Νέο anime Evangelion: Ο Yoko Taro του Nier Automata αναλαμβάνει τα ηνία

Το θρυλικό franchise του Neon Genesis Evangelion επιστρέφει στις οθόνες μας με μια ολοκαίνουργια τηλεοπτική σειρά anime, σηματοδοτώντας ένα κομβικό σημείο για την ιστορία του ιαπωνικού animation. Αυτό που κάνει την ανακοίνωση να ξεχωρίζει έντονα, δεν είναι απλώς η επιστροφή των εμβληματικών mecha (Eva), αλλά το πρόσωπο που αναλαμβάνει να γράψει το σενάριο: ο ιδιοφυής, εκκεντρικός και αινιγματικός Yoko Taro, ο εγκέφαλος πίσω από τα εξαιρετικά επιτυχημένα βιντεοπαιχνίδια Nier: Automata και Drakengard.

Η ανακοίνωση στην 30η επέτειο του franchise

Οι μεγάλες αποκαλύψεις έγιναν κατά την τελευταία ημέρα του εντυπωσιακού φεστιβάλ «EVANGELION:30+; 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION», το οποίο διεξήχθη στην Yokohama Arena στο Τόκιο από τις 21 έως τις 23 Φεβρουαρίου 2026. Εκεί, οι χιλιάδες παρευρισκόμενοι παρακολούθησαν ένα ατμοσφαιρικό, σχεδόν κρυπτικό teaser trailer που υποδήλωνε τη νέα κατεύθυνση.

Το trailer ξεκινά με αργά πλάνα σε ένα τοπίο πνιγμένο στην άγρια βλάστηση, όπου ένα σπασμένο πιάνο και ένα τσέλο κείτονται θαμμένα μέσα στα βρύα, θυμίζοντας έντονα τη μελαγχολική αισθητική των παιχνιδιών του Taro. Αμέσως μετά, η οθόνη γεμίζει ξαφνικά με το τρομακτικό πρόσωπο ενός Eva που βρίσκεται σε ανεξέλεγκτη κατάσταση berserk. Η παραγωγή της νέας σειράς προκύπτει από την κορυφαία συνεργασία της Studio Khara με την CloverWorks, το στούντιο animation που μας έχει χαρίσει πρόσφατες παγκόσμιες επιτυχίες όπως το Spy x Family.

Μια ομάδα δημιουργών με τεράστιο βεληνεκές

Η επιλογή του Yoko Taro για τη θέση του σεναριογράφου φαντάζει ως η ιδανική εξέλιξη για ένα IP που ανέκαθεν εξερευνούσε τα βαθιά, σκοτεινά μονοπάτια της ανθρώπινης ψυχολογίας, το τραύμα και τον υπαρξισμό. Ο Taro, ο οποίος είναι ευρέως γνωστός για τις δημόσιες εμφανίσεις του όπου φοράει αποκλειστικά τη χαρακτηριστική μάσκα του χαρακτήρα Emil, έχει χτίσει την καριέρα του μέσα από βαριές, αντισυμβατικές αφηγήσεις. Τα παιχνίδια του φημίζονται παγκοσμίως για τα πολλαπλά τέλη —το Nier: Automata διέθετε 26 διαφορετικές καταλήξεις— τα σκληρά ηθικά διλήμματα και την πλήρη αποδόμηση του ίδιου του μέσου.

Συνοδοιπόρος του σε αυτό το φιλόδοξο εγχείρημα θα είναι ο στενός του συνεργάτης Keiichi Okabe, ο οποίος αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη σύνθεση της μουσικής. Η συμμετοχή του Okabe, του ανθρώπου που έντυσε ηχητικά με μοναδικό τρόπο τίτλους όπως το Nier και το Tekken, εγγυάται ένα soundtrack γεμάτο ιδιαίτερα φωνητικά και επικά ορχηστρικά θέματα. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ένα εξίσου δυνατό δίδυμο: ο Kazuya Tsurumaki, βετεράνος του franchise και βασικός σκηνοθέτης των ταινιών Rebuild of Evangelion, μαζί με την Toko Yatabe, η οποία είχε νευραλγικό ρόλο βοηθού σκηνοθέτη στο συγκινητικό φινάλε Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time.

Η κληρονομιά του Hideaki Anno και τα επόμενα βήματα

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της ανακοίνωσης είναι η απουσία του αρχικού δημιουργού, Hideaki Anno, από τις βασικές θέσεις της νέας ομάδας. Έχοντας κλείσει οριστικά τον κύκλο του Shinji Ikari, της Asuka και της Rei το 2021, ο Anno κάνει πράξη μια παλαιότερη δήλωσή του. Είχε αναφέρει παλαιότερα πως ιδανικά θα ήθελε το Evangelion να ακολουθήσει το μοντέλο του Mobile Suit Gundam, επιτρέποντας δηλαδή σε νέους δημιουργούς να χρησιμοποιήσουν τα θεμέλια του έργου για να διηγηθούν τις δικές τους, φρέσκιες ιστορίες.

Η παράδοση της σκυτάλης επιβεβαιώνει απόλυτα αυτή τη στρατηγική. Ο ίδιος ο Taro έχει δηλώσει ανοιχτά και επανειλημμένα στο παρελθόν πως το πρωτότυπο anime του 1995 αποτέλεσε τη μεγαλύτερη πηγή έμπνευσης για τα δικά του δημιουργήματα. Τώρα, καλείται να διαχειριστεί την κληρονομιά που τον καθόρισε και να σχεδιάσει το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο.

Η σύγκλιση Gaming και Anime

Η βιομηχανία του ιαπωνικού animation παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, καθώς η επιτυχία αυτού του εγχειρήματος ενδέχεται να αλλάξει τον τρόπο που προσεγγίζονται τα κλασικά έργα. Η επιρροή του Neon Genesis Evangelion επεκτείνεται πολύ πέρα από τα στενά όρια της τηλεόρασης. Το γεγονός ότι ένας δημιουργός βιντεοπαιχνιδιών αναλαμβάνει τον ρόλο του επικεφαλής συγγραφέα για ένα τέτοιο μεγαθήριο, υπογραμμίζει τη σύγκλιση διαφορετικών μορφών τέχνης. Το κοινό διψά για ιστορίες που τολμούν να εξερευνήσουν την ανθρώπινη αποξένωση και την ταυτότητα — θεματικές στις οποίες ο Taro διαπρέπει σταθερά.

Αν και παραμένει ακόμα άγνωστο αν η νέα σειρά θα αποτελεί απευθείας συνέχεια, μια ιστορία σε εναλλακτικό σύμπαν ή ένα ολοκληρωτικό reboot με εντελώς νέους πρωταγωνιστές, οι προσδοκίες των fans χτυπάνε κόκκινο. Το σίγουρο είναι πως η σύμπραξη της Studio Khara με την CloverWorks προετοιμάζει το έδαφος για κάτι οπτικά και αφηγηματικά μεγαλειώδες. Το project μόλις μπήκε στο στάδιο της παραγωγής, συνεπώς θα χρειαστεί υπομονή μέχρι να δούμε τα πρώτα ολοκληρωμένα δείγματα.