τοίχο (The Wall) και η άφιξη της Daisy (Lucy Halliday), μιας εφήβου από τον Καναδά που μεταφέρει πληροφορίες ικανές να πυροδοτήσουν την εξέγερση. Όπως αναφέρει η Agnes, «Είναι πιο εύκολο να αποδεχτείς μια ιστορία παρά να πιστέψεις ότι οι άνθρωποι γύρω σου είναι τέρατα». Η συνειδητοποίηση αυτή αποτελεί τον βασικό άξονα του The Testaments.

Η επιτυχία του εγχειρήματος εξαρτάται άμεσα από τη δυναμική των πρωταγωνιστών. Η επιλογή της Chase Infiniti, η οποία πρόσφατα απέσπασε θετικές κριτικές για τη συμμετοχή της στο One Battle After Another, επιβεβαιώνει την πρόθεση του δικτύου να επενδύσει σε ανερχόμενα ταλέντα. Ο δημιουργός της σειράς, Bruce Miller, έχει δηλώσει πως η ικανότητα της Infiniti να ενσωματώνει πολλαπλές πτυχές στον χαρακτήρα της θυμίζει την αντίστοιχη ανακάλυψη της Sydney Sweeney στα πρώτα στάδια του αρχικού franchise.

Η μεγάλη επιστροφή, ωστόσο, είναι αυτή της Ann Dowd στον ρόλο της Aunt Lydia. Στο The Testaments, η Aunt Lydia δεν παρουσιάζεται απλώς ως ο εκτελεστικός βραχίονας της βίας, αλλά ως ένας βαθιά πολιτικός χαρακτήρας που ελέγχει τα νήματα εντός του εκπαιδευτηρίου. Όσοι έχουν διαβάσει το βιβλίο της Atwood γνωρίζουν τη διττή φύση του ρόλου της σε αυτή τη χρονική περίοδο, και αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο η σειρά θα διαχειριστεί την αμφιλεγόμενη πορεία της.

Το cast συμπληρώνουν ονόματα όπως η Mabel Li (στον ρόλο της Aunt Vidala), η Amy Seimetz, ο Brad Alexander και η Rowan Blanchard. Αξίζει να σημειωθεί πως η Elisabeth Moss διατηρεί τον ρόλο της Executive Producer, διασφαλίζοντας τη συνέχεια του οράματος, παρά την απουσία της από το πρωταγωνιστικό κάδρο.

Για το ελληνικό κοινό, η διαθεσιμότητα των παραγωγών του Hulu αποτελεί πάντα ένα ζήτημα που απαιτεί διευκρίνιση, καθώς η πλατφόρμα δεν δραστηριοποιείται αυτόνομα στη χώρα μας. Με βάση την τρέχουσα δομή των δικαιωμάτων διανομής και την πλήρη ενσωμάτωση του περιεχομένου του Hulu κάτω από την ομπρέλα της Walt Disney Company, το The Testaments αναμένεται να ενταχθεί στον κατάλογο του Disney+.