Ημερομηνία κυκλοφορίας και πρώτες εικόνες για το Star City – Η σοβιετική πλευρά του Διαστήματος

Σύνοψη

Το Star City, η νέα spin-off σειρά του For All Mankind, κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στις 29 Μαΐου 2026 αποκλειστικά στο Apple TV.

Η σειρά θα αποτελείται από 8 επεισόδια, με τα δύο πρώτα να διατίθενται την ημέρα της πρεμιέρας και τα υπόλοιπα να ακολουθούν σε εβδομαδιαία βάση (κάθε Παρασκευή) έως τις 10 Ιουλίου 2026.

Το σενάριο εξερευνά την εναλλακτική ιστορία της κατάκτησης της Σελήνης από την πλευρά της Σοβιετικής Ένωσης, εστιάζοντας σε κοσμοναύτες, μηχανικούς και πράκτορες της KGB πίσω από το Σιδηρούν Παραπέτασμα.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε τους Rhys Ifans και Anna Maxwell Martin, ενώ δημιουργοί είναι η βασική ομάδα του For All Mankind: Ben Nedivi, Matt Wolpert και Ronald D. Moore.

Η πρεμιέρα του Star City συμπίπτει στρατηγικά με το φινάλε της 5ης σεζόν του For All Mankind (27 Μαρτίου - 29 Μαΐου 2026), δημιουργώντας ένα συνεχόμενο τηλεοπτικό μπλοκ για το franchise.

Στην Ελλάδα, η σειρά θα είναι διαθέσιμη με ελληνικούς υπότιτλους μέσω της υπηρεσίας Apple TV.

Η Σοβιετική απάντηση: Όλα όσα γνωρίζουμε για την πρεμιέρα του Star City

Η αναμονή για τους φίλους της σκληρής επιστημονικής φαντασίας και της εναλλακτικής ιστορίας φτάνει στο τέλος της. Η υπηρεσία Apple TV ανακοίνωσε επίσημα ότι το Star City, η πολυαναμενόμενη spin-off σειρά του εξαιρετικά επιτυχημένου For All Mankind, θα κάνει πρεμιέρα στις 29 Μαΐου 2026.

Το franchise, που επαναπροσδιόρισε τις τηλεοπτικές παραγωγές με θέμα το διάστημα, επεκτείνεται πλέον γεωγραφικά και ιδεολογικά, μεταφέροντας το κέντρο βάρους από τη NASA στη σοβιετική διαστημική υπηρεσία.

Η αθέατη πλευρά της κούρσας του Διαστήματος

Η αρχική υπόθεση του For All Mankind βασίστηκε σε ένα πολύ συγκεκριμένο ιστορικό ερώτημα: τι θα συνέβαινε αν ο Σοβιετικός κοσμοναύτης Alexei Leonov πατούσε πρώτος το πόδι του στη Σελήνη τον Ιούνιο του 1969; Ενώ η μητρική σειρά εξερεύνησε τον αντίκτυπο αυτής της ήττας στην αμερικανική κοινωνία, την πολιτική σκηνή και τη NASA, το Star City στρέφει τον φακό στην ίδια τη Μόσχα και στις μυστικές εγκαταστάσεις εκπαίδευσης κοσμοναυτών (από όπου παίρνει και το όνομά του).

Η νέα παραγωγή περιγράφεται από το Apple TV ως ένα "προωθητικό, παρανοϊκό θρίλερ". Οι τηλεθεατές θα μεταφερθούν στα άδυτα του Σοβιετικού διαστημικού προγράμματος. Εδώ, η επιστημονική πρόοδος δεν καθορίζεται μόνο από την εφαρμοσμένη μηχανική και τα μαθηματικά, αλλά εξαρτάται άμεσα από τις πολιτικές ίντριγκες της Σοβιετικής ηγεσίας, την ασφυκτική παρακολούθηση της KGB και τον διαρκή φόβο της αποτυχίας. Το σενάριο επικεντρώνεται στους κοσμοναύτες που ρίσκαραν τη ζωή τους, στους μηχανικούς που σχεδίασαν τους πυραύλους N1 υπό ακραία πίεση, και στους αξιωματικούς πληροφοριών που είχαν διεισδύσει στο πρόγραμμα.

Αυτή η προσέγγιση υπόσχεται να προσφέρει απαντήσεις σε πολλά κενά της πρώτης σεζόν του For All Mankind. Πώς κατάφερε ο Sergey Korolev, ο αρχιτέκτονας του σοβιετικού διαστημικού προγράμματος (ο οποίος στην πραγματική ιστορία πέθανε το 1966), να επιβιώσει και να οδηγήσει την ΕΣΣΔ στον θρίαμβο; Ποιες ήταν οι εσωτερικές συγκρούσεις που διαμόρφωσαν την αποστολή του Leonov;

Συντελεστές και ποιότητα παραγωγής

Η παραγωγή φέρει την υπογραφή των Sony Pictures Television και Tall Ship Productions. Η διασφάλιση της συνέχειας του σύμπαντος είναι δεδομένη, καθώς στο τιμόνι βρίσκονται οι δημιουργοί της αρχικής σειράς: Ben Nedivi, Matt Wolpert και Ronald D. Moore (γνωστός από το Battlestar Galactica). Οι Nedivi και Wolpert υπογράφουν το σενάριο των κομβικών επεισοδίων (πρεμιέρα και φινάλε), ενώ ο Andrew Chambliss (Fear the Walking Dead) αναλαμβάνει το δεύτερο επεισόδιο.

Όσον αφορά το cast, η προσθήκη του Rhys Ifans (γνωστού πρόσφατα από τον ρόλο του Otto Hightower στο House of the Dragon και του Lizard στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel) ανεβάζει κατακόρυφα το υποκριτικό επίπεδο.

Δίπλα του βρίσκεται η πολυβραβευμένη Anna Maxwell Martin (Line of Duty, Motherland), εξασφαλίζοντας ότι το βαρύ, κατασκοπευτικό και ψυχολογικό κλίμα του σεναρίου θα αποδοθεί με τις απαραίτητες δραματικές αποχρώσεις.

Για τους Έλληνες τηλεθεατές όλα τα επεισόδια της σειράς θα διαθέτουν εξ ορισμού πλήρη υποστήριξη ελληνικών υποτίτλων (αν και όχι μεταγλώττιση, όπως συνηθίζεται στις live-action παραγωγές της Apple) και εικόνα ανάλυσης 4K HDR με ήχο Dolby Atmos, απαιτώντας τον αντίστοιχο εξοπλισμό (Apple TV 4K, σύγχρονες Smart TVs ή πιστοποιημένα soundbars) για την απόλυτη κινηματογραφική εμπειρία.