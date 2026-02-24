Wednesday: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της 3ης σεζόν - Δείτε το πρώτο teaser

Η αναμονή έλαβε τέλος για τα εκατομμύρια των θεατών της τεράστιας επιτυχίας του Netflix. Η σκοτεινή, μακάβρια και άκρως απολαυστική επιστροφή στην Ακαδημία Nevermore είναι πλέον γεγονός, καθώς τα γυρίσματα για την πολυαναμενόμενη τρίτη σεζόν του Wednesday έχουν ξεκινήσει επίσημα. Η streaming πλατφόρμα επέλεξε να γιορτάσει την έναρξη της παραγωγής με ένα νέο, ατμοσφαιρικό teaser βίντεο, το οποίο όχι μόνο επιβεβαιώνει τη δυναμική επιστροφή της Jenna Ortega στον εμβληματικό πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά ρίχνει άπλετο φως και στις νέες, ηχηρές προσθήκες του καστ. Ανάμεσά τους, δεσπόζει ένα όνομα που προκαλεί φρενίτιδα ενθουσιασμού στους σινεφίλ και τους λάτρεις της γοτθικής αισθητικής.

Η μεγάλη επανένωση της Winona Ryder με την Jenna Ortega

Η πιο πολυσυζητημένη είδηση που προκύπτει από τις πρόσφατες ανακοινώσεις είναι, αδιαμφισβήτητα, η ένταξη της Winona Ryder στο τηλεοπτικό σύμπαν της Οικογένειας Άνταμς. Η καταξιωμένη ηθοποιός, που πρόσφατα ολοκλήρωσε τη σαρωτική πορεία της στο Stranger Things, ετοιμάζεται να ενσαρκώσει έναν ολοκαίνουργιο χαρακτήρα με το όνομα «Tabitha». Αν και το υπόβαθρο του συγκεκριμένου ρόλου παραμένει αυστηρά επτασφράγιστο μυστικό από την παραγωγή, η παρουσία της στο πλατό σηματοδοτεί μια σπουδαία καλλιτεχνική επανένωση. Η Ryder συναντά ξανά μπροστά από τις κάμερες τη συμπρωταγωνίστριά της από την πρόσφατη κινηματογραφική επιτυχία Beetlejuice Beetlejuice, Jenna Ortega, αλλά και τον θρυλικό σκηνοθέτη και παραγωγό Tim Burton.

Αξίζει να σημειωθεί πως η ίδια η Ortega είχε εκφράσει έντονα στο παρελθόν τον διακαή της πόθο να συνεργαστεί εκ νέου με τη Ryder. Σε συνέντευξή της νωρίτερα μέσα στο 2024, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά πως, παρότι το πρόγραμμα της συναδέλφου της ήταν εξαιρετικά πιεσμένο, οι δυο τους συζητούσαν αδιάκοπα το ενδεχόμενο μιας νέας σύμπραξης.

Νέα πρόσωπα και η σκοτεινή θεία Ophelia της Eva Green

Βεβαίως, η Winona Ryder δεν είναι το μόνο φρέσκο πρόσωπο που θα διαβεί τις επιβλητικές πύλες της Ακαδημίας Nevermore. Η παραγωγή έχει φροντίσει να εμπλουτίσει την 3η σεζόν του Wednesday με ένα εξαιρετικά ποικιλόμορφο και πολυτάλαντο σύνολο ηθοποιών. Στη σχετική λίστα φιγουράρουν ο βετεράνος Chris Sarandon (γνωστός από το κλασικό φιλμ The Princess Bride), ο Noah Taylor που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στο Peaky Blinders, ο Oscar Morgan από το A Knight of the Seven Kingdoms, καθώς και η νεαρή Kennedy Moyer. Παράλληλα, επισφραγίζεται επίσημα η συμμετοχή της σαγηνευτικής Eva Green, η οποία καλείται να υποδυθεί τη θεία Ophelia.

Αναλύοντας το teaser: Ο γρίφος του Balthazar

Το σύντομο teaser που έδωσε στη δημοσιότητα το Netflix είναι προσεκτικά μελετημένο και γεμάτο κρυφά μηνύματα. Το κλιπ κάνει πρεμιέρα με τον πιστό υπηρέτη Lurch και τον Varicose να λικνίζονται ρυθμικά, προετοιμάζοντας το έδαφος για ένα μεγαλοπρεπές οικογενειακό δείπνο. Καθώς το βαρύ ξύλινο τραπέζι στρώνεται, οι θεατές βλέπουν τα ονόματα του λαμπερού καστ να παρουσιάζονται κυριολεκτικά μέσα από τα πιάτα του σερβιρίσματος. Ωστόσο, οι δημιουργοί φρόντισαν να αφήσουν ένα τεράστιο ερωτηματικό για τους πιο παρατηρητικούς θεατές.

Εστιάζοντας πάνω σε ένα μεγάλο μπουκάλι σαμπάνιας, διακρίνεται ένα αινιγματικό σύμβολο δίπλα στο όνομα «Balthazar». Για όσους γνωρίζουν εις βάθος την πλούσια μυθολογία της Οικογένειας Άνταμς, ο Balthazar αποτελεί έναν μυστηριώδη ξάδερφο του Gomez, ο οποίος μέχρι σήμερα παρέμενε αθέατος και μακριά από τα φώτα. Η στρατηγική αναφορά αυτού του ονόματος υποδηλώνει ξεκάθαρα πως ο νέος κύκλος επεισοδίων σκοπεύει να εξερευνήσει πολύ πιο στενά το γενεαλογικό δέντρο των Άνταμς.

Το όραμα των δημιουργών για το μέλλον της σειράς

Οι επικεφαλής δημιουργοί και showrunners της δημοφιλούς σειράς, Al Gough και Miles Millar, δεν επιθυμούν να κρύψουν τον απόλυτο ενθουσιασμό τους για την κατεύθυνση των νέων επεισοδίων. Σε επίσημη κοινή δήλωσή τους, φρόντισαν να ευχαριστήσουν θερμά το τηλεοπτικό κοινό για την ατελείωτη υπομονή και τον παθιασμένο, καθημερινό σχολιασμό στα κοινωνικά δίκτυα. Άλλωστε, όπως παραδέχτηκαν χαριτολογώντας, οι ευφάνταστες θεωρίες των οπαδών αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για τους ίδιους.

«Φέτος καλωσορίζουμε νέους μαθητές, νέους καθηγητές και βάζουμε σκοπό να ξεθάψουμε ορισμένα από τα πιο βαθιά κρυμμένα μυστικά της Οικογένειας Άνταμς, τα οποία βρίσκονταν θαμμένα εδώ και πολύ καιρό. Μην πείτε ότι δεν προειδοποιηθήκατε», ανέφεραν χαρακτηριστικά στο μήνυμα τους, δίνοντας το στίγμα της ανατρεπτικής πλοκής που έρχεται στις οθόνες μας.

Παρότι τα γυρίσματα της παραγωγής βρίσκονται πλέον σε πλήρη εξέλιξη, το Netflix κρατά κλειστά τα χαρτιά του και δεν έχει ανακοινώσει ακόμη επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας.